The Last of Us Parte I presenta su nuevo y espectacular tráiler de lanzamiento

The Last of Us Parte I presenta su nuevo y espectacular tráiler de lanzamiento

Sony Interactive Entertainment presenta el nuevo y espectar tráiler de lanzamiento de The Last of Us Parte I, el remake creado desde cero del mítico videojuego lanzado en 2013 y que saldrá a la venta el próximo 2 de septiembre. Este vibrante contenido, compuesto en su totalidad por vídeos y gameplay capturados en PlayStation® 5, muestra cómo el videojuego maximiza la inmersión de los jugadores gracias a las posibilidades que ofrece la consola de nueva generación.

Puedes ver el tráiler de El remake The Last of Us Parte I

El remake The Last of Us Parte I sacará partido de las características únicas de PlayStation® 5, como los gatillos hápticos, la vibración háptica o el audio 3D. Además, dispone de dos opciones gráficas: el modo resolución, que funciona a 4K nativo y 30 FPS, o el modo rendimiento, con 4K dinámicos y 60 FPS.

The Last of Us Parte I llega a PS5™ el próximo 2 de septiembre y ya está disponible para reservas a través de PlayStation™Store. El título basa su historia en una civilización devastada en la que infectados y supervivientes campan sin control. Joel, nuestro exhausto protagonista, es contratado para sacar a escondidas de una zona militar en cuarentena a Ellie, una chica de 14 años. Pero lo que comienza siendo una simple tarea pronto se transforma en un brutal y emotivo viaje.

Consulta todos los detalles en el Blog Oficial de PlayStation®.