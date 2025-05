OWN y Monster reafirman su colaboración en 2025 para el circuito gamer

Compartir Facebook

OWN Y MONSTER ENERGY RENUEVAN SU ALIANZA PARA 2025 Y AMPLÍAN SU PRESENCIA EN EL CIRCUITO GAMER

OWN trae de vuelta lo mejor del gaming en el mayor circuito nacional de entretenimiento digital y videojuegos. Valencia, 15 de abril de 2025 – OWN y Monster reafirman su colaboración en 2025 para llevar al máximo nivel la experiencia de los asistentes al mayor circuito nacional de videojuegos y entretenimiento digital. Con esta renovación, la icónica marca de bebidas se mantiene como patrocinador oficial del evento, reforzando su compromiso con la escena gamer y su estilo de vida vibrante y desafiante. “Monster ha sido, desde el inicio, un aliado clave para entender qué significa vivir OWN al 100 %. Esta renovación, junto con una mayor presencia en Valencia y Zaragoza, fortalece ese espíritu de comunidad que tanto valoramos”, señalan desde la organización de OWN. También han destacado que “no se trata solo de tener un gran partner energético, sino de compartir una visión de lo que debe ser el entretenimiento hoy: inmersivo, intenso y con personalidad. Y en eso, Monster Energy va un paso por delante.” Por primera vez, esta colaboración se amplía a los dos grandes encuentros del año: 🔹 OWN Valencia (Del 26 al 29 de junio 2025) 🔹 OWN Zaragoza (Del 21 al 23 de noviembre 2025) Una muestra clara de la evolución conjunta de dos marcas que comparten una misma visión: ofrecer experiencias intensas, auténticas y vibrantes a una generación que vive el gaming como parte esencial de su estilo de vida. Monster Energy, el motor que impulsa la experiencia OWN En 2025, Monster Energy estará presente con toda su fuerza en ambos eventos, integrándose de forma activa en el ecosistema OWN a través de: • Sampling de producto, para que miles de asistentes se mantengan en su mejor nivel en los momentos clave del evento. • Branding experiencial, con una puesta en escena que transformará cada espacio del recinto. • Conexión directa con gamers, creadores de contenido, equipos y fans, ortaleciendo la relación genuina entre la marca y su comunidad. Una alianza con actitud propia Más allá de su producto, Monster Energy imprime su sello único: una actitud palpable, una conexión genuina. Esta renovación no solo consolida a Monster Energy como una marca icónica en el universo gamer, sino que refuerza su presencia en otros ámbitos afines como la música, el deporte extremo y la cultura urbana. En OWN, Monster Energy no solo estará presente, sino que se vivirá intensamente. OWN, el evento de entretenimiento digital y videojuegos de referencia nacional abrirá sus puertas del 26 al 29 de junio en Feria Valencia, con zonas todos los públicos y una programación de contenidos que volverá a situar a la ciudad como capital nacional del gaming. Y por primera vez el mayor evento de videojuegos del país se trasladará a Zaragoza del 21 al 23 de noviembre 2025. experienciales, torneos, actividades para Más información a los mmcc: Patricia Membrives, responsable de medios de OWN, M.6106712597 [email protected]

Leer artículo completo en Frikipandi OWN y Monster reafirman su colaboración en 2025 para el circuito gamer