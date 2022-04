Meta Gaming Showcase 2022 – ¿Cuáles han sido las novedades que ha anunciado Meta en VR?

El miércoles 20 de abril celebramos la segunda edición del Meta Gaming Showcase, un evento dedicado a las noticias y actualizaciones de los juegos de RV.

Durante el evento, se anunciaron nuevos juegos y experiencias, y novedades sobre algunos títulos que se lanzarán el próximo año en la plataforma Quest.

Mark Zuckerberg se unió al encuentro para anunciar Ghostbusters VR, una aventura inmersiva y cooperativa para cuatro jugadores desarrollada por el estudio líder de RV nDreams y publicada por Sony Pictures Virtual Reality (SPVR). También mostramos el primer título con licencia de la NFL en Quest NFL Pro Era, una secuela completa del éxito de survival horror The Walking Dead: Saints and Sinners, el que quizá sea el favorito de la comunidad, Among Us en VR; y Bonelab, el cuarto proyecto del aclamado desarrollador Stress Level Zero.

Meta Gaming Showcase 2022: todos los anuncios y tráilers de hoy

A continuación, encontrarás un resumen de todos los anuncios del Meta Gaming Showcase (y también todos los tráilers). NFL PRO ERA, Among Us VR, Red Matter 2, Bonelab… la lista es larga. Y lo mejor de todo: Todos los juegos que hemos presentado hoy saldrán a la venta durante el próximo año.

También celebramos el programa de hoy con una oferta en la tienda de Meta Quest. Podrás hacerte con juegos como Moss y The Walking Dead: Saints & Sinners para ponerte al día antes de que salgan las secuelas a finales de este año.

Ah, y ¿hemos mencionado que Los Mercenarios ya está a la venta para quienes tengan Resident Evil 4 en Quest 2? Sigue leyendo para conocer más detalles.

Cazafantasmas VR

Hemos dejado la mayor sorpresa para el final. Mark Zuckerberg se ha dejado caer en el Showcase para presentar Ghostbusters VR, publicado por Sony Pictures Virtual Reality (SPVR) y desarrollado por nDreams (Phantom: Covert Ops). Incluso el Ecto-1 hizo acto de presencia.

Ponte tu propia mochila de protones y entra en el universo de los Cazafantasmas. Desde tu nuevo cuartel general de San Francisco, rastrearás, destruirás y atraparás a los fantasmas mientras intentas desentrañar un misterio que amenaza a toda la ciudad, o quizás al mundo. Y aunque puedes jugar solo, también puedes formar equipo con tres amigos para vivir la gran aventura de los Cazafantasmas.

Los Cazafantasmas VR es divertido y aterrador a partes iguales, y no podemos esperar a compartir más. ¡Mantén tus medidores de P.K.E. sintonizados en GhostbustersVR.com!

The Walking Dead: Santos y Pecadores – Capítulo 2: Retribución

The Walking Dead: Saints & Sinners se estrenó hace dos años, y millones de personas se han abierto camino a través de sus calles infestadas de muertos vivientes, ya sea para salvar Nueva Orleans o para condenarla.

Pero todas las acciones tienen consecuencias. A finales de este año, Skydance Interactive lanzará The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution. Continúa tu viaje a través de una Nueva Orleans muy distinta, aún más peligrosa que antes. Tendrás menos recursos, más caminantes y una nueva y sanguinaria amenaza que te perseguirá por toda la ciudad.

Consigue todo lo que puedas para sobrevivir, y ten cuidado. Tus decisiones son ahora más importantes que nunca.

Bonelab

El aclamado BONEWORKS de Stress Level Zero combinó un motor de interacción de alto nivel con una libertad casi ilimitada para el jugador. ¿El resultado? Uno de los juegos de RV más realistas y envolventes hasta la fecha.

Espero que estés preparado para la continuación. Stress Level Zero ha anunciado hoy su cuarto proyecto, BONELAB, creado para Quest 2 y PC VR. BONELAB se basa en su predecesor, combinando una nueva historia con dos años de innovación y progreso del motor de interacción.

