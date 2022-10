Man of Medan y Little Hope se actualizan de forma gratuita ya disponible en las tiendas digitales de PlayStation 5 y XBOX Series X y S

Man of Medan fue el comienzo de The Dark Pictures Anthology y Little Hope fue la continuación de la serie. Estos juegos iniciaron este conjunto de relatos terroríficos. Hoy todos los poseedores de uno o ambos títulos pueden descargar una actualización gratuita que mejorará varios aspectos del juego dando una experiencia de inmersión aún mayor.

La actualización gratuita para PlayStation 4, Xbox One y PC de Man of Medan y Little Hope incluye:

– Nuevos ajustes de dificultad y avisos de QTE

– Mejora de la interfaz de usuario y las interacciones

– Aumento de la velocidad de desplazamiento

– Más opciones de accesibilidad, incluyendo el tamaño de los subtítulos

– Bonificación adicional para Man of Medan: descubre un capítulo inédito llamado «Flooded», que introduce un nuevo modo de juego y nuevas muertes.

Todas estas mejoras también estarán disponibles para los jugadores de nueva generación, ya que Man of Medan y Little Hope se han sumado a las tiendas digitales de PlayStation 5 y XBOX Series X|S. Con esta actualización y el lanzamiento de la nueva generación, es el momento perfecto para volver a visitar o descubrir los dos primeros juegos de The Dark Pictures Anthology antes del lanzamiento de The Devil in Me, el final de la primera temporada de la serie, cuyo lanzamiento está previsto para el 18 de noviembre de 2022.

The Dark Pictures Anthology es una serie de juegos de terror cinematográfico independientes y ramificados, diseñados para presentar una nueva experiencia terrorífica. Cada juego está desconectado y presentará una historia, un escenario y un reparto de personajes totalmente nuevos.

Para más información sobre The Dark Pictures Anthology, visita la página web oficial. Para otros productos de Bandai Namco Europe, visita su página web

