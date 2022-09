STAR OCEAN THE DIVINE FORCE estrena demo gratuita

VIAJA A TRAVÉS DE LAS ESTRELLAS CON EL ESTRENO DE LA DEMO DE STAR OCEAN THE DIVINE FORCE

Experimenta el juego con uno de los protagonistas, sigue la historia de Raymond Lawrence en las consolas PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S y Xbox One

SQUARE ENIX ha anunciado hoy el estreno de la demo gratuita de STAR OCEAN® THE DIVINE FORCE™ que ya está disponible para la consolas PlayStation 5 (PS5) y PlayStation 4 (PS4), en Xbox Series X|S y Xbox One, ofreciendo la oportunidad de experimentar la parte inicial del juego antes de su estreno el 27 de octubre de 2022.

Desarrollado por tri-Ace Inc., STAR OCEAN THE DIVINE FORCE nos trae un nuevo capítulo de esta fascinante historia galáctica a caballo entre la fantasía y la ciencia ficción. El juego tiene dos protagonistas duales, lo que da lugar a experiencias de juego distintas y puntos de vista diferentes en la historia: Raymond, el capitán de la nave mercante Ydas, y Laeticia, la princesa y guerrera de un reino del planeta subdesarrollado Aster IV. El destino dará lugar a una alianza entre Raymond, Laeticia y otros personajes diseñados por el célebre artista Akiman (STAR OCEAN: Integrity and Faithlessness, serie STREET FIGHTER).

En la demo, los jugadores experimentarán la historia inicial de Raymond, ofreciendo una oportunidad única de probar este extenso mundo de fantasía de ciencia ficción con un combate de acción de ritmo rápido, una rica exploración y una historia original.

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE estará disponible en una edición física estándar para PS5™, PS4™, Xbox Series X|S y Xbox One. También hay una edición estándar digital y una edición digital Deluxe para PS5™, PS4™, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través Steam®. Ya está disponible la campaña de compra anticipada en todas las plataformas.

STAR OCEAN® THE DIVINE FORCE™ llegará el 27 de octubre a PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y STEAM®.