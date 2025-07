Compartir Facebook

Bandai Namco Summer Showcase marca el inicio de un verano muy refrescante para los fans de los videojuegos, con noticias y novedades de más de una docena de títulos destacados, y la presentación de un nuevo juego que definitivamente es un «golpe» sorpresa.

Entre los títulos presentados, tenemos MY HERO ACADEMIA: All’s Justice (con un video del productor Aoba Miyazaki mostrando los detalles iniciales del juego)

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE (con otro vídeo del productor Daisuke Nagaoka destacando las características de la jugabilidad)

CODE VEIN II, LITTLE NIGHTMARES III, DIGIMON STORY TIME STRANGER o THE BLOOD OF DAWNWALKER.

Para más información sobre los títulos presentados, adjunto nota de prensa y enlace al showcase completo.

No te pierdas el showcase completo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=fSoTEO-ntF8

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice

Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado un nuevo juego de lucha 3D en basado en el fenómeno global del anime MY HERO ACADEMIA. El juego invita a los jugadores a vivir “Un Último Smash” a través de un modo historia cinematográfico y batallas 3 contra 3 llenas de acción que presentan a los héroes y villanos más icónicos de la serie en sus formas finales y más poderosas.

Mira la presentación en el Showcase, incluido un video del productor Aoba Miyazaki con detalles iniciales del juego, aquí:

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE

La próxima IP original tipo roguelite, desarrollada por Brownies Inc., desvela el primero de cuatro tráilers, mostrando a los entrañables personajes jugables junto con un vídeo del productor Daisuke Nagaoka destacando las características de la jugabilidad. Mira el tráiler y el vídeo del productor en el Showcase aquí:

CODE VEIN II

El productor Keita Iizuka profundiza en la historia y los personajes principales del próximo RPG de acción ambientado en un mundo donde humanos y vampiros coexisten. Conoce más sobre el protagonista y su conexión con un personaje que tiene el poder de ayudarle a viajar al pasado para intentar salvar el mundo de la destrucción.

SHADOW LABYRINTH

El productor Seigo Aizawa presenta nuevos fragmentos de jugabilidad que revelan al jefe G-HOST, inspirado en Blinky, uno de los muchos guiños del juego de plataformas 2D de acción a PAC-MAN y otros títulos queridos de la era arcade.

TEKKEN 8

Acompaña al productor Michael Murray en un viaje por Tailandia para revelar la historia y el estilo de combate que los jugadores experimentarán con el regreso de Fahkumram. El próximo DLC de personaje, que llegará el 11 de julio, trae de vuelta al luchador de Muay Thai al legendario elenco del juego.

EVERYBODY’S GOLF: HOTSHOTS

Únete a la fiesta con un vistazo a la nueva entrega de la serie Everybody’s Golf. Un nuevo vídeo de jugabilidad destaca características del juego y presenta a PAC-MAN, quien se une al mayor elenco de personajes jugables en la historia de la serie.

DIGIMON STORY TIME STRANGER

El productor Ryosuke Hara ofrece una mirada más profunda a la historia y jugabilidad del próximo RPG, la primera nueva entrega de la serie Digimon Story en diez años. El juego presenta más de 450 Digimon para luchar, coleccionar y entrenar, y es una excelente puerta de entrada para nuevos fans de la franquicia.

DRAGON BALL Z: KAKAROT

Explora el emocionante mundo de Dragon Ball DAIMA en DRAGON BALL Z: KAKAROT – DAIMA: Adventure Through the Demon Realm, el nuevo DLC para el exitoso título, que presenta una nueva aventura en dos partes. Conoce la jugabilidad, historia y nuevas características que llegarán con la Parte 1, trayendo una nueva y emocionante misión al juego.

LITTLE NIGHTMARES III

La productora Coralie Feniello presenta la esperada secuela que llegará el 10 de octubre, introduciendo una nueva y perturbadora pesadilla en la serie, con modo cooperativo y dos personajes jugables por primera vez.

THE BLOOD OF DAWNWALKER

El productor senior de Rebel Wolves, Marcin Król, y la líder de comunidad, Dominika Burza, presentan el mundo y la jugabilidad de este esperado RPG de mundo abierto de fantasía oscura, donde viejas leyendas se hacen realidad y los vampiros emergen de las sombras.

