Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Ayer Nintendo celebró el MAR10 Day con noticias cinematográficas, juegos y una gran variedad de actividades temáticas. os dejamos el vídeo.

Paper Mario: La puerta milenaria se lanzará el 23 de mayo y Luigi’s Mansion 2 HD, el 27 de junio. Se ha anunciado una nueva película de animación basada en el mundo de Super Mario Bros. Y esta semana llegan a Nintendo Switch Online varios juegos clásicos de Mario originalmente lanzados en Game Boy.

Como parte de las celebraciones del MAR10 Day, Nintendo lanzó ayer un vídeo sorpresa para desvelar las fechas de lanzamiento de dos títulos muy esperados, protagonizados por Mario y sus amigos; también se anunciaron tres juegos clásicos que pronto estarán disponibles en Nintendo Switch Online. Y, además, se anunció una nueva película de animación basada en el mundo de Super Mario Bros. Para descubrir todas estas novedades no hace falta esconderse de las plantas piraña ni esquivar bolas de fuego: basta con echar un vistazo al exclusivo vídeo MAR10 Day 2024.

Prepárate para revivir grandes emociones clásicas traídas desde Game Boy, embárcate en una aventura con Mario en un mundo de papel y dale a Luigi un poquito de protagonismo (se lo merece, ¿verdad?). El MAR10 Day apunta alto con estas novedades:

• Paper Mario: La puerta milenaria despliega sus encantos… ¡muy pronto! El 23 de mayo, viaja con Mario y sus compañeros a través de un mundo de papel… y desvela el misterio de la Gran Puerta. Este RPG lleno de ingenio y fantasía llega a Nintendo Switch 20 años después de su debut original en Nintendo GameCube, en una versión renovada con gráficos mejorados, una banda sonora actualizada y nuevas funciones de juego.

• Luigi’s Mansion 2 HD abre sus puertas. Ayuda a Luigi a recuperar los fragmentos perdidos de la Luna Oscura, desperdigados a través de diferentes mansiones encantadas, cada una con sus propios puzles que resolver y sus propios fantasmas que capturar. El 27 de junio, echa mano de tu superpoderosa herramienta cazafantasmas, la Succionaentes 5000, para aspirar espectros (y las cortinas de las ventanas, de paso). La Succionaentes también te servirá para lanzar aire y poder registrar cada grieta y rincón de estas espeluznantes pero encantadoras mansiones. Luigi’s Mansion 2 HD, una aventura escalofriantemente divertida, se lanzó originalmente para Nintendo 3DS y llega ahora en alta definición mejorada para Nintendo Switch.

• Tres juegos de Mario para Game Boy llegan a Nintendo Switch Online. El próximo 12 de marzo, estos tres títulos clásicos de Mario dan el salto a Nintendo Switch, y podrán jugarse como parte del catálogo de juegos clásicos de Game Boy en Nintendo Switch Online.

o En primer lugar, Dr. Mario, el clásico desafío de puzles para personas que buscan una cura contra el aburrimiento. Lanza cápsulas de vitaminas de distintos colores a una botella repleta de virus variados y repugnantes. Gira, recoloca e intercambia las cápsulas ¡hasta que hagas desaparecer todos los virus!

o ¡Hay mucho en juego en el título original de Mario Golf! Cuatro campeones se interponen entre tú y el título de gran campeón. Deberás derrotarlos a todos para tener la oportunidad de competir contra el golfista más famoso del mundo.

o En Mario Tennis, pasa de novato a experimentado profesional perfeccionando tus habilidades en cuatro modos de juego repletos de diversión. Practica en la Real Academia de Tenis, embárcate en el Mario Tour y mantén tus habilidades a punto a través de una serie de estimulantes minijuegos.

• ¡Grandes noticias para el mundo de LEGO Super Mario! LEGO acaba de desvelar un emocionante tráiler sobre las novedades que llegarán a través de la tubería al universo Super Mario de LEGO. El vídeo ha revelado la silueta de un kart hecho con ladrillos de LEGO, junto a una figura de LEGO de Mario. Sí, has oído bien: Mario Kart llegará a LEGO. Permanece atento a las novedades.

• Y aún hay más. No olvides que existen otras formas de aprovechar al máximo el MAR10 Day a lo largo de todo este mes.

o Del 7 al 24 de marzo puedes recuperar un 10% de tu compra en puntos de oro, para utilizarlos en próximas adquisiciones. Para ello, basta con comprar alguno de los títulos seleccionados de Mario* para Nintendo Switch ―una lista que incluye Super Mario Bros. Wonder― en la eShop de Nintendo, o canjear un código de descarga para uno de estos títulos durante el periodo de promoción. . ¡Y podrás descargarte un fondo de pantalla gratuito!

o En My Nintendo Store podrás disfrutar de un descuento del 30% en una selección de artículos de merchandising protagonizados por Mario y sus amigos. Los usuarios de My Nintendo Store, además, recibirán un exclusivo cuaderno de regalo** al adquirir una selección de juegos de Mario hasta el 7 de abril.

o Durante todo el mes de marzo, los suscriptores de Nintendo Switch Online*** pueden celebrar el MAR10 Day llevándose un surtido de partes de iconos de usuario de una selección de juegos de Super Mario, a modo de recompensa exclusiva. También pueden completar una misión especial jugando al clásico de Super NES Super Mario World, para ganar puntos de platino. Encontrarás más información al respecto en la aplicación Nintendo Switch Online de tu consola Nintendo Switch.

o Vuelve a ver Super Mario Bros.: la película y echa un vistazo a la guía digital complementaria. ¿Qué mejor manera de celebrar el MAR10 Day que revisitar esta cinta? Y si quieres impresionar a tu familia y amigos con tus amplios conocimientos sobre el Reino Champiñón, léete primero esta guía (en inglés) que revela las referencias ocultas de la película. Inicia sesión con tu cuenta Nintendo (o crea una gratis) para poder verla.

• Una nueva película de animación basada en el mundo de Super Mario Bros. Shigeru Miyamoto protagonizó una aparición sorpresa en el vídeo para anunciar que Nintendo está trabajando con Illumination en una nueva película de animación basada en el mundo de Super Mario Bros. Se estrenará el 3 de abril de 2026 en Estados Unidos y en otros países; y, en ciertos territorios seleccionados, a lo largo de ese mismo mes de abril.

. Leer artículo completo en Frikipandi Nintendo celebró el MAR10 Day con noticias cinematográficas, juegos y una gran variedad de actividades temáticas