Escapando de la ejecución, te encontrarás en un misterioso laboratorio subterráneo. Descubre la verdad sobre tu realidad. Lucha, corre y trepa mientras exploras una simulación de combate exquisitamente detallada en la que cada objeto reacciona exactamente de la forma que esperas y, por tanto, en la que la creatividad es tan importante como la habilidad. También habrá soporte para mods, por lo que podrás mejorar tu experiencia con nuevos mapas, nuevas armas y nuevos avatares.

BONELAB saldrá a la venta a finales de este año, así que mantente atento a la tienda para conocer las novedades.

NFL PRO ERA

Sólo llevamos unos meses de temporada baja en la NFL, pero ya es hora de empezar a pensar en lo que puede ocurrir cuando los jugadores salgan al campo este otoño. ¿Llevarán a su equipo favorito a la Super Bowl?

Sí, tú. Hoy StatusPRO ha presentado NFL PRO ERA, el primer juego de la NFL con licencia oficial que llega a la RV. NFL PRO ERA utiliza los datos del juego de la NFL para crear la experiencia de RV más auténtica en el campo hasta la fecha. Lleva a tu equipo a la Super Bowl, mejora tus habilidades como QB participando en ejercicios, o juega virtualmente con tus amigos en tu estadio favorito de la NFL. Lee la defensa, ejecuta el ataque y realiza las jugadas tal y como lo hacen los profesionales los domingos, y comprueba si tienes lo que hay que tener para competir al más alto nivel.

Entre nosotros VR

¡Preparaos, compañeros de tripulación! Among Us VR fue uno de nuestros estrenos mundiales favoritos en The Game Awards del año pasado (aunque puede que seamos parciales). Hoy, InnerSloth, Robot Teddy y Schell Games nos han dado más grandes noticias: A finales de 2022 acusaremos y liquidaremos en realidad virtual a nuestros amigos, así que empezad a practicar ya vuestros mejores «¡Yo no he sido!».

¡Y hay más! Schell Games ha desarrollado algunos fantásticos juegos de RV a lo largo de los años, como I Expect You To Die 2 y Until You Fall. Nos complace anunciar que vamos a colaborar con Schell Games en otros tres proyectos. Todavía no hay detalles, pero ¡estad atentos!

Materia roja 2

Red Matter terminó con un cliffhanger, así que es seguro decir que las expectativas son altas para Red Matter 2. No te preocupes: el primer tráiler de hoy rezuma atmósfera.

Red Matter 2 continúa justo donde lo dejó el juego anterior. Puede que hayas escapado de la materia roja titular la última vez, pero desde luego no la has detenido. Hacerlo te llevará por todo el sistema solar, desde una base en nuestra propia luna hasta una estación espacial que orbita sobre los anillos de Saturno, y más allá. Descubre oscuros secretos y haz todo lo que esté en tu mano para detener la propagación de la materia roja y salvar a la humanidad.

Vertical Robot está basado en las lecciones aprendidas del primer juego, y el resultado es una aventura más larga y ambiciosa. Los rompecabezas siguen siendo el centro de Red Matter 2, pero la secuela varía con nuevas herramientas, un jetpack más móvil para ayudarte a navegar por terrenos difíciles y, bueno, unas cuantas sorpresas que odiaríamos estropear tan pronto. También es un espectáculo técnico, con algunos de los efectos visuales más impresionantes vistos en Quest 2 hasta la fecha. No pierdas de vista más actualizaciones a lo largo de este año.

Espire 2

Ya en 2019, el editor Tripwire Presents y Digital Lode maravillaron a los jugadores con Espire 1: VR Operative. Sumergiendo a los jugadores en el mundo del espionaje internacional, Espire 1 sirvió una historia emocionante acorde con alguien con un nombre en clave de tres números (y fuertes pensamientos sobre los martinis).

Ahora el equipo ha vuelto con una secuela mayor y mejor, Espire 2. Tu misión -si decides aceptarla- es localizar y detener el lanzamiento de un misil supersónico imposible de rastrear, un verdadero dispositivo del día del juicio final. Utiliza una serie de artilugios de alta tecnología mientras te adentras en las líneas enemigas e intentas salvar el mundo por segunda vez.

