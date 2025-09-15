Los auriculares ATLAS 200 de Turtle Beach, ya están disponibles

Compartir Facebook

TURTLE BEACH LANZA LOS ATLAS 200 COMO LOS PRIMEROS AURICULARES CON LICENCIA OFICIAL DE LA MARCA PARA CONSOLAS PS5 Y PS4

Los auriculares para juegos Atlas 200 de Turtle Beach también están disponibles para PC y multiplataforma

El fabricante líder de accesorios para juegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) anunció hoy que los auriculares para juegos con cable Turtle Beach Atlas 200 de la marca ya están disponibles en todo el mundo. Una incorporación significativa a la línea mundial de auriculares para juegos más vendidos y galardonados de Turtle Beach, los Atlas 200 son los primeros auriculares con licencia oficial de Turtle Beach para consolas PS5 y PS4, lo que representa un hito clave en la relación entre Sony Interactive Entertainment y una de las marcas de accesorios para juegos más grandes del mundo. Los Atlas 200 cuentan con un diseño clave e innovaciones de ingeniería de los galardonados Atlas Air de Turtle Beach, los auriculares para juegos de PC insignia de la marca, y los auriculares para juegos multiplataforma con cable Recon™ 200, para ofrecer una combinación inigualable de sonido de juego superior, compatibilidad con cable y una comodidad liviana para los jugadores. Más importante aún, todas estas ventajas por un PVPR económico de 59,99 €. Los Turtle Beach Atlas 200 también están disponibles en modelos multiplataforma y específicos para PC.

En las reseñas ya han ganado. CGMagOnline otorgó a los Altals 200 una puntuación de 10/10 más la designación Editor’s Choice de la publicación, diciendo: «Tanto los jugadores de bajo presupuesto como los recién llegados estarían bien servidos eligiendo los Atlas 200 de Turtle Beach como sus auriculares diarios, y a un precio de $ 59.99 USD, uno realmente no puede equivocarse» y, «Los Atlas 200 definitivamente están haciendo que lo básico vuelva a ser sexy». PlayStation Universe otorgó a los Atlas 200 una puntuación de 8.5/10, y añadió:

«Los controladores Nanoclear de 50 mm son los mismos controladores de sonido que se encuentran en la serie de auriculares inalámbricos Stealth Gen 3 de Turtle Beach, y brindan el tipo de sonido, graves y tono impactantes que uno podría esperar de un nivel mucho más alto de auriculares», así como, «Los auriculares Turtle Beach Atlas 200 son una recomendación fácil para cualquiera que busque unos auriculares con cable de calidad para ser utilizados con su consola PS4, PS5 o PS5 Pro».

Los auriculares Atlas 200 para consolas PS5 y PS4 están disponibles en blanco o negro con una correa de diadema flotante azul que muestra el logotipo de PlayStation®. Los modelos multiplataforma Atlas 200 y Atlas 200 PC Edition están disponibles en negro con detalles en gris. Los Atlas 200 PC Edition cuestan 69,99 € PVPR y añaden conectividad USB con un adaptador de audio USB incluido y un conjunto de funciones basadas en PC disponibles a través de la aplicación de escritorio Swarm™ II de Turtle Beach para Windows.

«Con los Atlas 200, hemos combinado la comodidad de nuestros auriculares inalámbricos Atlas Air premium con la versatilidad de nuestro modelo Recon 200, creando unos auriculares que ofrecen estilo y valor», dijo Cris Keirn, CEO de Turtle Beach Corporation. «Con nuestros exclusivos controladores Nanoclear™ de 50 mm, los Atlas 200 producen un sonido de juego increíble, mejorado aún más cuando se combina con el audio 3D inmersivo de PS5″.

Los auriculares para juegos con cable Atlas 200 de Turtle Beach ofrecen una experiencia de audio y chat de juego premium en consolas PS5 y PS4, otros sistemas de juegos y Windows, y en dispositivos móviles con un conector de 3.5 mm. Los Atlas 200 tienen un diseño de auricular cerrado que alberga los legendarios controladores Nanoclear de 50 mm de Turtle Beach optimizados para audio espacial en consolas de juegos y PC. Con un peso aproximado de 280 g, los Atlas 200 son livianos y excelentes para largas sesiones de juego y juegos competitivos. La diadema flotante, las almohadillas de espuma viscoelástica y la comodidad amigable con las gafas ProSpecs™ garantizan horas de juego sin cansancio. Chatea claramente con el micrófono unidireccional que se levanta convenientemente y se aparta para silenciar cuando no está en uso.