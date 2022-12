Fechas del próximo Live Test de The Division Resurgence

Compartir Facebook

Ubisoft ha anunciado hoy las fechas del Live Test de Tom Clancy’s The Division Resurgence, un shooter RPG en tercera persona para móviles y gratuito, ambientado en un mundo abierto masivo de estilo urbano. El Live Test estará disponible a partir del 8 de diciembre en algunos dispositivos Android, para jugadores de Europa Occidental. Ya está abierto el registro para tener la oportunidad de participar en el Live Test (o en los próximos) en thedivisionresurgence.com.

Live Test de The Division Resurgence

El Live Test dará a los jugadores la oportunidad de compartir sus impresiones con el equipo de desarrollo, e incluye:

7 misiones principales.

12 misiones secundarias.

3 clases a elegir inicialmente + 1 desbloqueable en el nivel 15 (4 en total).

4 actividades distintas del mundo abierto.

Misiones diarias y semanales.

Objetivos semanales.

Zona Oscura.

Modo Conflicto (1 mapa).

The Division Resurgence lleva la aclamada experiencia de The Division a los dispositivos móviles. Los jugadores disfrutarán de una historia nueva e independiente, ambientada en un vasto mundo abierto por el que podrán moverse libremente, en un entorno urbano extraordinariamente detallado, con una perspectiva impresionante y única de los acontecimientos esenciales de la historia vividos en The Division y The Division 2.

Para más información sobre Tom Clancy’s The Division Resurgence, visita news.ubisoft.com

