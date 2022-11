Escape Academy alcanza 1 millón de jugadores y estrena tráiler de su primer DLC Escape from Anti-Escape Island que llegará el 10 de noviembre

Coin Crew Games, junto con iam8bit y Skybound Games, te invitan a regresar a Escape Academy con Escape from Anti-Escape Island, el primero (de muchos) DLC, que trae nuevos rompecabezas y una nueva historia siniestra a la serie.

Echa un vistazo al último tráiler que muestra el nuevo contenido y que se acaba de estrenar durante el Day of the Devs 10th Anniversary digital showcase

Después de sobrevivir a su primer año en Escape Academy, es hora de relajarse con unas merecidas vacaciones de verano. Pero cuando el Escape Jet es derribado sobre una isla inexplorada, la relajación se convierte en caos mientras resuelves 5 nuevos niveles de sala de escape y te embarcas en una nueva y emocionante narrativa en Escape Academy: Escape from Anti-Escape Island. Y, como beneficio adicional, ¡está acompañado de música más original de doseone!

Escape Academy: Escape from Anti-Escape Island se lanzará en Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC el 10 de noviembre. El DLC se incluirá en el pase de temporada de Escape Academy que está disponible por 14.99€, y los jugadores que no posean el pase de temporada podrán comprar el contenido por separado por 9.99 €.

Leer artículo completo en Frikipandi