Nioh 2 / Nioh 2 Remastered, Heavenly Bodies y LEGO Harry Potter Collection, son los juegos del mes de noviembre de PlayStation Plus

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Nioh 2 / Nioh 2 Remastered, Heavenly Bodies y LEGO Harry Potter Collection estarán disponibles para todos los usuarios de PlayStation Plus y sin coste adicional desde el 1 de noviembre hasta el 5 de diciembre.

El servicio PlayStation Plus cuenta con un periodo de prueba de 7 días en todos sus niveles para aquellos usuarios que no sean suscriptores existentes del servicio.

Como bonus game, todos los usuarios de PlayStation®Plus podrán descargar Way Down sin coste adicional hasta las 12:00h del 6 de diciembre.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos sin coste adicional para todos los niveles de suscripción de PlayStation®Plus y que estarán disponibles para su descarga a través de PlayStation™Store en el mes de noviembre desde el 1/11 hasta el 5/12.

Juegos del mes (essential – extra – premium)

Nioh™ 2 / Nioh™2 Remastered para PS4™ y PS5™: es un título RPG de aventura-acción y secuela de Nioh. En esta aventura, el jugador deberá dominar las artes shinobi y encarnar a un misterioso guerrero mitad humano mitad Yokai sobrenatural.

El jugador explorará el Japón de la violenta era Sengoku y el mortífero Reino Oscuro, ambos repletos de demonios grotescos y despiadados que le llevarán a desenvainar sus armas letales y deshacerse de todos los enemigos que se crucen en su camino con un nuevo sistema de combate renovado y la capacidad de transformarse en todo un Yokai para desatar unos poderes paranormales devastadores. Nioh™2 cuenta con una valoración de 85/100 en Metacritic.

Heavenly Bodies, para PS4™: es un título de puzzle y aventuras en el que el jugador se pondrá en la piel de un astronauta y ante la ausencia de gravedad, deberá llevar a cabo la hazaña de ingeniería más grande de la humanidad.

Para llevar a cabo la hazaña, el jugador contará con la radio como única ayuda para contactar con el control de la misión, y tendrá que usar su agudeza mental y extremidades para montar telescopios espaciales, mantener paneles solares delicados e investigar la botánica espacial. Todo ello sin gravedad, seguridad ni simplicidad. Heavenly Bodies cuenta con una valoración de 75/100 Metacritic.

LEGO® Harry Potter™ Collection, para PS4™: es una remasterización de los títulos de aventuras LEGO® Harry Potter™ Años 1-4 y LEGO Harry Potter™ Años 5-7 con gráficos, escenarios, efectos visuales e iluminación completamente mejorados. En esta colección, el jugador podrá disfrutar de la creatividad de LEGO® y el vasto mundo de Harry Potter™, en un emocionante viaje lleno de hechizos, pociones, puzzles y mucho más. LEGO® Harry Potter™ Collection cuenta con una valoración de 73/100 en Metacritic.

Los suscriptores podrán descargar como bonus game y sin coste adicional el título Way Down, perteneciente a la iniciativa de apoyo al videojuego local, PlayStation Talents.

Way Down es un título de acción y sigilo que narra la historia del robo del Banco de España durante el Mundial de fútbol de Sudáfrica en 2010. El jugador deberá sortear a los guardas y hallar el modo de entrar en la famosa cámara acorazada más segura del mundo, mientras todo el país celebra el acontecimiento deportivo más importante de los últimos tiempos. No será fácil, pero ni las leyes de estado, ni las leyes de la física asustan a Thom Johnson, el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo quebrar el secreto para acceder a su interior y encontrar un pequeño tesoro en tan solo 10 días.

Periodo de prueba

Los usuarios que no sean suscriptores existentes de PlayStation®Plus, tienen la oportunidad de probar de forma completamente gratuita* el servicio durante 7 días, y llevar su experiencia de juego a otro nivel jugando a todo lo que deseen en los catálogos de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium. Para acceder a la prueba gratuita haz click aquí.

*No disponible para suscriptores existentes de PlayStation®Plus. Prueba disponible solo para PlayStation®Plus Extra, Deluxe o Premium. Después de los 7 días de prueba, tu suscripción a PlayStation®Plus está sujeta a una tasa de suscripción recurrente que se cobra de manera automática con la frecuencia que elijas al registrarte para la prueba y hasta que canceles la suscripción. Se aplican restricciones de edad. Se necesita un método de pago. Solo una prueba por usuario. Todos los términos: play.st/PSPlusTerms

Niveles de suscripción PlayStation Plus

El servicio de suscripción PlayStation®Plus cuenta con tres modalidades de suscripción: Essential, Extra y Premium, ofreciendo una mayor flexibilidad y valor para los fans de PlayStation® y con un contenido selecto de alta calidad con amplia variedad de juegos. A continuación se resumen los tres niveles de suscripción:

PlayStation®Plus Essential: Incluye dos juegos descargables al mes, acceso al modo multijugador online, descuentos exclusivos en PlayStation™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play, colección de PlayStation®Plus* y ayuda de juego*. *Características exclusivas de PS5™.

El usuario puede acceder a este nivel por solo 8,99€ al mes, 24,99€ por tres meses o 59,99€ el año (suscripción anual equivalente a 4,99€ al mes).

PlayStation®Plus Extra: Incluye todas las ventajas de PlayStation®Plus Essential más un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos para PS4™ y PS5™, incluidos grandes éxitos del catálogo de PlayStation®Studios y desarrolladores asociados externos.

El usuario puede suscribirse a este nivel por solo 13,99€ al mes, 39,99€ por tres meses o 99,99€ el año (suscripción anual equivalente a 8,33€ al mes).

PlayStation®Plus Premium: Incluye todas las ventajas de los niveles anteriores, PlayStation®Plus Essential y PlayStation®Plus Extra, y además añade pruebas de juego por tiempo limitado, un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos de previas generaciones de PlayStation® y retransmisión en la nube de una amplia variedad de contenidos.

El usuario puede suscribirse a esta experiencia de juego completa por solo 16,99€ al mes, 49,99€ por tres meses o 119,99€ el año (suscripción anual equivalente a 9,99€ al mes).

Más información en: Blog PlayStation

. Leer artículo completo en Frikipandi Nioh 2 / Nioh 2 Remastered, Heavenly Bodies y LEGO Harry Potter Collection, son los juegos del mes de noviembre de PlayStation Plus