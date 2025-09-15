Dying Light: The Beast adelanta su lanzamiento

Compartir Facebook

Dying Light: The Beast alcanza 1 millón de jugadores y Techland lo celebra adelantando su lanzamiento

Techland tiene emocionantes novedades para los fans de Dying Light: The Beast. Te hemos escuchado, hemos visto tu pasión, y juntos ya hemos alcanzado un hito increíble: más de un millón de jugadores han reservado su copia de Dying Light: The Beast antes del lanzamiento. Este entusiasmo nos inspiró a superar nuestros propios límites y a hacer posible lo que parecía imposible.

Hoy, nos complace anunciar que el lanzamiento global de Dying Light: The Beast se adelantará un día: será el próximo 18 de septiembre de 2025, con estreno simultáneo en PC y consolas en todo el mundo.

Consulta los horarios de lanzamiento actualizados en el mapa que encontrarás a continuación.