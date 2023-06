The Crew Motorfest llega el 14 de septiembre

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

UBISOFT REVOLUCIONA CON THE CREW MOTORFEST Y REVELA FECHA DE LANZAMIENTO EN EL UBISOFT FORWARD LIVE

Descubre las increíbles novedades y prepárate para unirse al festival de velocidad definitivo

Hoy, Ubisoft ha anunciado que The Crew Motorfest estará disponible en todo el mundo el 14 de septiembre de 2023. El título, que ya puede reservarse, se lanzará para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One, así como para Windows PC (en Epic Games Store y Ubisoft Store). Los jugadores pueden conseguir el juego tres días antes si reservan las ediciones Gold o Ultimate; este acceso anticipado premium también estará disponible con una suscripción a Ubisoft+ en PC (a través de Ubisoft Connect), Xbox o Amazon Luna.

The Crew Motorfest, que deja atrás la zona continental de Estados Unidos por primera vez en la franquicia, se ambienta en uno de los lugares más vivos y sobrecogedores del mundo: la isla de Oʻahu, en el archipiélago de Hawái. Este escenario permitirá a los jugadores conducir a través de las calles de Honolulu, por pendientes de ceniza volcánica, en bosques tropicales exuberantes, en carreteras montañosas llenas de curvas y en playas soleadas de lo más relajante. Ya sea en solitario o en grupo, los jugadores podrán explorar toda la isla poniéndose al volante de cientos de vehículos legendarios, en un festival como no existe otro.

Un hermoso campo de juegos por explorar. Coches emblemáticos del pasado, el presente y el futuro. Descubre la increíble diversidad de vehículos y experiencias incluidos en The Crew™ Motorfest

¡Atención, amantes de la velocidad! Ubisoft ha dejado boquiabiertos a los fanáticos con el anuncio de que The Crew Motorfest estará disponible en todo el mundo el 14 de septiembre de 2023. Este esperado título, que ya puede reservarse, llegará a PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC (a través de Epic Games Store y Ubisoft Store). Pero eso no es todo, los jugadores podrán obtener acceso anticipado tres días antes si reservan las ediciones Gold o Ultimate. Y aún hay más, aquellos que sean suscriptores de Ubisoft+ en PC (a través de Ubisoft Connect), Xbox o Amazon Luna también podrán disfrutar de este emocionante festival del motor.

The Crew Motorfest se adentra en un nuevo territorio para la franquicia, dejando atrás el continente estadounidense para sumergirse en la vibrante y deslumbrante isla de Oʻahu, en el archipiélago de Hawái. Este escenario impresionante permitirá a los jugadores explorar y dominar las calles de Honolulu, recorrer pendientes de ceniza volcánica, adentrarse en bosques tropicales exuberantes y conquistar carreteras montañosas llenas de curvas, además de relajarse en las soleadas playas. Ya sea en solitario o en compañía, los jugadores tendrán la oportunidad de ponerse al volante de cientos de vehículos legendarios en un festival que no tiene comparación.

Pero eso no es todo, en el corazón de la experiencia Motorfest se encuentran las listas de partidas, una innovadora función que ofrece una visión única y emocionante de la cultura del motor. Cada lista de partidas está cuidadosamente diseñada para sumergir a los jugadores en universos automovilísticos distintos, con carreras personalizadas, eventos temáticos y desafíos. Enfréntate a los muscle cars más salvajes de América del Norte, conquista la escena nocturna de las carreras japonesas o demuestra tus habilidades al volante sin la ayuda del GPS o la dirección asistida, conduciendo vehículos legendarios del pasado. Al momento del lanzamiento, habrá más de una docena de listas de partidas disponibles, incluyendo temáticas que te permitirán disfrutar de los superdeportivos eléctricos de última generación, una categoría completamente nueva, o explorar el fascinante universo de las marcas y creadores de automóviles más prestigiosos de la historia.

Con más de 610 vehículos disponibles desde el día de lanzamiento, los jugadores podrán elegir y personalizar sus coches de un catálogo sin precedentes que abarca modelos tanto del pasado como del futuro. Entre ellos se encuentra el espectacular Lamborghini Revuelto, el primer superdeportivo híbrido enchufable con un motor V12 de la famosa marca italiana. Y no hay que esperar mucho, pronto podrás experimentar la emoción de conducir este superdeportivo híbrido a toda velocidad bajo el impresionante cielo de Hawái.

Además, los jugadores de The Crew 2 podrán importar su colección de vehículos de forma gratuita gracias a la nueva función de Importación de colección, que se ha anunciado recientemente. Pronto se compartirá más información sobre esta función en un evento especial, el Summer Showcase, que tendrá lugar este mes.

Durante el desarrollo de The Crew Motorfest, el equipo de Ubisoft Ivory Tower ha trabajado en estrecha colaboración con la comunidad de jugadores, recibiendo valiosos comentarios a través del programa Insider. Esta retroalimentación ha sido fundamental para crear una experiencia emocionante y atractiva. Aunque el programa Insider ha llegado a su fin, los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar de la acción en una beta cerrada que se llevará a cabo del 21 al 23 de julio en PC, PS5 y Xbox Series X. ¡Y lo mejor de todo es que podrán compartir su experiencia en línea y transmitirla en directo! Para participar, los interesados pueden registrarse ya en https://thecrewgame.com/closed-beta.

Por último, como parte de los anuncios de hoy, los jugadores han tenido la oportunidad de disfrutar de la nueva canción original «Turn it up!» del famoso productor alemán Tujamo, creada especialmente para la introducción cinemática de The Crew Motorfest. Esta pista, en colaboración con Spinnin’ Records, ya está disponible en todas las plataformas de música en streaming.

Para obtener más información sobre The Crew Motorfest, visita el sitio web oficial en thecrewgame.com. Prepárate para vivir una experiencia automovilística épica que te dejará sin aliento en la isla de Oʻahu. ¡La cuenta regresiva ha comenzado!

. Leer artículo completo en Frikipandi The Crew Motorfest llega el 14 de septiembre