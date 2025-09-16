Turtle Beach anuncia nuevos controladores para Xbox y otro para Nintendo Switch

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

El nuevo controlador con cable Turtle Beach Rematch Advanced para Xbox estará disponible en nuevos colores que incluyen Azul Kitsune, Algodón de Azúcar, Kyoto Bloom y Dark Cosmos

El controlador RGB con cable Afterglow Ignite de Turtle Beach para Xbox se transforma de un negro mate estándar a un brillante diseño de iluminación RGB inspirado en la máquina del tiempo

Rompe algunos ladrillos – El controlador lenticular inalámbrico Turtle Beach Rematch para Nintendo Switch – Mario Bricks Edition, es el controlador que todo fan de Super Mario necesita

El fabricante líder de accesorios para juegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) presentó hoy una variedad de nuevos controladores de juegos diseñados para Xbox y con licencia oficial para Nintendo Switch™. Para Xbox y Windows, Turtle Beach ha presentado cuatro nuevas combinaciones de colores únicas para el controlador con cable Turtle Beach Rematch Advanced para Xbox. Las nuevas combinaciones de colores presentan diseños que brillan en la oscuridad o lenticulares y se denominan Azul Kitsune, Algodón de Azúcar, Kyoto Bloom y Dark Cosmos. También para Xbox Series X|S, Xbox One y PC con Windows, el controlador RGB con cable Turtle Beach Afterglow Ignite para Xbox pasa de una apariencia negra mate estándar a algo impresionante una vez que está conectado y encendido. El controlador cuenta con múltiples zonas y efectos de iluminación RGB, y un diseño inspirado en una máquina del tiempo para que no se parezca a ningún otro controlador que haya pasado por tus manos.

Para los jugadores de las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, está el nuevo mando inalámbrico Turtle Beach Rematch con temática de Mario Bricks. Similar al controlador inalámbrico Rematch con temática Konkey Kong anunciado anteriormente por Turtle Beach, el nuevo controlador inalámbrico Mario Bricks Rematch también presenta un diseño lenticular que cambia a medida que los jugadores se mueven, mostrando dos audaces imágenes de Super Mario™ con temática de ladrillos que añaden energía y movimiento a cada sesión.

Los seis nuevos controladores están disponibles para su reserva desde hoy en www.turtlebeach.com y tiendas participantes y se lanzarán el 12 de octubre de 2025 . Las nuevas combinaciones de colores del controlador con cable Turtle Beach Rematch Advanced para Xbox están disponibles por 39,99 € PVPR. El controlador RGB con cable Turtle Beach Afterglow Ignite para Xbox está disponible por 49,99 € PVPR. El controlador inalámbrico Turtle Beach Rematch para Nintendo Switch – Mario Bricks Edition está disponible por 59,99 €.

«Nuestra línea de controladores sigue creciendo con nuevas e increíbles opciones en múltiples plataformas», dijo Cris Keirn, CEO de Turtle Beach Corporation. «Cada uno de estos nuevos controladores ofrece algo distinto, desde la increíble iluminación RGB en el Afterglow Ignite hasta nuestro nuevo modelo lenticular con el divertido y creativo Mario Bricks Edition«.

Los detalles completos de los nuevos controladores de Turtle Beach para Xbox y Nintendo Switch se encuentran a continuación.

Controlador inalámbrico Turtle Beach Rematch Advanced para Xbox

¿Listo para la revancha? Mejora tu estilo con cuatro nuevas combinaciones de colores destacadas del Controlador de juegos con cable Turtle Beach Rematch Advanced diseñado para Xbox y PC. El diseño en Azul Kitsune presenta imágenes de zorros en tonos azules suaves, inspirados en el mítico zorro que cambia de forma del folclore japonés. Una característica completamente nueva para los controladores Rematch de Turtle Beach, una vez que los jugadores conectan el controlador a su Xbox Series X|S, Xbox One o PC con Windows, pueden ver cómo la magia cobra vida. El controlador Azul Kitsune se ilumina automáticamente, aportando al diseño un brillo azul vibrante. El diseño que brilla en la oscuridad de la combinación de colores Algodón de Azúcar mejora cualquier configuración de juego al tiempo que ofrece un rendimiento de primer nivel y brilla en la oscuridad después de la exposición a la luz. Y los diseños lenticulares de las combinaciones de colores Kyoto Bloom y Dark Cosmos cambian a medida que los jugadores se mueven, revelando nuevos looks audaces desde diferentes ángulos y agregando un acabado sobresaliente a tu set-up.

El controlador con cable Turtle Beach Rematch Advanced para Xbox y PC cuenta con verdaderos gatillos de efecto Hall con 2 pasos que garantizan precisión y botones de retroceso de acción rápida que se pueden asignar y que brindan respuestas ultrarrápidas. Mantén el control con empuñaduras texturizadas, palancas de control y gatillos para mejorar la precisión. Los controles de audio del D-pad incorporados y un botón de silencio rápido del micrófono te permiten ajustar la configuración sobre la marcha. Personaliza y mejora aún más tu experiencia de juego con la aplicación gratuita Control Hub. Las nuevas combinaciones de colores Azul Kitsune, Algodón de Azúcar, Kyoto Bloom y Dark Cosmos del controlador con cable Turtle Beach Rematch Advanced para Xbox están disponibles para pedidos anticipados en www.turtlebeach.com y minoristas participantes por 39,99 € PVPR y se lanzarán el 13 de octubre de 2025.

Controlador de juegos RGB con cable Turtle Beach Afterglow Ignite para Xbox

Ilumina tu juego en Xbox y PC con el controlador de juegos RGB con cable Afterglow Ignite para Xbox. Su elegante placa frontal se mantiene sutil hasta que se enciende, revelando un diseño vibrante inspirado en la máquina del tiempo con siete zonas de iluminación y cuatro efectos dinámicos. Los jugadores pueden ajustar la iluminación RGB directamente en el controlador o explorar personalizaciones más profundas con la aplicación Control Hub. Diseñado para brindar comodidad y precisión, el controlador de juegos RGB con cable Afterglow Ignite cuenta con verdaderos gatillos de efecto Hall con una función de 2 paradas, botones traseros dobles asignables y un cable USB-C de más de 3 metros para un juego ininterrumpido. Un conector para auriculares de 3,5 mm incorporado y controles de audio del D-pad te mantienen inmerso.

Mando inalámbrico Turtle Beach Rematch – Mario Bricks para Nintendo Switch