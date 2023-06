¡Prueba gratuita de Ubisoft+ y descuentos buenos en Ubisoft Forward!

Compartir Facebook

Ubisoft+, el exitoso servicio de suscripción de Ubisoft, se complace en anunciar una emocionante oportunidad para los fanáticos de los videojuegos. Con motivo del tan esperado Ubisoft Forward, ofrecerá una prueba gratuita a todos los jugadores interesados. ¡No te lo puedes perder!

Para aquellos que se registren con una suscripción de acceso múltiple de Ubisoft+, se les otorgará una prueba de siete días, brindándoles acceso ilimitado a todo el catálogo del servicio en PC (a través de Ubisoft Connect), Xbox X|S y Xbox One. Desde el 8 hasta el 21 de junio, podrás registrarte y participar en la prueba gratuita, y además disfrutar del esperado Ubisoft Forward el 12 de junio a las 19:00 CEST.

Con Ubisoft+, obtendrás una suscripción que te abrirá las puertas a ediciones premium, juegos recién lanzados (como Assassin’s Creed® Mirage o The Crew® Motorfest), títulos recientes (como Far Cry® 6, Assassin’s Creed® Valhalla, Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege o Riders Republic™) y los clásicos más populares de la compañía. Además, disfrutarás de una colección en constante cambio de juegos indie, lo que te permitirá descubrir emocionantes títulos y nuevas historias constantemente.

Pero eso no es todo. Durante el periodo del 8 al 21 de junio, Ubisoft Store ofrecerá increíbles descuentos que no podrás resistir. Podrás obtener un 70 % de descuento en la edición completa de Assassin’s Creed Valhalla, un 75 % de descuento en Anno 1800 y un 33 % de descuento en The Settlers®: New Allies. ¡Y eso no es todo! Al realizar tu compra, utiliza el código «UBISOFT20» para obtener un 20 % de descuento adicional en toda tu cesta*.

¿Estás listo para sumergirte en el mundo de Ubisoft+? Regístrate ahora en ubisoftplus.com para disfrutar de la prueba gratuita y aprovecha los descuentos exclusivos de Ubisoft Forward en store.ubisoft.com. Si deseas obtener más información sobre estos emocionantes eventos, visita news.ubisoft.com. ¡No pierdas esta oportunidad única para disfrutar de tus juegos favoritos!

*Los descuentos pueden variar según la región y están sujetos a términos y condiciones.

