TikTok muestra el valor educativo de la plataforma de la mano de expertos y creadores de contenido

El 94% de los usuarios afirman haber aprendido cosas nuevas gracias a TikTok

Física, matemáticas, inglés, arte, historia… los contenidos educativos son uno de los pilares clave sobre los que se basa la comunidad de TikTok. A través de hashtags como #AprendeConTikTok, que ya acumula más de 15.800 millones de visualizaciones, y que sirve de punto de encuentro para que profesionales de la educación y expertos tengan la oportunidad de descubrir, compartir e interactuar con los más de mil millones de usuarios que tiene la plataforma en todo el mundo.

Con el objetivo de dar visibilidad al valor educativo que tiene la plataforma, este jueves 21 de abril ha tenido lugar un encuentro en el que expertos y creadores de TikTok han compartido su conocimiento y su experiencia en este campo. El evento contó con la presencia de Yasmina Laraudogoitia, responsable de relaciones institucionales de TikTok en España, quien acompañó a Adrián García (@elfisicobarbudo) y Caroline Franks (@speakenglishnow), creadores de TikTok; Paloma Escamilla y Samuel López, coautores de un estudio sobre la implementación de TikTok en la educación superior y a Ariadna Arias, estudiante de esa titulación y participante del estudio; en una mesa redonda moderada por Ferran Lalueza, profesor e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya.

“A los usuarios de TikTok les gusta aprender. De hecho, en España, el 94% de los usuarios afirma haber aprendido cosas nuevas gracias a TikTok, y el 85,5% de estos usuarios afirma que presta más atención a aquellos vídeos en los que pueden aprender cosas nuevas. Esto demuestra el valor que aportan estos contenidos educativos que tanto gustan a nuestra comunidad”, afirma Yasmina Laraudogoitia, responsable de relaciones institucionales de TikTok en España.

TikTok, una herramienta clave para la innovación educativa

TikTok puede ser una herramienta clave para llevar a cabo innovaciones educativas que aumenten la motivación de los alumnos y les ayude a aprender de una manera divertida y diferente.

De hecho, el estudio “Incorporating TikTok in higher education: Pedagogical perspectives from a corporal expression sport sciences course” publicado en la revista científica Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, destaca el uso de TikTok como una herramienta eficaz de aprendizaje en la educación superior. En este sentido, según Paloma Escamilla Fajardo, una de las autoras del estudio y la profesora de la asignatura de Expresión Corporal en ese momento, la investigación surgió de una necesidad para acercarse más al alumnado: “Conectar con los alumnos es algo esencial. El punto de partida fue increíble ya que cuando compartimos con ellos la utilización de TikTok en la asignatura notamos que era algo que les podía motivar. De hecho, cuando analizamos los resultados del estudio pudimos comprobar que el nivel de compromiso de los alumnos subió muchísimo y, alumnos que hasta entonces tenían un bajo nivel de motivación con la asignatura fueron los que más se implicaron”.

Del mismo modo, Samuel López-Carril, contratado postdoctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los autores del estudio, explica que eran conscientes de que se trataba de un estudio pionero y por ello era importante su publicación: “A la hora de realizar el análisis estadístico, cruzamos los datos cuantitativos con los cualitativos y nos dimos cuenta que el resultado había sido realmente positivo”. Además, Samuel también destaca su intención de que muchos otros profesores puedan empezar a introducir TikTok como parte del aprendizaje de sus alumnos: “Una parte fundamental de la investigación es la transferencia y desde el primer momento había una intención de compartir los resultados. Diseñamos el cuestionario desde cero para poder ampliar la muestra y al final del artículo ofrecimos una rúbrica para que otros profesores puedan tener un primer punto de partida sobre cómo introducir TikTok y, sobre todo, cómo evaluarlo”.

Ariadna Arias es estudiante del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universitat de València y una de las alumnas que formó parte de la muestra del estudio. “Como estudiante, creo que TikTok es una gran herramienta ya que es algo que forma parte de nosotros, nos gusta y nos motiva. Introducir la plataforma en el aprendizaje es algo muy positivo tanto para alumnos como para profesores y está dando resultados”.

TikTok y el poder del contenido educativo

Los educadores, expertos y divulgadores están buscando continuamente nuevas formas de compartir sus conocimientos y hacerlo llegar a un público más amplio de una manera diferente e innovadora. En este sentido, TikTok juega un papel esencial.

Un ejemplo claro de esto es Adrián García, conocido en TikTok como @elfisicobarbudo y que comparte contenidos y curiosidades sobre física con sus más de 518.000 seguidores. “TikTok me ofrece un alcance enorme y la posibilidad de compartir con los demás el contenido que a mí me gustaría poder ver. Como científico, estoy en deuda con la sociedad y gracias a la plataforma siento que puedo devolver parte de lo que me ha dado a través de la divulgación”, asegura Adrián.

Más allá de esto, no cabe duda de que a la comunidad de TikTok le apasiona los contenidos educativos e interactúan con ellos de manera muy activa. Por ejemplo, el 70% de los usuarios de TikTok en España ve los vídeos educativos hasta el final, el 68% le da a “me gusta”, el 54% vuelven a ver el vídeo y el 48% lo guarda en favoritos. Estos datos ponen de relevancia la importancia que da la comunidad de TikTok a los vídeos educativos.

Caroline Franks, profesora y dueña de una academia de inglés que pone nombre a su cuenta de TikTok, @speakenglishnow, apunta en esta dirección: “Lo que más me permite conectar con mis seguidores en TikTok es la empatía. Siempre trato de apoyarles y animarles. Pienso que todo el mundo puede aprender inglés, y más si se hace de forma divertida y original”.