En detalle el modo trayectoria de RIDE 5 – Tráiler explicativo

RIDE 5: UN MODO TRAYECTORIA APTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Milestone ha publicado hoy un nuevo tráiler explicativo de Ride 5, disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Epic el 24 de agosto de 2023. En un artículo publicado en la web oficial de Ride 5, Antonio Notarangelo, Diseñador Senior de Juego, explica el nuevo modo trayectoria, una de las mayores novedades del juego.

Puedes ver el tráiler explicativo de RIDE 5

Cuando empezamos a pensar en el diseño de RIDE 5, la creación del modo Trayectoria fue uno de los momentos más importantes. No es nada fácil diseñar un videojuego que pueda satisfacer a todos los pilotos que van a llevar las motocicletas. Independientemente de si son jugadores veteranos o recién iniciados en este género, todos deben poder disfrutar de una experiencia plena y un nivel de desafío adecuado. El juego también debe recompensar el tiempo que se invierte, tanto para aquellos que pasan horas y horas como quienes disfrutan de RIDE 5 de forma más casual, con solo unas horas de juego por semana.

Ahora que RIDE 5 está en una etapa avanzada de desarrollo, al echar un vistazo al modo Trayectoria creo que lo hemos conseguido. De hecho, el juego ofrece dos caminos: el principal, el Tour, que se divide en cuatro actos repletos de eventos, desde campeonatos a diferentes tipos de competiciones, como carreras individuales o contrarreloj. El camino opcional, Desafíos sin límites, también cuenta con cuatro actos que los jugadores podrán desbloquear al completar el acto principal correspondiente, con un nivel de dificultad superior.

Gameplay Trailer

En el modo Trayectoria, no es necesario ganar todas las carreras para seguir avanzando, solo conseguir una puntuación mínima. Al principio, esta puntuación es ínfima, pero aumenta de forma progresiva conforme los jugadores avanzan en el juego. Por otro lado, Desafíos sin límites no cuenta con este umbral y solo hay un objetivo: ganar todas las carreras para seguir avanzando.

Por tanto, es evidente que RIDE 5 se adapta a las preferencias de los jugadores, algo que también podemos ver en la clasificación, que puede ser por tiempos o a una sola vuelta. La primera equivale a una experiencia más informal y típica, mientras que la segunda representa una experiencia más extrema, ya que los jugadores solo tienen una vuelta para determinar su posición en la parrilla de salida. Por tanto, los jugadores deben dar el máximo al instante, teniendo en cuenta que, si se salen de la pista, podrían recibir penalizaciones.

También queríamos abordar con RIDE 5 la cuestión de la longevidad. Al contrario de lo que ocurre con los lanzamientos anuales, queríamos proporcionar a los pilotos virtuales una experiencia que les divierta durante varios años. El modo Race Creator les otorga una herramienta que permite crear carreras propias. Se pueden controlar diferentes aspectos, como el logotipo, el nombre y el formato de la competición (un evento único o un campeonato), así como las asistencias de conducción, el tipo de competición, el número de pilotos y carreras o el modo de puntuación, entre otros. Esta gran capacidad de personalización también se aplica a los pilotos controlados por la IA, donde los jugadores pueden personalizar las motocicletas y los monos, incluso elegir a sus oponentes con todo lujo de detalles, creando así un nuevo estándar en los juegos de Milestone.

Entre las carreras a ganar, también hay carreras de resistencia. Su duración puede variar entre un mínimo de 20 minutos y un máximo de 24 horas, igual que algunas de las carreras más famosas, como las 24 horas de Le Mans. Al ganar cada grupo de carreras, los jugadores obtendrán créditos, experiencia y motocicletas únicas. Por otro lado, las carreras de resistencia del modo Race Creator solo proporcionan créditos y experiencia.

Y hablando de recompensas, el modo Trayectoria de RIDE 5 otorga motocicletas de lo más potente al final de cada conjunto de carreras. Estas motocicletas se entregan como premio y serán de vital importancia a la hora de afrontar futuros desafíos. De esta forma, los jugadores siempre tendrán la motocicleta más adecuada para la competición.

