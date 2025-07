Ready or Not supera el millón de copias vendidas en consola en menos de 4 días

VOID Interactive, estudio independiente de alcance global, acaba de anunciar que su exitoso FPS táctico e inmersivo, Ready or Not, ha vendido más de un millón de copias en sus versiones para consolas desde su lanzamiento, el pasado 15 de julio.

Desde su llegada a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, las ambiciones de VOID Interactive por llevar su aclamado título de PC a una nueva audiencia se han traducido en un rotundo éxito, tanto comercial como entre la crítica. Actualmente, el juego cuenta con una puntuación de 83 en Xbox Series X|S, y de 82 en PlayStation 5 en Metacritic.

Esta noticia llega tras el anuncio realizado en abril, en el que se confirmó que las ventas en PC habían superado los nueve millones de unidades. Con el dato de hoy, esa cifra asciende ya a diez millones, un logro extraordinario para un estudio independiente con aspiraciones triple A.

“Cuando lanzamos Ready or Not para PC, tomó 36 días alcanzar el millón de unidades vendidas. En consola hemos alcanzado esa cifra en 3,6 días. Estamos increíblemente orgullosos de nuestro equipo y de lo que hemos conseguido juntos. Es un gran momento para nosotros, y también uno en el que no daremos nada por sentado. Las reviews están siendo muy positivas los primeros días, y el equipo está trabajando muy duro solucionando problemas y mejorando la experiencia. A nuestros jugadores, socios y a todos los que han creído en este proyecto, les damos las gracias», comentó Julio Rodriguez, CEO de VOID Interactive.

“La respuesta de los jugadores de consola nos ha dejado sin palabras. Pasar de la emoción lanzar nuestro tráiler de acceso anticipado para PC a presenciar cómo la comunidad crece a nivel mundial en todas las plataformas, es algo abrumador, pero también un reflejo de la increíble dedicación de todo el equipo de VOID Interactive para hacer realidad la visión de Ready or Not”, comenta Stirling Rank, director creativo y COO de VOID Interactive.