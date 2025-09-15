Capcom desveló el lanzamiento de Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2 junto con un nuevo tráiler de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y el anuncio de Mega Man Star Force Legacy Collection

Durante el Nintendo Direct del viernes, Capcom sorprendió a los espectadores anunciando que Resident Evil™ Requiem se lanzará en Nintendo Switch™ 2 junto con Resident Evil™ 7 biohazard y Resident Evil Village el 27 de™ febrero de 2026 . Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection se presentó con un nuevo y conmovedor tráiler y la revelación de la fecha de lanzamiento del tan esperado título el 13 de marzo de 2026 para Nintendo Switch 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. Además, Capcom también anunció Mega Man Star Force™ Legacy Collection que llegará a Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Steam en 2026.

Survival Horror que no te puedes perder

Resident Evil Requiem hizo una aparición sorpresa durante el Nintendo Direct del pasado viernes para anunciar que Resident Evil Requiem se lanzará en Nintendo Switch 2 a partir del 27 de febrero de 2026. El anuncio llegó con un nuevo tráiler de la historia que permitió a los jugadores profundizar en la retorcida red de terror a la que se enfrentará Grace Ashcroft mientras investiga el Hotel Wrenwood, al tiempo que se pudieron ver nuevos antagonistas, armas y ubicaciones que los jugadores visitarán.

Ambientado aproximadamente 30 años después del brote en Raccoon City, Resident Evil Requiem sigue a Grace en un nuevo caso en el que la joven analista del FBI debe escapar de los horrores que la rodean y enfrentarse a los trágicos recuerdos que rodean la muerte de su madre, Alyssa Ashcroft. Esta nueva era de survival horror llegará a Nintendo Switch 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam el 27 de febrero de 2026.

Puedes ver el último tráiler de Resident Evil Requiem

. El 27 de febrero de 2026, Resident Evil 7 biohazard Gold Edition también se lanzará en Nintendo Switch 2, incluyendo el juego completo, el capítulo «Not a Hero» y todos los DLC adicionales. Resident Evil Village Gold Edition también estará disponible con la expansión Winters y el paquete Trauma. Más información a través de la página oficial de X.

Surca los cielos en Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection el 13 de marzo de 2026

¡La próxima aventura de la saga Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, llega oficialmente a Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam el 13 de marzo de 2026!

Embárcate en una nueva y emocionante aventura como Rider, donde criarás y te unirás a Monsties mientras exploras un mundo lleno de peligro, misterio y maravillas. Dos siglos después de una guerra que dividió dos reinos, los gemelos Rathalos nacen inesperadamente de un solo huevo para desencadenar una historia de tierras prohibidas y destinos retorcidos.

Tanto si eres un Rider experimentado como si te embarcas en tu primera aventura, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ofrece un emocionante viaje de descubrimiento, aventura y emocionantes batallas:

Cría tu equipo: construye y cría una colección de Monsties, formando parentescos con monstruos icónicos de la serie Monster Hunter.

construye y cría una colección de Monsties, formando parentescos con monstruos icónicos de la serie Monster Hunter. Lucha en compañía: disfruta el sistema estratégico de batallas por turnos con Riders y Monsties luchando codo con codo.

disfruta el sistema estratégico de batallas por turnos con Riders y Monsties luchando codo con codo. Un mundo evolucionado: disfruta de gráficos 3D estilizados que dan vida al mundo de la serie Monster Hunter Stories.

disfruta de gráficos 3D estilizados que dan vida al mundo de la serie Monster Hunter Stories. Vive una historia épica: sumérgete en una historia cautivadora que se extiende a través de dos reinos y muchas generaciones.

Más actualizaciones se irán publicando en el sitio web oficial.

Capcom anunció Mega Man Star Force Legacy Collection, ¡listo para apoderarse del Wave World en 2026!

¡Prepárate para una explosión retro, la serie de juegos de rol de acción de 2006 está de vuelta! Para celebrar el 20 aniversario de la franquicia Mega Man Star Force™, los siete juegos de los tres títulos principales de Mega Man Star Force™ se unen en la Colección Definitiva de Mega Man Star Force Legacy en 2026.

Mega Man Star Force Legacy Collection incluye los títulos:

Mega Man Star Force™ Pegasus

Mega Man Star Force™ Leo

Mega Man Star Force™ Dragon

Mega Man Star Force™ 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force™ 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force™ 3 Black Ace

Mega Man Star Force™ 3 Joker Rojo

Únete a Geo Stelar y Omega-Xis mientras luchan contra amenazas más allá de las estrellas en esta aventura épica. Combinando acción trepidante con un sistema único basado en cartas, Mega Man Star Force Legacy Collection ofrece emocionantes combates y narrativa que definieron al personaje para una generación de fans de Mega Man. Si bien conserva la jugabilidad original, Mega Man Star Force Legacy Collection ofrece una experiencia actualizada y mejorada.

Mega Man Star Force Legacy Collection se lanzará en 2026 en Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam. ¡Capcom anunciará nuevos detalles de la serie Mega Man Star Force para nueva generación de héroes en la página oficial de Mega Man X!