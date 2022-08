The Last of Us Parte I presenta sus funciones de accesibilidad

Sony Interactive Entertainment presenta un nuevo contenido que muestra las amplias funciones de accesibilidad de The Last of Us Parte I, el remake creado desde cero del mítico videojuego lanzado en 2013 y que saldrá a la venta el próximo 2 de septiembre.

En este contenido, Matthew Gallant, director del juego, explica varias de las funciones de accesibilidad desarrolladas para que el mayor número de jugadores posible pueda disfrutar de The Last of Us Parte I. «Queremos que sea una experiencia accesible para los jugadores ciegos, sordos o con discapacidad motriz. De las nuevas funciones, la más importante son las descripciones de audio de las cinemáticas. Hemos colaborado con Descriptive Video Works, un servicio profesional que ha trabajado con programas de TV, películas y tráileres de videojuegos, y lo hemos integrado en las escenas y en todos los idiomas a los que las hemos localizado», explica.

Puedes ver el tráiler haciendo clic aquí o en la imagen destacada

Además de la información de texto a voz, y las pistas de audio, The Last of Us Parte I contará con funciones de accesibilidad visuales, sonoras o motoras, así como la opción de personalizar los controles al completo, asistencias visuales y de aumento, ayuda contra los mareos o ayuda en la navegación y recorrido. También habrá funciones de accesibilidad de combate, en el HUD, subtítulos y de dificultad.

Puedes encontrar todo el desglose de las funciones de accesibilidad de The Last of Us Parte I visitando el Blog oficial de PlayStation España.

El remake The Last of Us Parte I sacará partido de las características únicas de PlayStation® 5, como los gatillos hápticos, la vibración háptica o el audio 3D. Además, dispone de dos opciones gráficas: el modo resolución, que funciona a 4K nativo y 30 FPS, o el modo rendimiento, con 4K dinámicos y 60 FPS.

The Last of Us Parte I llega a PS5™ el próximo 2 de septiembre y ya está disponible para reservas a través de PlayStation™Store. El título basa su historia en una civilización devastada en la que infectados y supervivientes campan sin control. Joel, nuestro exhausto protagonista, es contratado para sacar a escondidas de una zona militar en cuarentena a Ellie, una chica de 14 años. Pero lo que comienza siendo una simple tarea pronto se transforma en un brutal y emotivo viaje.

Consulta todos los detalles en el Blog Oficial de PlayStation®.