Pathfinder: Wrath of the Righteous confirma ediciones físicas y estrena campaña de reserva

El aclamado juego de rol de Owlcat Games llega a consolas el 29 de septiembre de 2022

Owlcat Games y Prime Matter han estrenado la campaña de reserva anticipada digital del multipremiado y aclamado Pathfinder: Wrath of the Righteous. Los jugadores de PlayStation y Xbox ya pueden hacer su reserva digital, antes de que el épico juego de rol llegue a las consolas el 29 de septiembre de 2022. Los usuarios de PlayStation Plus obtendrán un 10% de descuento adicional.

La edición física de Pathfinder: Wrath of the Righteous ha sido también desvelada hoy. Este artículo de coleccionistas incluirá 4 descargables gratuitos, un conjunto de pegatinas y el manual oficial impreso que presenta el universo a los recién llegados y que incluye ilustraciones exclusivas. La campaña de reserva física comenzará pronto, comprueba la disponibilidad en las cadenas de tiendas adscritas a la promoción.

Pathfinder: Wrath of the Righteous estará disponible tanto en formato físico como digital para PlayStation 4 y Xbox One (PlayStation 5 y Xbox Series X / S mediante retrocompatibilidad); así como en Nintendo Switch en versión en la nube.

La edición Enhanced Edition de Pathfinder: Wrath of the Righteous se convertirá en la versión estándar para el estreno en consolas, con mejoras en la calidad de vida, un modo foto, junto con contenido adicional de alto nivel relacionado con varias rutas míticas y otras características y ajustes. Todos los propietarios de la versión para PC recibirán también una actualización gratuita a la Enhanced Edition el 29 de septiembre.

Descargable El Tesoro de las Islas de la Medianoche

Además del esperado anuncio para consolas, Owlcat Games ha confirmado también que El Tesoro de las Islas de la Medianoche, el tercer descargable premium para Pathfinder: Wrath of the Righteous, se lanzará el 30 de agosto de 2022.

Pathfinder: Wrath of the Righteous ya está disponible en las principales tiendas digitales, entre las que se incluyen Steam, Epic Games Store y GOG. Se comercializarán también versiones para PlayStation 4 y Xbox One (PlayStation 5 Y Xbox Series X / S mediante retrocompatibilidad) y Nintendo Switch (versión en la nube) el 29 de septiembre de 2022. Prime Matter, el sello de juego premium de Koch Media, distribuirá las copias físicas para consolas.