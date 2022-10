Compartir Facebook

EMBÁRCATE EN UNA AVENTURA DE PROPORCIONES GALÁCTICAS EN STAR OCEAN THE DIVINE FORCE, YA DISPONIBLE

SQUARE ENIX® ha anunciado hoy que STAR OCEAN® THE DIVINE FORCE™, un nuevo título de la serie de RPG de acción STAR OCEAN, ya está disponible para PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de STEAM®. Desarrollado por tri-Ace Inc., STAR OCEAN THE DIVINE FORCE nos transporta a un enorme mundo fantástico de ciencia ficción para embarcarnos en un emocionante viaje con combates frenéticos, mucha exploración y una historia original.

El tráiler de lanzamiento de STAR OCEAN THE DIVINE FORCE puede verse aquí.

El juego tiene dos protagonistas: Raymond, el capitán de la nave mercante Ydas, y Laeticia, la princesa y guerrera de un reino del planeta subdesarrollado Aster IV. El destino dará lugar a una alianza entre Raymond, Laeticia y otros personajes diseñados por el célebre artista Akiman (STAR OCEAN: Integrity and Faithlessness, serie STREET FIGHTER).

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE cuenta con una edición estándar en formato físico para PS5™, PS4™, Xbox Series X|S y Xbox One, y también está disponible la edición digital y la Digital Deluxe Edition digital para todas las plataformas. Quienes compren la Digital Deluxe Edition recibirán la banda sonora de STAR OCEAN THE DIVINE FORCE en formato digital y una serie armaduras y accesorios para usar dentro del juego.

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE ya está disponible para PS5™, PS4™, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de STEAM®. Más información: https://starocean.square-enix-games.com/en-us/