Esto significa que tienen la libertad de gastarse los créditos en lo que más les apetezca. Podrán comprar motocicletas mejores de las que han ganado, mejorar las existentes mediante el sistema de personalización o decantarse por objetos cosméticos para el atuendo de su piloto. Si no gestionan bien los fondos, podrán competir con una motocicleta prestada de forma gratuita. Sin embargo, se reducirán los créditos conseguidos al final de la carrera.

Ganar una competición solo resulta reconfortante si el oponente ha estado a la altura, por eso el modo Trayectoria de RIDE 5 cuenta con los rivales, oponentes con historias, frases y escenas propias. Cada rival tiene un atuendo y un circuito favorito, así como su propia motocicleta y fabricante. Por ejemplo, Charles Nolan compite en una Suzuki GSX-R 600 de 2005, que los jugadores pueden conseguir tras derrotarlo. Los rivales son más agresivos en pista, además de ser los mejores pilotos del juego, e irán escalando en la tabla de clasificación para obstaculizar el avance de los jugadores en su trayectoria en momentos cruciales, convirtiéndose así en los antagonistas.

El esfuerzo de los jugadores en RIDE 5 no solo se recompensa con motocicletas, créditos y puntos, sino también con la evolución de su sede, que cambiará según la clasificación en la clasificación mundial. El juego cuenta con tres entornos de belleza creciente que simbolizan la trayectoria de los jugadores hasta convertirse en pilotos expertos. Los escenarios irán ganando prestigio y se incorporarán nuevos miembros en el equipo. Además, los jugadores empezarán sus viajes en una camioneta, que pasará a ser un monovolumen y acabará convirtiéndose en un camión con todo tipo de comodidades.

Pero ¿cuánto tiempo dura el modo Trayectoria? Contando únicamente los cuatro actos del Tour, sin completar todas las carreras y solo llegando al umbral mínimo para superar cada evento, los jugadores podrán disfrutar a lomos de las motocicletas durante 17 horas. Sin embargo, para completar todos los eventos de los cuatro actos del Tour, necesitarán unas 30 horas. Para quienes no quieran perderse ni un evento y disfrutar con el contenido adicional de los Desafíos sin límites, la diversión se ampliará unas 20 horas más, lo que suma un total de 50 horas de juego.

Con un modo Trayectoria inmersivo, carreras personalizables, recompensas y una atractiva experiencia de juego, hemos diseñado un juego que va más allá de los niveles de habilidad y proporciona innumerables horas de entretenimiento. RIDE 5 está listo para dar rienda suelta a la pasión de los aventureros de los vehículos a dos ruedas e invitamos a todos los jugadores, desde lo más casuales a los más competitivos, a acompañarnos en esta aventura a toda velocidad.

Puedes leer el artículo completo en

https://ridevideogame.com/es/ride-5-carrera

RIDE 5, el nuevo capítulo del videojuego de simulación de carreras sobre dos ruedas generación estará disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam y Epic el 24 de agosto de 2023.

MILESTONE ANUNCIA RIDE 5, REGRESA EL PARAÍSO VIRTUAL DE LOS MOTORISTAS DE LA SIMULACIÓN DE CONDUCCIÓN MÁS AUTÉNTICA

El primer título de Milestone exclusivo de la nueva generación disponible a partir del 24 de agosto.

Por primera vez en la serie, el modo carrera incluye un narrador y 10 rivales a los que vencer para convertirse en el número 1 de la clasificación.

Varias mejoras tecnológicas permitirán a los usuarios experimentar las carreras más inmersivas y realistas de la historia.

Milestone se complace en anunciar RIDE 5, el nuevo capítulo del videojuego de simulación de carreras sobre dos ruedas que se ha convertido en el hogar de los motoristas virtuales de todo el mundo. Como el primer título de Milestone exclusivo para la nueva generación estará disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam y Epic el 24 de agosto de 2023.

Puedes ver el tráiler del anuncio

Toma lo que es tuyo: un nuevo modo carrera con un narrador y 10 rivales.