¿Y si quieres jugar con alguien más? Espire 2 cuenta con una campaña cooperativa totalmente independiente, con misiones únicas ambientadas en lugares conocidos de Espire 1. Encuentra a alguien a quien le confíes tus secretos de estado y emparéjate en una emocionante historia secundaria que salva la distancia entre Espire 2 y su predecesor.

Moss: Libro II

Sí, lo has visto aquí primero. Quill, el joven héroe de Moss, se unió a nosotros durante la presentación para anunciar que Moss: Book II llegará a Quest 2 este verano.

El Libro II se basa en la historia que se cuenta en Moss. Tras rescatar a su tío Argus, la aventura de Quill continúa con la revelación de que un tirano alado la persigue dentro del castillo embrujado donde su tío estuvo cautivo. Pero Quill tiene un plan propio, uno que podría acabar finalmente con el despiadado dominio de los arcanos y salvar al mundo de un gran deshecho. Para tener una oportunidad, Quill necesitará un verdadero compañero a su lado, y espero que ese compañero seas tú.

RUINSMAGUS

Bajo las pintorescas calles y callejones del Gran Amnis se esconde un vasto laberinto de ruinas, largamente olvidado por los de arriba. En RUINSMAGUS, viaja a las profundidades de este reino subterráneo oculto en busca de preciosos y poderosos artefactos. Desvela los secretos de una era perdida y pasa de ser un mago novato a un poderoso magus con hechizos en este JRPG de acción con una narrativa que incluye 26 misiones con todas las voces, con los talentos de Naomi Ohzora, Ai Maeda, Eiji Takemoto y otros.

El lanzamiento de RUINSMAGUS está previsto para finales de este año, así que permanezca atento.

Ciudades: VR

Durante más de 30 años, el género de los constructores de ciudades ha mantenido a los aspirantes a urbanistas (y tal vez a unos pocos profesionales) despiertos hasta tarde, colocando carreteras, hospitales y escuelas, creando las ciudades de sus sueños.

Ahora Cities: VR está preparado para dar vida a las calles como nunca antes. Los fans de Cities: Skylines de Paradox se sentirán como en casa, ya que Cities: VR consigue capturar la esencia de esa experiencia en Quest 2. No es un port de uno a uno, sino que Fast Travel Games te lleva «a través de la pantalla», por así decirlo, dándote una nueva apreciación (única en VR) de la escala y el escenario de las ciudades que estás diseñando.

¿Lo mejor de todo? Sale la semana que viene. Consigue Cities: VR en Quest 2 a partir del 28 de abril (o prepáralo hoy con un 10% de descuento).

Beat Saber – Mixtape electrónica

Beat Saber ya ha tenido un comienzo de 2022 muy ajetreado, con el lanzamiento de la BSO5 y un paquete musical de Fall Out Boy. Pero el año aún es joven, y hay mucho más por venir. Hoy, Beat Games ha anunciado su próximo lanzamiento, la Electronic Mixtape, que incluye temas de artistas de éxito como Deadmau5, Marshmello y Pendulum, entre otros.

Resident Evil 4 – Los Mercenarios

Cuando Resident Evil 4 salió a la venta el año pasado, muchos os preguntasteis: «¿Y los Mercenarios?». No temáis, la espera ha terminado. Como decíamos arriba, el modo favorito de los fans ya está disponible como actualización gratuita para los que tengan Resident Evil 4 en Meta Quest 2.

Los Mercenarios ha sido completamente reconstruido para la RV por Armature Studio, en colaboración con Oculus Studios y Capcom. Tu objetivo es el mismo de siempre: Eliminar tantos Ganados como sea posible antes de que se acabe el tiempo. Sin embargo, la versión de Meta Quest 2 cuenta con tablas de clasificación online exclusivas, además de 20 nuevos desafíos con los que poner a prueba tus habilidades. Completar los desafíos también te permitirá desbloquear algunas delicias hechas para VR, como el modo Cabezón, el modo Terror clásico en blanco y negro y las elegantes carátulas doradas para todas tus armas favoritas. Y puedes incluso llevar estos desbloqueos a la campaña principal de Resident Evil 4.

Es infinitamente rejugable y, de nuevo, ya está a la venta, así que coge Resident Evil 4 en Quest 2 si aún no lo has hecho, y disfruta.