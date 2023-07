Compartir Facebook

Ya está disponible en WILD HEARTS la actualización de contenido del Tsukuyomi

Ya está disponible la nueva actualización de contenido de WILD HEARTS que ha sumido a la tierra de Azuma en la oscuridad. El Tsukuyomi, un nuevo y temible Kemono, ha llegado y parece que no se alimenta de Hebra celestial, sino de rayos de luz solar para alimentar sus ataques. Si consigues derrotarlo, podrás forjar nuevas armas y armaduras, pero el «Espectro del eclipse» se ha ganado su apodo y no caerá fácilmente.

La actualización de este mes también cuenta con cuatro nuevas misiones de cacería constante que presentan en exclusiva al poderoso Kemono inestable y que sin duda pondrán a prueba a los valientes cazadores dispuestos al desafío. Descubre más sobre el Tsukuyomi y estas misiones en el blog de hoy aquí.

¿Te has preocupado de seguir entrenando tus habilidades? Y tu equipamiento, ¿está listo para entrar en acción? El tsukuyomi, un nuevo kemono devorador de luz, ha puesto rumbo a Azuma. Es probable que llegue antes de que terminemos este comunicado. Recuerda ocultar tu miedo; el tsukuyomi no será un rival fácil.

En la actualización de contenido de hoy, el nuevo tsukuyomi llega a la fortaleza Fuyufusagi y trae consigo materiales para nuevas armas y un conjunto de armadura. La actualización de contenido de este mes, además, incluye cuatro nuevas misiones Cacería constante que persiguen exclusivamente a kemono poderosos e inestables. Este mes nos enfrentamos a una tarea titánica.

Más información sobre los nuevos contenidos:

Nuevo kemono: tsukuyomi

Ha aparecido en la fortaleza Fuyufusagi un nuevo kemono devorador de luz: el tsukuyomi. Si quieres derrotar a este tiránico conquistador, deberás exprimir al máximo toda tu habilidad y conocimientos de caza.

«Espectro del eclipse» es el inquietante apodo que se ha ganado el tsukuyomi. Pero ¿por qué? ¿Porque el sol se oculta tras la luna o porque la bestia engulle la propia luz? Cuentan que no se alimenta de hebra celestial, sino de rayos solares. Y aunque no tiene fama de enfrentarse a otros kemono por el territorio, es cierto que pocas criaturas pueden sobrevivir sin la luz del sol… y el ser humano no es una de ellas.

El tsukuyomi absorbe luz para preparar sus ataques. Cuando detectes que empieza a acumular energía, intenta repelerlo con la machacadora, el fuego artificial u otro karakuri similar, y ataca cuando veas que vuelve a hacerlo. Recuerda que posee una resistencia inaudita a los ataques físicos. Usa la cabeza y acuérdate de reforzar tus ataques con técnicas elementales.

Nuevas misiones Cacería constante

Se han añadido cuatro misiones Cacería constante a la sección Historias secundarias del mapa principal. En ellas deberás perseguir exclusivamente a kemono poderosos e inestables. Anticipamos que no será fácil; prepárate para afrontar una ardua tarea.

Si todavía no has participado en ninguna misión de este tipo, te recordamos cómo funcionan. En las Cacerías constantes deberás dar caza a una serie de kemono, cada uno en el tiempo establecido. Aunque tendrás un momento para reponerte entre una cacería y otra, no podrás sacar agua curativa de los pozos.

Cada vez que derribes a una presa, aumentará la recompensa. En cambio, si en algún momento fracasas, te quedarás sin nada. Tienes la opción de poner fin a la cacería antes de tiempo para recibir al menos la recompensa que te hayas asegurado hasta ese punto.

Además de las recompensas de cada ronda, si consigues derribar a todos los objetivos en un solo intento, conseguirás nuevas pegatinas de chat y gestos.

Dolby Atmos y DTS:X

Aunque ya se incluyó en una actualización anterior, queríamos destacar el increíble trabajo del equipo para incorporar Dolby Atmos y DTS:X como opciones de sonido. Dolby Atmos y DTS:X son sistemas estereofónicos; es decir, de sonido envolvente tridimensional. Ambos mejoran todos los sonidos del mundo de Azuma enfatizando la tercera dimensión para ofrecer una experiencia completamente envolvente en cada cacería.

Al activar Dolby Atmos o DTS:X, notarás la diferencia en momentos como estos:

Los rugidos de los kemono gigantes, así como los chirridos de plantas y minerales que coexisten en sus cuerpos y el aleteo en el cielo de los kemono aéreos se volverán más tridimensionales, lo que aumentará todavía más la inmensidad de cada kemono individual.

Aunque los fuegos artificiales poseen una mecánica fácil de entender, los sentirás en tu interior cuando salgan disparados hacia el cielo, incluso cuando detonen más allá de tu campo de visión.

Escucharás los gorjeos y zumbidos de pájaros e insectos autóctonos de Japón; todos y cada uno de ellos aportan realismo y te transportan al instante a una de las cuatro estaciones del país.

Un gran número de compositores ha trabajado también en la música de WILD HEARTS:

Las creaciones de Masashi Hamauzu expresan con gran belleza la majestuosa naturaleza de WILD HEARTS. Desde la pantalla de título, pasando por el bullicio cotidiano de Minato, la cacería del lupoglaciar y la variada música de fondo durante la exploración, hasta otras bellísimas piezas musicales que se funden con el entorno natural; todas ellas se usan en Azuma.

La potente orquesta japonesa de Daisuke Shinoda aporta emoción a las cacerías de primagmate, viento áureo, fungorroedor, crestinvernal y murakumo, así como a las de kemono gravemente inestables.

Todo esto, combinado con los potentes sonidos de estilo japonés creados por los compositores de Koei Tecmo (Junya Ishiguro, Ippo Igarashi, Modanqing Zhu), la espléndida actuación de una orquesta maravillosa, intérpretes de instrumentos japoneses y cantantes, se une para dar forma a un mundo apasionante.

¡Cuidaos y permaneced alerta, cazadores!

Para más información y estar al día sobre WILD HEARTS, https://www.ea.com/games/wild-hearts/wild-hearts/news.

