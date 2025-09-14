NINJA GAIDEN: Ragebound edicción física

Compartir Facebook

Desarrollado por el equipazo español de The Game Kitchen (Blasphemous, The Last Door y más), a partir de hoy ya tenemos disponible la vuelta al desplazamiento lateral con la Edición Física de su NINJA GAIDEN: Ragebound.

Tradición, innovación y jugabilidad clásicas se unen en un nueva historia que comienza cuando Ryu Hayabusa viaja a Estados Unidos para honrar la voluntad de su padre.

Descubre y enfréntate a una nueva amenaza en la Edición Estándar y Especial para PlayStation 5 y Nintendo Switch.

NINJA GAIDEN: Ragebound ya se encuentra disponible en Formato Físico para PlayStation 5 y Nintendo Switch

Madrid, España <12 de septiembre, 2025> ¡Desata la rabia a partir de hoy con la nueva colaboración entre Silver Lining y Tesura Games! Desarrollado por The Game Kitchen, Dotemu y Koei Tecmo, NINJA GAIDEN Ragebound está disponible a partir de hoy en Edición Estándar y Especial para PlayStation 5 y Nintendo Switch. Echa un vistazo al tráiler del nuevo clásico plataformero de acción lateral .

Descripción

Un nuevo giro a la experiencia de desplazamiento lateral de la serie NINJA GAIDEN

De manos del aclamado equipo detrás de Blasphemous, NINJA GAIDEN: Ragebound amalgama con éxito la tradición y la jugabilidad clásicas de la serie NINJA GAIDEN desarrollada por Tecmo (ahora KOEI TECMO GAMES) en la era de los clásicos, con la profundidad e intensidad de los títulos modernos en 3D. Lo mejor de ambas épocas se une para crear una aventura épica y emocionante.

Sumérgete en un capítulo inédito de la saga de NINJA GAIDEN

Nuestra historia comienza cuando Ryu Hayabusa viaja a Estados Unidos para honrar la voluntad de su padre. Mientras está de viaje, la barrera entre el mundo de los humanos y el de los demonios se rompe repentinamente, lo que desata un ejército aterrador sobre la aldea de Hayabusa. Ahora se enfrenta a una amenaza sin precedentes en ausencia de Ryu.

Para enfrentarse a esta nueva amenaza, un joven ninja de la aldea de Hayabusa llamado Kenji Mozu se alza y acepta el desafío. El joven entrenado por Ryu lucha ferozmente, pero pronto se encuentra en una situación desesperada. Obligado a acceder al poder prohibido, Kenji deja de lado siglos de animosidad y forma una alianza con el siniestro Clan de la Araña Negra, convencido de que la única forma de proteger el mundo de las garras del Señor de los Demonios es combinar sus almas y habilidades.

Jugabilidad de antes con un estilo renovado

NINJA GAIDEN: Ragebound combina la sensación de los juegos clásicos con la precisión moderna, a la vez que introduce nuevas capas de profundidad.

Al nuevo protagonista, Kenji Mozu, lo acompaña la hábil asesina Kumori. Toma el control de estos dos poderosos ninjas a la vez y descubre susm historias interconectadas.

Usa la fusión ninja para desatar habilidades devastadoras y aniquilar a tus enemigos. NINJA GAIDEN: Ragebound cuenta con una mecánica impecable que es fácil de aprender, pero difícil de dominar, ¡lo que desafía las habilidades incluso de los fanáticos más experimentados de la serie!

Un espectacular enfrentamiento en pixel art

Adéntrate en una versión mejorada del universo clásico de NINJA GAIDEN, que cobra vida con impresionantes efectos visuales meticulosamente elaborados. Todos los enemigos están recreados con un nivel de detalle que antes era imposible.

La estética brutal y llena de nostalgia de NINJA GAIDEN: Ragebound rinde homenaje al pasado, pero también supera los límites del pixel art moderno y hace que cada batalla sea un deleite para los ojos.

La Edición Estándar de NINJA GAIDEN: Ragebound para PlayStation 5 y Nintendo Switch incluye Banda Sonora y Libreto. La Edición Especial incluye:

🥷 Juego (PS5 o NSW)

🥷 Banda Sonora Original

🥷 Libreto

🥷 Mapa de Tela

🥷 4 Pines Metálicos

🥷 Póster Doble cara

🥷 Standee píxel de escenario

¿Tienes lo que hace falta para convertirte en un verdadero maestro ninja? Demuéstralo y consigue ya NINJA GAIDEN: Ragebound en Edición Estándar o Especial para PlayStation 5 y Nintendo Switch.

Tesura Games Web – https://tesuragames.com/juegos/ninja-gaiden-ragebound/