Por primera vez en la serie, los aficionados a las carreras virtuales disfrutarán de un modo Carrera con un narrador que introducirá los eventos y guiará a los jugadores a lo largo de su viaje en moto. Una clasificación seguirá el progreso a través de los cuatros conjuntos de carreras principales de la Carrera, que incluirán varios eventos que deberán completarse antes de desbloquear el siguiente. Para animar la competición, el modo carrera de RIDE 5 también contará con 10 rivales con sus propias personalidades, fondos y estética. Un conjunto de desafíos secundarios completa la estructura de carrera para un total de más de 200 eventos jugables.

Aparte de la carrera, las pruebas de Resistencia ahora también admiten funciones de guardado y rebobinado en carrera para ofrecer más control y flexibilidad sobre la sesión de juego, mientras que los modos de carrera individual y contrarreloj serán los lugares perfectos para perfeccionar los estilos de conducción, familiarizarse con las diferentes categorías de motos y llevar el rendimiento al límite.

La tecnología de gama alta acercará la representación del juego con la realidad

Las mejoras tecnológicas aprovecharán al máximo el potencial de las consolas de nueva generación y las configuraciones de PC de gama alta, garantizando un nuevo y asombroso nivel de realismo y experiencias realistas para ofrecer la simulación de conducción más auténtica y emocionante jamás vista. Por primera vez en la franquicia, el equipo de desarrollo son sede en Milán ha implementado un Sistema Meteorológico Dinámico, que calculará en tiempo real la temperatura de la pista y del aire para generar un cambio meteorológico realista durante las carreras, añadiendo una dimensión estratégica a la experiencia de pilotaje. El Sistema de Cielos se ha modificado también, pasando de una tecnología 2D basada en fotos reales a nubes volumétricas en 3D que garantizan un resultado visual más inmersivo; ahora los usuarios podrán ver cómo las nubes cambian de forma e interactúan con la iluminación en función de su densidad, creando vistas impresionantes. Las mejoras tecnológicas también afectan a la física de las motos, que se ha mejorado en todos los aspectos, desde la interacción entre piloto y moto, hasta las distintas velocidades de ángulo de inclinación para cada categoría de moto.

Pantalla partida y juego cruzado ¿quién frenará el último?

La cultura de las motos no conoce fronteras y con RIDE 5 los amantes de las dos ruedas podrán dar rienda suelta a esa pasión a través de una mejorada experiencia multijugador. En la vertiente online, será posible unirse a lobbies de juego cruzado tanto en consolas (PlayStation 5 vs Xbox Series X | S) como en PC (Steam vs Epic Games Store), y las clasificaciones mundiales impulsarán a los jugadores a tratar de convertirse en los mejores pilotos que puedan ser. Por último, por primera vez desde RIDE 2 regresa la pantalla partida para que los usuarios desafíen a sus amigos, en carreras cuerpo a cuerpo desde el sofá, un elemento demandado por la comunidad.

Múltiples opciones de personalización para una máxima longevidad

Uno de los pilares en el diseño de RIDE 5 es el deseo de permitir a los jugadores la máxima libertad para vivir su propio viaje en el mundo de las motos. El modo de juego de creación de carreras sirve a tal fin, ya que los usuarios puede ser el director de la competición y crear escenarios ilimitados personalizando sus carreras y su experiencia en el Campeonato, eligiendo qué tipos de categorías de motor permitir en la misma, eligiendo oponentes y circuitos creados por la IA, elaborando nuevas libreas desde cero e, incluso, decidiendo la puntuación y el sistema de reglas.

El referente de los juegos de simulación de carreras sobre dos ruedas no se queda corto ni siquiera en lo que a accesibilidad se refiere. Un conjunto mejorado de ayudas a la conducción facilitará la curva de aprendizaje y ayudará a los jugadores menos experimentados a tener un control total de su moto, gracias a los frenos asistidos, el paso por curva, la dirección y el acelerador automáticos, la trazada ideal y muchos otros parámetros para dominar incluso los circuitos más difíciles.

Por último, con RIDE 5 los usuarios podrán expresar su creatividad merced a potentes editores para personalizar motos, monos y cascos. Se podrán compartir las creaciones online, también entre diferentes plataformas, para que todo el mundo pueda disfrutar de las ideas más bellas.

Para estar al día sobre todas las noticias relativas a RIDE 5, visita www.ridevideogame.com

. Leer artículo completo en Frikipandi En detalle el modo trayectoria de RIDE 5 – Tráiler explicativo