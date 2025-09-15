Evercade incorpora nuevas colecciones de cartuchos

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

NUEVAS COLECCIONES DE CARTUCHOS DE EVERCADE SE INCORPORAN A SU EXTENSO CATÁLOGO

Ø NEOGEO Arcade 2 y 3: ambas colecciones se incorporan el 30 de octubre con 6 nuevos títulos cada uno de la línea arcade púrpura.

Ø Rare Collection 1: reúne una selección de 12 títulos emblemáticos de uno de los estudios más queridos e innovadores del mundo de los videojuegos, Rare, que celebra los 40 años del estudio estrenando esta colección el 28 de noviembre.

Ø Activision Collection 1: una colección seleccionada de 15 títulos legendarios de la era dorada de los videojuegos que estará disponible el 28 de noviembre tanto en cartucho independiente como en pack con la galardonada consola Evercade VS-R.

Ø The Llamasoft collection: un cartucho histórico con 27 juegos de leyenda del mítico Jeff Minter, disponible el 28 de noviembre.

Blaze Entertainment ha anunciado nuevas colecciones de cartuchos arcade que se incorporan al extenso catálogo de Evercade, junto con un nuevo pack de la galardonada consola Evercade VS-R. Todos los cartuchos son compatibles con todo ecosistema Evercade, tanto antiguo como actual, así como con los sistemas HyperMegaTech! Super Pocket, lo que ofrece a los aficionados diversas formas de disfrutar de estos clásicos tanto en casa como fuera de ella.

NEOGEO Arcade 2 y 3 formarán parte de la línea de cartuchos arcade de color púrpura, e incluirán 6 títulos cada uno, disponibles desde el 30 de octubre de 2025.

NEOGEO Arcade 2 incluye 6 juegos clásicos: Crossed Swords (1991), Ninja Commando (1992), Sengoku 2 (1993), Art of Fighting 2 (1994), Metal Slug 2 (1998) and Garou: Mark of the Wolves (1999).

EOGEO Arcade 3 añade otros 6 juegos clásicos: Ghost Pilots (1991), Super Sidekicks (1992), Samurai Showdown II (1994), Twinkle Star Sprites (1996), The King of Fighters ‘97 (1997) y Metal Slug 3 (2000).

Rare Collection 1, un lanzamiento histórico de Evercade que celebra los 40 años del estudio. La colección incluye 12 títulos legendarios de los primeros años de Rare para ordenadores, consolas domésticas, consolas portátiles y plataformas arcade. Se trata de un homenaje a la creatividad, la innovación técnica y el estilo único del estudio, que contribuyeron a dar forma al futuro de los videojuegos.

Esta nueva colección disponible el 28 de noviembre incluye una amplia gama de estilos de juego, desde carreras de alta velocidad y atrevidos tiroteos hasta plataformas llenas de acción, junto a experiencias arcade que definen el género, e incluye juegos legendarios como Battletoads, Jetpack, Knight Lore, R.C. Pro-Am, y muchos más.

Rare Collection 1 incluye los siguientes títulos: Atic Atac (Spectrum), Gunfright (Spectrum), Jetpac (Spectrum), Knight Lore (Spectrum), Lunar Jetman (Spectrum), Sabre Wulf (Spectrum), Underwurlde (C64), Cobra Triangle (consola de 8-bits), R.C. Pro-Am (consola de 8-bits), Battletoads (consola de 8-bits), Conker’s Pocket Tales (portátil), Battletoads Arcade (Arcade)

Ya sea por la innovadora jugabilidad isométrica de Knight Lore, la acción de disparos interestelar de Jetpac, las caóticas carreras de R.C. Pro-Am o la brillantez de los juegos de lucha de Battletoads, tanto en arcade como en consolas domésticas, Rare Collection 1 captura el genio polifacético del estudio.

Activision Collection 1: una colección imprescindible que presenta 15 títulos legendarios de la era 2600 de uno de los desarrolladores más influyentes de la historia de los videojuegos, que estará disponible el 28 de noviembre tanto en cartucho independiente como en pack con la galardonada consola Evercade VS-R, la nueva versión de la galardonada consola retro, ahora con un nuevo diseño.

Esta primera colección reúne algunos de los juegos más queridos e influyentes de la era de las consolas domésticas, ofreciendo una amplia gama de experiencias de juego, desde carreras de alta velocidad, acción intensa, desafíos de plataformas y un juego único de estilo arcade.

