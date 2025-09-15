Google se enfrenta a su primera demanda por AI Overviews de un importante editor estadounidense

Compartir Facebook

Aunque la visitas AI Overviews de Google tuvieron un inicio muy escalonado, están a punto de enfrentarse a un desafío mucho mayor. Penske Media, editora de revistas como Rolling Stone, Variety, Billboard y otras, presentó una demanda contra Google, alegando que el gigante tecnológico utiliza ilegalmente contenido de sus sitios web para su función Vistas de IA. Penske alegó en la demanda que la función de IA también está «desviando y desalentando el tráfico de usuarios a los sitios web de PMC y otras editoriales», y añadió que «los ingresos generados por esas visitas disminuirán». ¿Qué es AI Overviews?

La demanda, presentada en el tribunal federal de distrito de Washington, D.C., afirma que aproximadamente el 20% de las búsquedas de Google que enlazan a uno de los sitios web de Penske ahora cuentan con AI Overviews. La empresa de medios argumentó que este porcentaje seguirá aumentando y que sus ingresos por afiliados hasta 2024 se redujeron en más de un tercio desde su punto máximo. El portavoz de Google, José Castañeda, afirmó que el gigante tecnológico se defenderá de estas afirmaciones infundadas y que AI Overviews dirige el tráfico a una mayor diversidad de sitios web.

A principios de este año, Google enfrentó una demanda similar por parte de Chegg, una empresa de tecnología educativa conocida por el alquiler de libros de texto. Al igual que Penske Media, esta demanda alegó que las Vistas Generales de IA de Google perjudicaron el tráfico web y los ingresos de Chegg. Sin embargo, la demanda de Penske representa la primera vez que Google enfrenta acciones legales de una importante editorial estadounidense por sus capacidades de búsqueda con IA.

Además de los problemas legales de Google, otras empresas de IA también se han enfrentado a sus propios procesos judiciales. En 2023, el New York Times demandó a OpenAI , alegando que la empresa de IA utilizó artículos periodísticos publicados para entrenar a sus chatbots sin ofrecer compensación. Más recientemente, Anthropic acordó pagar 1.500 millones de dólares en una demanda colectiva contra su chatbot Claude por el uso de obras protegidas por derechos de autor.

