KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT se marca unos burpees y anuncia Edición Física para la miau-stástica PlayStation 5

KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT en formato físico para PlayStation 5 y dos ediciones, Purrrrfect (Coleccionista) y Estándar.

¡Últimas noticias! El Publisher Indie en Formato Físico y Distribuidor Tesura Games y los Estudios de Desarrollo españoles Mameshiba Games y Kamotachi se apuntan al gimnasio para intentar evitar una invasión alien. Espera…¿QUÉ? Únete y échale un vistazo a KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT Purrrrfect Edition para PlayStation 5 este Q4 2025. También disponible en Edición Estándar para los novatillos de gym. Agita tu batido de proteínas y échale un vistazo al tráiler por aquí.

Únete a KinnikuNeko, el gato con cuerpo de culturista, en este divertido juego de plataformas 2D y lucha contra la misteriosa invasión alien. Una historia llena de humor absurdo, amistad, drama y acción. Su estética es una carta de amor al anime de los 90 acompañado por una banda sonora inolvidable.

Espera… ¿¡Un gato musculoso que lucha contra alienígenas!? Recorre distintos niveles luchando solo con tus músculos o trepando grácilmente como un gatito hasta encontrar el modo de salvar a la humanidad. ¡Pero ten cuidado, la esbelta y feroz general Pitaya junto a sus dos esbirros no te lo pondrán nada fácil!

Descubre las intenciones de esta civilización malvada en una historia llena de humor, amistad, drama y acción. ¡Todo con una estética visual propia del anime de los 90 y de la animación tradicional!

Características

💪 Un videojuego divertido de plataformas 2D con multitud de minijuegos que cambiarán el ritmo de la partida. Ronronea como un gatito o golpea con la fuerza de un autobús escolar.

🐱 Una historia emocionante, llena de humor absurdo, amistad, drama y acción, con personajes carismáticos e inolvidables.

💪 Un estilo visual impactante tributo al anime de los años 90.

🐱 Una banda sonora potente que te acompañará durante todo el viaje.

💪 Descubre todos los secretos rejugando los niveles y consiguiendo los objetos ocultos.

🐱 Nya nya nya nya nyaaaaaaa (maúlla con un botón).

La KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT Purrrrfect Edition para PlayStation 5 incluye:

Caja Coleccionista – *No es una caja de arena

Juego Físico incluyendo la actualización Burpees Edition (PS5 complete-on-cart)

Manual de Instrucciones Neko’s Health

Calzón KinnikuNeko OST

Pin Neko *Nyaaan!*

The Art of KinnikuNeko. Libro de Arte lleno de gatos musculosos.

Llavero de Lemon. *Kawaiiiii* (◕‿◕✿)

Hoja de pegatinas rellena de aliens y tus personajes favoritos.

Set de Postales con Ilustraciones del juego y Keyart.

La Edición Estándar incluye:

Juego Físico incluyendo la actualización Burpees Edition (PS5 complete-on-cart)

Manual de Instrucciones Neko’s Health

¡Las Ediciones Estándar y Purrrrfect de KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT ya se pueden reservar en la Tesura Store, principales tiendas de videojuegos y Amazon! Para la invasión alienígena con KinnukuNeko, el gato musculoso, y reserva la tuya ahora!

Tesura Games site – https://tesuragames.com/juegos/kinnikuneko-super-muscle-cat/

Tesura Store – https://store.tesuragames.com/productos/?_search=kinnikuneko