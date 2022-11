Compartir Facebook

LUCHA CONTRA EL PODER EN CLASH: ARTEFACTOS DEL CAOS

En el preestreno del PC Gaming Show 2023, el editor francés NACON arrojó luz sobre la historia de Clash: Artifacts of Chaos. El juego de acción y aventura del desarrollador chileno ACE Team, que en un principio generó interés por su singular diseño artístico, cuenta una conmovedora historia en la que un taciturno ermitaño se adentra en tierras extrañas donde el propio concepto de justicia parece no existir.

Story trailer de Clash: Artifacts of Chaos

Zenozoik: una tierra hostil habitada por monstruos feroces y criaturas civilizadas donde los fuertes dominan a los débiles. El viento se ha levantado, llevando consigo los sollozos de una pequeña criatura llamada The Boy, pero no sin dejar a su paso un rayo de esperanza en la forma de un personaje llamado Pseudo. El jugador se pone en la piel de este ágil y poderoso luchador que abandona su reclusa vida para proteger a The Boy en un principio, pero quizá también para derrocar el orden establecido.

La principal amenaza que se cierne sobre todos los seres vivos de Zenozoik se llama Gemini, la Señora de los Artefactos. Utilizando una reliquia legendaria, puede poner de rodillas a cualquier rival durante el ritual, un juego de dados que sirve como ley de la tierra. Afectada por una enfermedad desconocida, quiere capturar a El Niño y utilizar sus poderes para curarse. A pesar de haber huido del mundo civilizado y de sus leyes, Pseudo decide enfrentarse a Gemini y a sus secuaces, y sólo hace caso a sus propias convicciones.

Clash: Artifacts of Chaos es un juego de acción y aventura único en cuanto a su jugabilidad y dirección artística. Visualmente, cuenta con el estilo característico de ACE Team (Zeno Clash 1 y 2, Rock of Ages, The Eternal Cylinder), cuyos originales diseños van de lo inusual a lo extravagante. En cuanto a la jugabilidad, los jugadores podrán dar rienda suelta a la ferocidad del personaje principal, Pseudo, en combates en tercera persona. Aparte de la exploración y el combate, Clash: Artifacts of Chaos se distingue de otros juegos de acción y aventura por una mecánica única: el Ritual. Cada participante tiene artefactos con propiedades únicas, y el resultado de esta antigua tradición define las reglas del combate.

