Zelda Tears of the Kingdom protagoniza un nuevo trailer

¿Quién decía que la Nintendo Switch estaba muerta y que no tenía juegos buenos?

La precarga de The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom ha comenzado Ahora puedes poner Tears of the Kingdom en tu Switch, pero no podrás jugar durante otra semana has el 12 de mayo.

Zelda Tears of the Kingdom será la continuación directa de su antecesor, Breath of the Wild, lo que significa que los fans de la saga podrán seguir explorando el mundo de Hyrule con nuevas y emocionantes aventuras. Nintendo ha hecho hincapié en las posibilidades de exploración del juego, dándonos la libertad de experimentar y descubrir a nuestro propio ritmo.

Aunque el tamaño del mundo ha aumentado en comparación con Breath of the Wild, el juego ocupará menos espacio de almacenamiento en la Switch, con un tamaño de 16 GB. Así que, si quieres disfrutar de la aventura completa, ¡asegúrate de tener suficiente espacio en tu consola o una buena tarjeta de memoria!

Para aquellos impacientes, el juego ya se puede descargar en su versión digital, pero habrá que esperar hasta el 12 de mayo para poder jugarlo oficialmente. ¡Prepárate para viajar a Hyrule y vivir una experiencia inolvidable con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

Zelda Tears of the Kingdom protagoniza una nueva campaña de marketing en Nintendo Australia que nos ha permitido ver algo de metraje extra gracias a un anuncio.

https://youtu.be/wIJODMsYbkcCon este último anuncio de Zelda Tears of the Kingdom lo han vuelto a conseguir. Viajar al mundo de esta secuela de Breath of the Wild romperá con la rutina y nos permitirán sacar nuestro lado más creativo. El anuncio ha puesto mucho énfasis en las posibilidades a la hora de explorar a tu modo, casi por ensayo y error mientras se mostraba un pequeño clip en donde el jugador protagonista experimentaba con las distintas opciones que tenía para ir a una isla. Hay muchas ganas por ver qué ha preparado Nintendo para la ocasión y ahora mismo, a los fans les vale cualquier cosa sobre el juego con tal de calmar las ansias. Por suerte, Nintendo Australia ha lanzado un nuevo anuncio sobre Zelda Tears of the Kingdom. 'The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom' es una fuerte apuesta de Nintendo por incrementar el tamaño del mundo y la ambición en las mecánicas del juego precedente de la franquicia, el mayúsculo 'Breath of the Wild', Nintendo ha conseguido embutir su tamaño en aún menos espacio que su precedente. Si aquel juego de 2017 ocupaba 18'2 GB de almacenamiento de la Switch, este se ajusta a solo 16 GB. Son 2 Gb menos. Pero prepara una buena SD. 'The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom' llegará a Switch el próximo 12 de mayo, y supondrá la esperada continuación de uno de los juegos esenciales de la híbrida de Nintendo Si bien puedes instalar una copia digital de Tears of the Kingdom ahora mismo, no puedes comenzar a jugar, por supuesto, hasta que el juego se lance oficialmente. Eso sucede el jueves 11 de mayo, a partir de las 9 p. m. PT, o a las 12 a. m. ET el 12 de mayo

Está claro que la mecánica de fusión y construcción va a ser el gran punto de novedad en esta entrega. Nos morimos de ganas por ver las construcciones que acaban viéndose en cada partida con el paso del tiempo. Acompañada desde hace unas semanas por una nueva edición de la Switch OLED decorada con motivos del nuevo videojuego, este juego puede ser (o no) un canto del cisne para la consola, ya que de momento la compañía japonesa se resiste a desvelar el futuro de la misma. Lleguen nuevos juegos de ambición y logros comparables a los de ‘Tears’ o no, lo que está claro es que este juego será uno de los imprescindibles para los dueños de una Switch.

