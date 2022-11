Conoce a los protagonistas de The Dark Pictures The Devil in Me en este nuevo tráiler

Ya solo quedan un par de semanas para el lanzamiento de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, así que queremos que conozcas mejor a los personajes para que sus posibilidades de sobrevivir al terrorífico Castillo de los asesinatos aumenten gracias a tu ayuda.

Conoce a los cinco miembros de Lonnit Entertainment, todos ellos atrapados en un juego mortal con un anfitrión muy poco hospitalario. También podrás vislumbrar un futuro muy oscuro para cada uno de ellos si tomas la decisión equivocada. Recuerda que su destino está en tus manos.

¿Serán capaces de escapar? ¿O su estancia se convertirá en algo indefinido?

No te pierdas el tráiler.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me llega el 18 de noviembre de 2022 a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Steam.

Para más información sobre The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me visita la web oficial.

