Cliffhanger Games: un nuevo estudio de EA que desarrolla el juego de acción y aventura para un jugador basado en Black Panther de Marvel

Esta misma mañana hananunciado que Cliffhanger Games, un nuevo estudio de desarrollo AAA con sede en Seattle, está trabajando en un juego original basado en Black Panther, en tercera persona y para un solo jugador en colaboración con Marvel Games.

Nuestra misión es construir un mundo expansivo y reactivo que permita a los jugadores experimentar lo que supone asumir el manto del protector de Wakanda, Black Panther.

“Embarcándonos en este extraordinario viaje, estamos encantados de trabajar con Marvel Games para asegurarnos de que creamos cada aspecto de Wakanda, su tecnología, sus héroes y nuestra propia historia original con la atención al detalle y la autenticidad que el mundo de Black Panther merece”.

Puedes leerlo todo en la entrada de su blog de hoy

Dirigido por Kevin Stephens (Monolith Productions), Cliffhanger ya ha reunido a talentos consumados como líderes de juegos de acción y aventura aclamados por la crítica, Middle-earth: Shadow of Mordor, junto con veteranos de franquicias punteras como Halo Infinite, God of War y Call of Duty, entre otras.

«Estamos volcados en ofrecer a los fans una experiencia definitiva y auténtica de Black Panther, dándoles más autonomía y control sobre la narrativa de lo que nunca han experimentado en un videojuego centrado en la historia. Wakanda es un extenso sandbox de superhéroes, y nuestra misión es desarrollar un mundo épico para los jugadores que aman a Black Panther y que tienen tantas ganas como nosotros de explorar el mundo de Wakanda», ha dicho Kevin.

“Embarcando en este extraordinario viaje, estamos encantados de trabajar con Marvel Games para asegurarnos de que creamos cada aspecto de Wakanda, su tecnología, sus héroes y nuestra propia historia original, con la atención al detalle y la autenticidad que el mundo de Black Panther merece. Tenemos una oportunidad única de crear un nuevo equipo en torno a los valores de la diversidad, la colaboración y la autonomía.

Queremos que nuestro juego permita a los jugadores sentir lo que es ser Black Panther de formas únicas e impulsadas por la historia, y queremos que Cliffhanger Games inspire a todos los miembros de nuestro equipo mientras colaboramos para dar vida a este increíble mundo.

Si quieres dar un paso increíble en tu carrera, te invitamos a unirte a nuestro equipo, que iremos formando a lo largo de los próximos años. Aún estamos en las fases iniciales del desarrollo y tenemos un largo camino por delante, pero sabemos que la base de cualquier gran historia es formar un equipo experimentado con voces y perspectivas diversas, y eso es lo que queremos construir, especialmente para un superhéroe tan importante como Black Panther”.

