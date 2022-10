Análisis de The Last Door

Hoy tenemos en nuestras manos The Last Door, un point and click que sabe combinar a la perfección puzles con investigación del entorno. una gran aventura de terror psicológico para disfrutarla en Halloween.

The Last Door, ópera prima de The Game Kitchen ha legado en en formato físico . The Last Door, ópera prima de The Game Kitchen llegara en formato físico para finales de mes. Siente lo que realmente es estar solo en la oscuridad en esta aventura de horror y suspense ‘point-and-click’ de baja resolución, ganadora de varios premios al Mejor Juego del Año. Explora antiguas mansiones, vecindarios en decadencia y cuevas subterráneas con sólo una lámpara y una lupa para guiarte.

La historia comienza en la Inglaterra del siglo XIX, cuando Jeremiah Devitt descubre que algo anda mal al recibir una carta de su antiguo compañero de clase, Anthony Beechworth, con un mensaje oculto y críptico. Su viaje a una mansión abandonada es sólo el inicio, ya que comienza a recordar un secreto enterrado desde su juventud, descubriendo cosas que el hombre no debía saber y abriendo puertas que deberían haber permanecido cerradas….

Este thriller victoriano es el primer título del estudio sevillano The Game Kitchen. Osdejamos el trailer

La historia engancha

El comienzo de The Last Door es completamente cinemático. Tras una escena corta en la que seremos testigos del suicidio de Anthony Beechworth, la secuencia de los títulos de crédito iniciales atrapa tanto en estética como en música.

Ambientado estupendamente en la Inglaterra de 1800, tomaremos el control de J. Devitt, amigo de la juventud del asesinado, quien al recibir una enigmática carta de Anthony acude a visitarle al creer que está en peligro. Comienza entonces un drama en cuatro actos, con el primero titulado “La carta” y que nos servirá como introducción. Viajaremos por distintos escenarios de Inglaterra y Escocia en una búsqueda esotérica en la que Devitt no podrá fiarse de sus sentidos y descubrirá que su estancia en el internado tuvo mucha mayor influencia en su vida de lo que él cree.

La segunda parte comienza, previo resumen de lo acontecido en la primera temporada, con el doctor Wakefield, el psiquiatra de Devitt. Preocupado por las visiones hipnóticas y la repentina desaparición de su paciente saldrá en su busca, acompañado por su colaborador, el doctor Kaufmann. Aquí lo sobrenatural nos acompañará desde el primer momento.

Narrativamente va de más a menos, y la segunda parte se aleja algo más del terror para centrarse en la investigación de lo oculto. Sin embargo, el desenlace es adecuado para el progreso de todo el juego, y el capítulo final nos recordará al cine de David Lynch.



Duración

Es un juego corto que puedes hacerlo en 10 horas como mucho

Los gráficos

La atmósfera resulta por momentos extremadamente agobiante y tensa, lo que lo convierte en un juego de terror psicológico muy logrado. Aunque inicialmente los gráficos no llamen excesivamente la atención al tratarse de un pixel art bastante poco definido, esto no le resta ni el más mínimo valor al juego ni a la historia. No es un prodigio en grñaficos pero para este juego no hace falta.

El sonido

La música contribuye a la atmósfera terrorífica. Muy adecuado jugarlo en Halloween. los sonidos provienen en su mayoría de bibliotecas de uso gratuito, salvo la banda sonora, compuesta por Carlos Viola con temas con el piano como protagonista principal, acompañado de instrumentos de cuerda.

En resumen hay que destacar la calidad global de este juego, producido con un relativo bajo presupuesto. A mi me encantan las aventuras gráficas y he disfrutado enormemente jugando a The Last Door, un point and click que sabe combinar a la perfección puzles con investigación del entorno. Su historia atrapa y la banda sonora le añade el toque de terror necesario. Puedes pasar un gran rato de esta aventura gráfica clásica en la Inglaterra victoriana si te gusta el terror y las aventuras gráficas, no te defraudará.

The Last Door – Complete Edition incluye ocho aterradores episodios de horror oculto y de otro mundo que te invitan a investigar el secreto más profundo y oscuro de la Inglaterra Victoriana. Con nuevas escenas y puzles, gráficos mejorados, extras desbloqueables y sonido remasterizado.

Características

Sigue a Jeremiah Devitt en su viaje al corazón de la locura y más allá adentrándose en la oscuridad.

Un estilo pixel art de baja resolución único que crean una experiencia inmersiva y desconcertante.

Incluye todos los episodios, extras y contenido adicional.

Banda sonora original compuesta por Carlos Viola.

Inspirado en las obras de H.P. Lovecraft y Edgar Allan Poe.

Ambientada en lugares reales y profundamente ligada a eventos reales, folclore y cultura local.

