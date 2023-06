Avatar: Frontiers of Pandora llega el 7 de diciembre

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

En Avatar: Frontiers of Pandora llega el 7 de diciembre, te embarcarás en una aventura a lo largo y ancho del mundo abierto de la inexplorada Frontera Occidental. Vuelve a conectar con tu herencia perdida, descubre qué significa ser na’vi y únete a otros clanes para proteger Pandora de las temibles tropas de la RDA.

Jugando como na’vi, protege a Pandora contra la amenaza de la RDA en un mundo abierto tan impresionante como peligroso, a partir del 7 de diciembre, 2023.

Avatar: Frontiers of Pandora se lanzará el 7 de diciembre, 2023, para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna y PC (en Ubisoft Connect)

¡Avatar: Frontiers of Pandora llegará arrasando a los videojuegos el próximo 7 de diciembre de 2023! La noticia fue anunciada emocionadamente durante el Ubisoft Forward, donde revelaron que el esperado título estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna y PC a través de Ubisoft Connect. ¡Prepárate para sumergirte en la maravillosa y peligrosa Pandora!

Desarrollado por Massive Entertainment, un talentoso estudio de Ubisoft, en colaboración con Lightstorm Entertainment, la productora de James Cameron, y Disney, Avatar: Frontiers of Pandora te permite encarnar a un valiente na’vi que fue secuestrado y criado por la RDA, la corporación militar humana, cuando era solo un niño. Despiertas años después en Pandora, pero te encuentras como un extraño en tu propio hogar. Deberás enfrentarte al regreso de la RDA y proteger a Pandora mientras te conectas con tu legado ancestral y descubres el verdadero significado de ser un na’vi.

Esta emocionante aventura independiente te transportará a un rincón inexplorado de Pandora: la Frontera Occidental. Podrás explorar y proteger este nuevo continente en primera persona, sumergiéndote en un impresionante mundo abierto. Además, podrás personalizar a tu na’vi protagonista, eligiendo entre diferentes tipos de cuerpo, voces y pinturas corporales. Al igual que tú, tu personaje tendrá que aprender a ser un verdadero na’vi, aprovechando tu formidable fuerza y agilidad para sobrevivir en este peligroso entorno.

Con tu conocimiento adquirido durante años de entrenamiento con la RDA, dominarás tanto las armas humanas, como fusiles de asalto y escopetas, como las armas tradicionales de los na’vi, como el arco y la estólica. A medida que te enfrentes a la RDA, verás cómo la naturaleza se recupera a tu alrededor, ofreciéndote valiosos recursos para forjar armas y equipo a medida que avanzas en tu estilo de juego. Además, podrás surcar los cielos en tu propia Banshee, o «ikran», personalizable, participando en vertiginosos combates aéreos mientras atraviesas la vasta Frontera Occidental.

Avatar: Frontiers of Pandora ha sido desarrollado exclusivamente para aprovechar al máximo la potencia de las nuevas generaciones de consolas y ordenadores. Sumérgete en un mundo lleno de detalles asombrosos, con gráficos de última generación y una calidad de audio envolvente. Además, el juego incluirá diversas opciones de accesibilidad, como la modificación de controles, ajustes en la presentación y tamaño de los subtítulos, así como modos para personas daltónicas. Podrás disfrutar de esta increíble experiencia de juego en solitario o en un emocionante modo cooperativo en línea para dos jugadores.

Y eso no es todo, los jugadores de PlayStation serán los afortunados en recibir en exclusiva el pack Guerrero Aranahe (Aranahe Warrior Pack), con contenido estético desbloqueable completamente gratuito. Si ya estás ansioso por comenzar tu aventura, puedes reservar diferentes ediciones del juego, como la Standard, Collector’s, Ultimate y Gold. Cada una de ellas contiene sorpresas y contenido adicional que podrás descubrir a medida que proteges a Pandora. ¡Y si reservas el juego, recibirás un emocionante bonus de reserva llamado «Niño entre dos mundos» (Child of Two Worlds), que incluye un conjunto estético para tu personaje y una skin de arma!

Si estás interesado en reservar las ediciones Standard, Gold o Ultimate, puedes visitar store.ubisoft.com para obtener más información. Además, los jugadores con una suscripción a Ubisoft+ en PC, Xbox o Amazon Luna podrán disfrutar del juego el mismo día de su lanzamiento.

Prepárate para sumergirte en la grandiosa y emocionante Pandora con Avatar: Frontiers of Pandora. ¡No te pierdas esta épica aventura y únete a la lucha para proteger este asombroso mundo!

. Leer artículo completo en Frikipandi Avatar: Frontiers of Pandora llega el 7 de diciembre