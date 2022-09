Compartir Facebook

Ubisoft Forward vuelve el 10 de septiembre con grandes novedades de próximos juegos y una presentación especial de Assassin’s Creed

Mario + Rabbids® Sparks of Hope, Skull and Bones ® y Assassin’s Creed® destacan especialmente este año

La presentación online de Ubisoft, Ubisoft Forward, vuelve el sábado 10 de septiembre a las 9:00 PM (CEST), con nuevas actualizaciones de Mario + Rabbids Sparks of Hope y Skull and Bones, acompañadas de una presentación especial de Assassin’s Creed en la que se desvelará el futuro de la franquicia. Para conocer más novedades, el show comenzará con evento previo a las 8:35 PM (CEST), con noticias sobre las últimas temporadas, personajes y contenido de Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800, y más.

Los espectadores de todo el mundo están invitados a ver el programa en su formato preferido en nuestro sitio web oficial Ubisoft.com/Forward, y en una amplia gama de plataformas de livestream que incluyen los canales de Ubisoft en YouTube y Twitch.

En línea con la visión de Ubisoft Forward como una celebración de todos los jugadores unidos en torno a una pasión común, la emisión estará disponible en varios idiomas, incluida la lengua de signos americana, así como la lengua de signos británica, la lengua de signos alemana y la lengua de signos internacional, además de contar con audiodescripción en inglés y alemán.

Quienes la vean en Twitch podrán ganar recompensas de Twitch Drops para varios juegos sólo por verla en el canal oficial de Twitch de Ubisoft, o con cualquiera de los costreamers oficiales.

Esta es la lista completa de juegos y recompensas:

· Ver 15 minutos para ganar el objeto: “Emblema de confidente” de Skull and Bones.

· Ver 30 minutos para ganar el objeto: “Detalle explosivo de Mira” de Rainbow Six Siege.

· Ver 45 minutos para ganar el objeto: “RC22 Original” de Roller Champions.

· Ver 60 minutos para ganar el objeto: “Conjunto de tatuajes de esfinge” de Assassin’s Creed Valhalla.

Todas las novedades y mejores momentos del evento estarán disponibles en Ubisoft News.