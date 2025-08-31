Anunciados en la gamescom el nuevo DLC de Dune: Awakening, una nueva actualización gratuita de contenido y su versión de prueba gratuita

El 10 de septiembre, el Capítulo 2 y el DLC The Lost Harvest ampliarán Arrakis con nuevas historias y contenido

Funcom, desarrollador de Dune: Awakening, el juego de supervivencia y creación en mundo abierto, reveló hoy en la presentación Into the Infinite lo que le espera al futuro de Arrakis. Programado para llegar el 10 de septiembre, el Capítulo 2 será la primera gran actualización gratuita de contenido de Dune: Awakening, continuando la apasionante historia principal –que terminó en un cliffhanger– y añadiendo nuevo contenido mundial y contratos. En paralelo, se lanzará el DLC The Lost Harvest, que incluye una nueva historia independiente y cosméticos exclusivos.

Funcom también anunció hoy que ya está disponible una prueba gratuita para su descarga, pero solo durante la gamescom (del 20 al 24 de agosto). Cualquiera puede jugar durante 10 horas, y el progreso del personaje se conserva si se adquiere el juego, incluso después de que finalice la prueba.

Echa un vistazo a lo que llega a Arrakis en el tráiler de anuncio de hoy:

Capítulo 2 (Actualización gratuita)

La aventura continúa en la actualización gratuita del Capítulo 2, retomando los oscuros acontecimientos revelados al final de la historia del juego base. Descubre tanto a personajes nuevos como a algunos ya familiares, explora nuevas localizaciones y profundiza en el pasado mientras desenredas una red que se extiende hasta los rincones más sombríos del Imperio.

El Capítulo 2 también trae emocionante contenido adicional, incluidos contratos, encuentros dinámicos, objetos, actividades y más opciones de personalización de personaje como nuevos peinados, accesibles para los personajes existentes mediante la nueva función de reconfiguración de personaje.

DLC The Lost Harvest (12.99 €)

El DLC The Lost Harvest ofrece una nueva historia completa e independiente. Tras el accidente de un cosechador de especia del Miner’s Guild, los jugadores descubren que transporta una carga secreta que podría cambiarlo todo. Su misión será encontrarla.

El DLC también desbloquea varios cosméticos nuevos, incluido el primer vehículo cosmético con animaciones únicas: la Treadwheel. Otros añadidos son el nuevo set de construcción Dune Man, nuevas decoraciones, conjuntos de armaduras, armas y más.

El vehículo y los demás cosméticos no ofrecen ventajas significativas frente a sus equivalentes del juego base y deben fabricarse como el resto de objetos. Todo ello está incluido en el Pase de Temporada (24,99 €) el cual forma parte de las ediciones Deluxe y Ultimate del juego.

Prueba gratuita y reservas de vinilo

Para celebrar la gamescom, la prueba gratuita de Dune: Awakening ya está disponible en Steam hasta el 24 de agosto, permitiendo jugar gratis durante 10 horas en todo el mapa de la Cuenca de Hagga. Aunque la prueba no permite jugar con quienes ya poseen el juego, sí te encontrarás con otros jugadores de la prueba gratuita, y conservarás tu progreso e inventario si compras el juego posteriormente.

Funcom también se complace en anunciar que la banda sonora de Dune: Awakening en vinilo ya está disponible para reserva. Déjate transportar a Arrakis con la música del galardonado compositor Knut Avenstroup Haugen, grabada en el famoso Lyndhurst Hall de AIR Studio, en Londres.

Dune: Awakening es un juego multijugador de supervivencia a gran escala ambientado en el universo de Dune creado por Frank Herbert y llevado a la vida por las exitosas películas de Legendary Entertainment y Denis Villeneuve. Está disponible en Steam por 49,99 €.