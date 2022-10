The Last Oricru ya disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S – Tráiler de lanzamiento

El tráiler de lanzamiento enciende el fuego de la revolución. ¿De qué lado estás?

GoldKnights y Prime Matter se complacen en anunciar el lanzamiento del esperado RPG de acción, The Last Oricru, un juego en el que los jugadores son invitados a poblar el mundo medieval y de ciencia ficción de Wardenia. El juego ya está disponible en formato digital en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento que prende el fuego de la revolución, en el siguiente enlace:

En The Last Oricru los jugadores toman el papel de Silver, una náufrago humano (cuya nave espacial está destrozada) en un planeta alienígena muy, muy lejano. Por supuesto, el planeta está en guerra y Silver se ve inmerso en una sangrienta batalla entre facción. Los usuarios pueden elegir estar del lado de estas diferentes facciones o traicionarlas, pero tendrán que vivir con las consecuencias. Cada decisión tiene un fuerte impacto en la siempre cambiante narrativa, que es uno de los principales aspectos de The Last Oricru.

Lo bueno es que los jugadores no pueden atascarse. No hay decisiones “equivocadas”. Solo hay “Pequeños accidentes felices”, como dijo una vez un querido pintor. Lo que pudiera parecer un pequeño cambio de diálogo al principio puede determinar el destino de toda una facción al final. Se trata de un importante efecto mariposa que invita a los usuarios a volver a jugar a The Last Oricru una y otra vez, así como a experimentar su propia y única experiencia de juego cada vez.

Diseñado como experiencia para un solo jugador y como experiencia cooperativa (pantalla partida y multijugador online), The Last Oricru cuenta con hechizos y objetos especiales fomentan y recompensan un dúo perfectamente sincronizado.

Con diferentes niveles de dificultad que complacerán tanto a los veteranos como al os jugadores de RPG más casuales, The Last Oricru ofrece opciones que muestran un enfoque menos punitivo, centrándose más en la narración, una narrativa ramificada y una diversión cooperativa excepcional.

¿De qué lado estás?

The Last Oricru ya disponible en formato digital en PC, PlayStation 5 y Xbox Series S/X.