Desde la emocionante acción de balanceo de enredaderas de Pitfall, hasta el combate aéreo de alta velocidad de River Raid y la profundidad estratégica de Starmaster. Los aficionados a las carreras disfrutarán de clásicos como Enduro y Grand Prix, mientras que los amantes de la acción pueden poner a prueba sus reflejos en Megamania y Demon Attack. También incluye los títulos: Beamrider, Space Shuttle: A Journey into Space, Fishing Derby, Private Eye, Sky Jinks, Crackpots, Tennis y Freeway.

The Llamasoft collection: presenta un cartucho histórico con 27 juegos de leyenda que celebra las obras únicas, surrealistas y tremendamente creativas de Jeff Minter. Conocido por su particular estilo visual, sus trepidantes shoot ‘em ups y su peculiar humor, los juegos de Minter han dejado una huella indeleble en la historia de los videojuegos.

The Llamasoft collection es una de las colecciones más grandes de los primeros trabajos de Jeff Minter lanzada oficialmente en cartucho físico, y también es la colección más grande de Evercade hasta la fecha, cuando se estrene el 28 de noviembre

Esta colección de 27 juegos que abarca VIC 20, C64, Spectrum y Atari ST, ofrece una ventana incomparable al viaje creativo de Minter, con la acción frenética de Gridrunner, la rebelión pastoral de Hover Bovver, la extraña brillantez de Attack of the Mutant Camels y el caos psicodélico de Llamatron: 2112, y se incluyen múltiples versiones de algunos títulos, cuya lista completa es:

VIC 20: Abductor, Andes Attack, Deflex V, Gridrunner (A), Hell Gate (A), Laser Zone (A), Matrix: Gridrunner 2 (A), Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time (A), Ratman!

C64: Ancipital, Attack of the Mutant Camels, Batalyx, Gridrunner (B), Hell Gate (B), Hover Bovver, Laser Zone (B), Matrix: Gridrunner 2 (B), Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time (B), Revenge of the Mutant Camels (A), Revenge of the Mutant Camels II, Sheep In Space, Voidrunner

Spectrum: City Bomb, Superdeflex

Atari ST: Llamatron: 2112, Revenge of the Mutant Camels (B), Super Gridrunner

El mercado del retro Gaming ha crecido de forma exponencial en los últimos años, con jugadores que buscan experiencias auténticas y productos de calidad.

En este escenario, Evercade se posiciona como la mejor opción para los amantes del retro Gaming, ofreciendo una experiencia auténtica, legal y de alta calidad.

Evercade se lanzó en 2020 como un dispositivo portátil con diez cartuchos de juegos de licencias clásicas para consola. Desde entonces, se han lanzado dos otras consolas (listadas a continuación) y ahora cuenta con más de 50 colecciones de cartuchos físicos y más de 600 juegos entre todo el ecosistema.

Los dispositivos Evercade reproducen los juegos emulando sus propios cartuchos. Estos lanzamientos físicos sirven para reproducir los juegos que contienen y vienen en una caja física con un manual a todo color escrito por Blaze que incluye controles, pistas y consejos, además de curiosidades interesantes sobre los títulos y desarrolladores.

Evercade emula una amplia gama de sistemas (entre ellos, consolas de 8, 16, 32 y 64 bits, consolas portátiles, ordenadores THEC64 y Amiga, y juegos arcade), además de ejecutar juegos de forma nativa. También hace destacar juegos retro modernos creados por desarrolladores independientes, por lo que abarca cinco décadas de juegos.

Los cartuchos de Evercade tienen tres paletas de colores distintas para destacar su contenido. Las cajas rojas contienen colecciones de consolas de sobremesa de varios sistemas a lo largo de cinco décadas de juegos. Las cajas moradas indican colecciones de juegos arcade, mientras que las azules son colecciones de juegos para ordenador.

Evercade Alpha es un nuevo sistema de máquina arcade de estilo bartop de Evercade y cada ediciónincluye 6 juegos integrados y controles arcade, además de ser totalmente compatibles con el sistema de cartuchos Evercade.

Todos los cartuchos son compatibles con todos los dispositivos Evercade (Handheld, Evercade VS, Evercade VS-R, Evercade EXP, Evercade EXP-R, Evercade Alpha) y consolas Super Pocket.

En 2023, Blaze Entertainment lanzó su nueva marca HyperMegaTech! para ofrecer más productos de juegos retro dirigidos a un mercado más informal. Sus cuatro primeros productos, las consolas portátiles Super Pocket, también son compatibles con los cartuchos Evercade.

Vídeos: https://www.youtube.com/@EvercadeRetro/videos