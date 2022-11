Deliver Us Mars presenta el último diario de desarrollo explorando el complejo pasado de dos hermanas en una misión desesperada

Aprende sobre el conflicto emocional que impulsa el título de ciencia ficción Deliver Us Mars en el tercer y último diario de desarrollo del juego, ‘A Family Divided’. En Deliver Us Mars, la protagonista Kathy Johanson se une a una misión en dirección a Marte para ayudar a salvar el planeta Tierra, pero como se puede ver en el vídeo, no está sola en el transbordador espacial Zephyr. Entre la tripulación se encuentra su hermana mayor y superior al mando de la misión, Claire Johanson, donde el complicado pasado de ambas se convertirá en una fuente de tensión a lo largo del juego.

Tanto Kathy como Claire fueron abandonadas por su padre, Isaac, años atrás cuando se unió a la organización conocida como Outward en su viaje a Marte, dejando atrás al resto de la humanidad para sufrir en un planeta moribundo. En la actualidad, Kathy y Claire siguen sus pasos hasta Marte, pero ambas llevan su propio equipaje a la misión. Mientras Kathy extraña a Isaac y busca el cierre de su relación, con la esperanza de encontrarlo con vida en el Planeta Rojo, Claire está profundamente resentida con su padre por dejar atrás a su familia y tiene en mente de todo menos la reconciliación.

A pesar de esto, ambas hermanas tienen el mismo objetivo: traer a casa los ARK, enormes naves espaciales que son capaces de revertir el deterioro ambiental inducido por el cambio climático de la Tierra. Su relación forma solo una trama dentro de la rica y compleja narrativa de Deliver Us Mars, que se basa firmemente en el trabajo del desarrollador KeokeN Interactive en Deliver Us The Moon, el primer juego de esta serie.

Publicado por Frontier Foundry, Deliver Us Mars llega el 2 de febrero a PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC vía Steam y Epic Games Store. Deliver Us M

ars está disponible para reservar en todas las plataformas por 29.99€, solo en la versión Deluxe de PC incluye el juego base junto con la banda sonora original del juego, también se puede reservar en los principales retailers por un precio de 34.99€. Los jugadores pueden comprar cualquier versión del juego antes del lanzamiento y recibir un descuento del 10%*.

*En las plataformas de PlayStation®, los jugadores deben ser suscriptores de PlayStation® Plus para poder obtener el descuento de reserva.

Para más información sobre Deliver Us Mars visita la página web.

