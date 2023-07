Javier Gutiérrez pone voz a 20 personajes de El Hobbit en Audible

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

JAVIER GUTIÉRREZ, ANTE UN RETO INÉDITO: EL ACTOR PONE VOZ A 20 PERSONAJES EN ‘EL HOBBIT’, YA DISPONIBLE EN AUDIBLE

El dos veces ganador del Goya a mejor actor se estrena en el formato audio con esta historia llena de aventuras, dando voz a todos y cada uno de los complejos y mágicos personajes de ‘El Hobbit’ en un audiolibro dirigido por el también actor Israel Elejalde

Para el actor, esta ha sido una experiencia única y completamente novedosa: “Me ha descubierto un mundo fascinante en el que me ha permitido jugar, me ha permitido transitar por esa literatura tan fantástica, tan rica en matices a la hora de narrar”

‘El Hobbit’, la novela que ha marcado a varias generaciones, escrita por partes durante más de una década y publicada por el filólogo y conocido escritor J. R. R. Tolkien, se estrena en formato audiolibro en una producción Audible, empresa de Amazon y distribuidor mundial de contenido digital de entretenimiento en audio de calidad, en colaboración con Planeta Audio. Lo hace con la voz de Javier Gutiérrez, quien ha dado vida a través del micrófono a todos y cada uno de los complejos y mágicos personajes que aparecen a lo largo de la historia en exclusiva para Audible. La grabación de este audiolibro ha sido dirigida por el también actor Israel Elejalde, quien estrenó en Audible hace tan solo dos meses otro clásico de la literatura fantástica: ‘Iluminaciones’, de Alan Moore.

Esta es la primera obra que explora el universo mitológico creado por Tolkien y que más tarde dará lugar a las obras, ya disponibles en el servicio y en su totalidad editadas por Planeta, de ‘El Señor de los Anillos’ y ‘El Silmarillion’. El argumento de este primer libro se centra en el hobbit Bilbo Bolsón, que junto con el mago Gandalf y un grupo de enanos, vive una aventura en busca del tesoro custodiado por el dragón Smaug en la Montaña Solitaria.

“Me parece que en este mundo en el que vivimos, donde todos de alguna forma u otra, intentamos escapar de una realidad y no vivimos tanto el presente, vivimos como una vida que no es la nuestra. Es importante también recuperar a ese niño o ese adolescente, y creo que por eso Tolkien no pasa nunca de moda”, explica Javier Gutiérrez sobre el argumento de este título que, además de ser una lectura apasionante y fascinante, despierta la imaginación de cualquier oyente que la escuche siendo además, una literatura de altísima calidad, como asegura el actor.

Para el ganador de dos Goya a Mejor Actor, era la primera vez que trabajaba en el formato audio junto a Audible y, aunque asegura que estaba muy expectante, confirma que ha sido una experiencia muy enriquecedora: “Por un lado, uno trata de dotar a lo que está haciendo de que no sea monótono y que sea rico e interesante para quien lo escucha. Y por tanto, me parece en ese sentido muy interesante. No es lo mismo leer uno mismo que dejarse ‘contaminar’ por la voz de alguien que te inspira y que te puede llevar a otros lugares. Creo que la experiencia es doblemente gratificante en ese sentido”.

Por su parte, Israel Elejalde, quien hace dos meses estrenaba en Audible ‘Iluminaciones’ de Alan Moore, ha sido el encargado de dirigir la versión audiolibro de ‘El Hobbit’. Para él, es totalmente distinto trabajar como narrador a hacerlo como director: “El narrador es estar dentro de ti y desde dentro de ti conseguir sacar algo, y el trabajo del director es estar fuera, es estar con la otra persona para de alguna manera acompañarla, dirigirla, instruirla, acomodarla de tal manera que pueda rentabilizar lo mejor posible su trabajo”. Además, confirma que trabajar con Javier ha sido maravilloso: “Yo le tengo mucha admiración, le conocía y le conozco y para mí es uno de los mejores actores de este país, creo que es un actor con una enorme ductilidad y con una enorme verdad y además para un trabajo como este, como el de ‘El Hobbit’ que necesita también de alguna manera, de una capacidad para poder crear diferentes voces”.

‘El Hobbit’ ya está disponible en exclusiva en Audible y forma parte del catálogo con más de 100.000 audiolibros y podcast originales, con todo tipo de géneros y formatos, que se pueden escuchar de forma ilimitada por una suscripción de tan sólo 9,99 euros al mes. Audible ofrece un periodo de prueba gratuito de 30 días para nuevos usuarios, con la posibilidad de cancelar en cualquier momento.

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, acceso prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Amazon Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta 24,95 euros al año y dispones de 90 días de prueba.

También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

. Leer artículo completo en Frikipandi Javier Gutiérrez pone voz a 20 personajes de El Hobbit en Audible