Just Dance 2026 Edition, la próxima entrega de la popular franquicia de videojuegos musicales, se lanzará el 14 de octubre de 2025

Reúne a tu familia y convierte tu salón en una pista de baile! Hoy, durante el evento Nintendo Direct, Ubisoft ha anunciado que Just Dance 2026 Edition, la próxima entrega de la popular franquicia de videojuegos musicales, se lanzará el 14 de octubre de 2025 para las consolas Nintendo Switch, PlayStation® 5 y Xbox Series X|S.

Just Dance 2026 Edition trailer

Just Dance 2026 Edition es la mejor forma de juntar a tu familia y amigos y pasarlo en grande al convertir tu casa en una pista de baile. Con 40 nuevas canciones, que abarcan desde grandes éxitos que encabezan las listas hasta clásicos atemporales, Just Dance 2026 Edition tiene algo que ofrecer a todo el mundo; por ejemplo, incluye:

“APT.”, de ROSÉ & Bruno Mars

“Houdini”, de Dua Lipa

“Counting Stars”, de OneRepublic

“Hung Up”, de Madonna

“All Star”, de Smash Mouth

¡Y muchas más canciones!

Además de esta nueva lista de temazos, Just Dance 2026 Edition presenta opciones de jugabilidad de lo más emocionante:

El modo Party permite a los jugadores formar equipo y cooperar en un duelo de baile impredecible.

El Mando-Cámara permite jugar en solitario sin usar las manos. Con la app Just Dance Controller, los jugadores pueden convertir la cámara de sus móviles en una herramienta de captura de movimiento corporal que permite lograr mayores niveles de precisión a la hora de bailar.

El juego también permite el multijugador local para hasta seis personas; en él, los bailarines más competitivos podrán demostrar quien se mueve con mayor estilo en el modo Desafío.

Quienes tengan todas las ediciones de Just Dance desde 2023 hasta 2026 podrán ver todo su contenido junto, lo que permite mantener viva la llama de la fiesta con más facilidad. Además, con cada copia de Just Dance® 2026 Edition se ofrecerá un mes de acceso gratuito a Just Dance®+, el servicio de streaming por suscripción.

Para conocer las últimas noticias sobre Just Dance 2026 Edition, por favor, visita justdancegame.com.

