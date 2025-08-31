Compartir Facebook

HONOR y Qualcomm redefinen la excelencia móvil con HONOR Magic V5

La colaboración a largo plazo establece nuevos estándares en la era de la IA agencial

HONOR Magic V5 ejemplifica el potencial transformador de esta alianza estratégica, que amplía los límites de la innovación móvil

HONOR , la marca de tecnología global, ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de HONOR Magic V5 , lo que supone un hito importante en su larga colaboración con Qualcomm Technologies, Inc. Equipado con la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite, este último buque insignia plegable combina un perfil ultradelgado con un rendimiento sin igual y capacidades avanzadas de IA, incluidas funciones exclusivas de HONOR y de partners del ecosistema como Google. HONOR Magic V5 ejemplifica el potencial transformador de esta alianza estratégica, que amplía los límites de la innovación móvil.

“Nuestra colaboración con Qualcomm Technologies representa un paso fundamental en el camino de HONOR hacia el liderazgo de la era de la IA agencial, tal y como se define en nuestro HONOR ALPHA PLAN”, ha afiramdo James Li, director ejecutivo de HONOR. “El Snapdragon 8 Elite, combinado con nuestras características únicas y la experiencia de Google en IA, permite que HONOR Magic V5 sea el teléfono plegable definitivo en cuanto a productividad, ya que ofrece experiencias transformadoras al tiempo que amplía los límites de lo que pueden lograr los smartphones plegables”. “Nuestra larga colaboración con HONOR pone de relieve una visión compartida para impulsar la innovación y redefinir la experiencia móvil”, ha afirmado Chris Patrick, vicepresidente sénior y director general de Mobile Handset en Qualcomm Technologies, Inc. “HONOR ha demostrado constantemente un enfoque innovador para ofrecer experiencias de usuario excepcionales. HONOR Magic V5, equipado con el Snapdragon 8 Elite, pone de manifiesto la profundidad de nuestra colaboración para lograr avances en rendimiento, inteligencia artificial y tecnología de imagen que elevan el listón del sector”.

Liberando la excelencia en la fotografía móvil

En estrecha colaboración con Qualcomm Technologies, HONOR ha reinventado la fotografía móvil en HONOR Magic V5. El sistema de cámara AI Falcon, impulsado por la arquitectura de imagen flexible de Qualcomm Technologies y el hardware Qualcomm Spectra™ ISP, combina la fotografía computacional con los algoritmos de IA patentados por HONOR, junto con la tecnología Qualcomm® Hexagon™ NPU y un potente motor de análisis visual para ofrecer percepción de la escena en tiempo real, reconocimiento de movimiento, autofoco mejorado y respuesta del obturador optimizada, lo que da como resultado unas imágenes impresionantes.

Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Una cámara teleobjetivo con periscopio y sensor ultrasensible de 64 MP con zoom óptico de 3x y zoom digital de 100x para capturar sujetos lejanos con una claridad extraordinaria. Los esfuerzos de colaboración implicaron un ajuste meticuloso de los procesos de procesamiento de imágenes y mejoras en los módulos, de modo que incluso las fotos con zoom de largo alcance sean nítidas y claras.

Una cámara principal Falcon ultrasensible a la luz de 50 MP optimizada para situaciones de poca luz, que ofrece fotos de calidad profesional incluso en condiciones difíciles.

La NPU Hexagon multinúcleo y el potente triple ISP con IA se combinan con los algoritmos de IA de HONOR para aumentar significativamente la eficiencia del procesamiento de IA en el dispositivo, lo que permite a HONOR Magic V5 implementar grandes modelos de IA para fotografía con teleobjetivo, escenas nocturnas y retratos directamente en el dispositivo, lo que se traduce en un rendimiento de imagen mejorado.

Redefiniendo la productividad y la multitarea con la IA

En el corazón de HONOR Magic V5 se encuentra un ecosistema de funciones impulsadas por IA diseñadas para empoderar a los usuarios en su vida cotidiana. Aprovechando la potencia de la NPU Hexagon y los algoritmos de IA de HONOR, el dispositivo ofrece experiencias mejoradas en traducción de llamadas en tiempo real con IA y redacción instantánea de mensajes con el modelo Nano2 integrado en el dispositivo. Un aumento del 38% en la velocidad de inferencia y una mejora del 16% [1] en la precisión de la traducción, al tiempo que se ahorra hasta un 75% [2] del almacenamiento móvil, lo que garantiza tanto la eficiencia como la privacidad al procesar los datos localmente. Estos avances también han sido reconocidos por Interspeech, la conferencia más grande y completa del mundo sobre la ciencia y la tecnología del procesamiento del lenguaje hablado.

HONOR Magic V5 también integra Google Gemini [3] , un asistente personal de IA preinstalado en el dispositivo que aprovecha la potencia de la NPU Hexagon. Gracias a la multitarea intuitiva que ofrece la función Multi-Flex de HONOR [4] , los usuarios pueden interactuar con hasta tres aplicaciones simultáneamente en la amplia pantalla interna de 7,95 pulgadas. Ya sea para planificar viajes, resumir notas de reuniones o colaborar a través de videollamadas en directo con Gemini Live, HONOR Magic V5 redefine la productividad sobre la marcha.

Rendimiento que impulsa el futuro

El Snapdragon 8 Elite ofrece una velocidad y eficiencia sin precedentes. La CPU Qualcomm Oryon™ alcanza velocidades máximas de hasta 4,32 GHz, mientras que la primera arquitectura de GPU Qualcomm® Adreno™ segmentada ofrece un rendimiento un 40 % mejorado [5] para una experiencia de juego más fluida y unas imágenes inmersivas. Estas mejoras garantizan que cada interacción en HONOR Magic V5 sea perfecta, ya sea para jugar, ver vídeos en streaming o realizar múltiples tareas.