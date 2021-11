Xbox celebra 20 años con la beta multijugador de Halo Infinite

Hoy marcamos los 20 años de Xbox y Halo con una celebración de jugadores, desarrolladores de juegos y creadores de todo el mundo. Durante los últimos 20 años, la comunidad de Xbox ha hecho de los juegos un lugar de alegría, inspiración, educación y conexión social, forjando lazos entre amigos y familiares y brindando a las personas nuevas formas de conectarse. Hemos estado juntos durante mucho tiempo: cuatro generaciones de consolas Xbox, innumerables eventos y lanzamientos de juegos, momentos culturales icónicos como el mini refrigerador Xbox Series X y asociaciones recientes con Adidas, MAC Cosmetics y más.

A medida que nos embarcamos en lanzamientos épicos consecutivos de juegos de gran éxito en Xbox Game Pass, con los lanzamientos actuales de juegos AAA de Age of Empires IV , Forza Horizon 5 y Halo Infinite en diciembre, el futuro nunca ha sido más emocionante o ilimitado. Tampoco ha habido un mejor momento para ser un fanático de los disparos en primera persona. Battlefield (TM) se lanza en todas partes el 19 de noviembre, pero puedes jugar hoy a través de Early Access, una prueba de 10 horas que te permitirá jugar All-Out Warfare con Conquest y Breakthrough, luchar junto a tus amigos en el nuevo juego basado en escuadrones. Hazard Zone y experimenta el Battlefield Portal impulsado por la comunidad, donde los jugadores pueden crear experiencias inesperadas con Battlefield 3 , Bad Company 2y Battlefield 1942 . La versión de prueba está disponible para todos los miembros de EA Play y Xbox Game Pass Ultimate. Y hoy anunciamos la beta multijugador de Halo Infinite , sobre la que puedes leer más a continuación.

Nuestros jugadores están en el corazón de todo lo que hacemos y no podríamos estar más agradecidos por su increíble apoyo. Los últimos 20 años han sido un viaje increíble y ya estamos trabajando duro en el camino que tenemos por delante. ¡Estamos ansiosos por compartir los próximos 20 años con ustedes!

Halo Infinite Multiplayer Beta ya está disponible

Como agradecimiento a la comunidad de Xbox por los 20 años de soporte, 343 Industries lanzó la beta multijugador gratuita Halo Infinite y la temporada 1 tres semanas antes, disponible a partir de ahora para todos los jugadores de Xbox Series X | S, Xbox One y PC con Windows. También estará disponible a través de Xbox Cloud Gaming a partir de hoy. Los jugadores pueden disfrutar de los contenidos Temporada 1, que incluye todos los mapas, modos básicos, Academia cuenta, y la batalla del paso, y todos sus avances se prolonga en el pleno de Halo Infinito lanzamiento el 8 de diciembre Para obtener detalles completos sobre el halo Infinito beta multijugador, se dirigen sobre a Halo Waypoint .

Power On: The Story of Xbox Lanzamientos el 13 de diciembre

Este diciembre, lo invitamos a ir detrás de escena y descubrir la verdadera historia detrás de la creación de Xbox y el viaje de 20 años que siguió. Contado por el equipo que lo vivió, Power On: The Story of Xbox es una serie documental que te lleva de regreso a los inicios de Xbox como un proyecto apasionante de un pequeño grupo de jugadores dentro de Microsoft. Continúa a través de las generaciones y comparte detalles nunca antes vistos sobre algunos de los mayores desafíos de Xbox, como el temido Red Ring of Death. Los seis episodios estarán disponibles para ver en todo el mundo a partir del 13 de diciembre en una variedad de plataformas de video, incluidas Roku, IMDb TV, YouTube, Redbox y otras. Para obtener más detalles, consulte aquí .

Celebre los 20 años de Xbox con más de 70 nuevos juegos compatibles con versiones anteriores

Nuestro programa de compatibilidad con versiones anteriores ha hecho posible que los fanáticos de todo el mundo descubran y reproduzcan miles de juegos que abarcan nuestros 20 años de historia. Celebre los 20 años de Xbox con más de 70 juegos nuevos de Xbox 360 y Xbox original que se agregan hoy a nuestra biblioteca de compatibilidad con versiones anteriores tanto en Xbox One como en Xbox Series X | S. También habilitamos FPS Boost para 11 de los títulos que agregamos hoy y 26 títulos más de la biblioteca existente. Además, traemos FPS Boost a Xbox Cloud Gaming (Beta) para títulos seleccionados cuando se juegan desde la nube. Para obtener más detalles, dirígete a la publicación completa de Xbox Wire .

Gana uno de los más de 1,000 premios gracias a Dwayne «The Rock» Johnson y «Red Notice» de Netflix

Durante el programa, anunciamos que nos habíamos asociado con «Red Notice» de Netflix y Dwayne «The Rock» Johnson presentó The Xbox Vault , una experiencia inmersiva en línea inspirada en «Red Notice» y llena de artefactos legendarios de Xbox, que brinda a los fanáticos una oportunidad de ganar uno de los más de 1000 premios de edición limitada.

Para obtener más detalles, consulte la publicación completa de Xbox Wire . Para experimentar Xbox Vault por sí mismo, visite www.XboxVault.com

Incluso más 20 º Aniversario de la diversión

La celebración del 20 aniversario continúa con aún más formas de revivir la nostalgia y compartir su pasión, junto con la increíble comunidad de Xbox.

Estamos regalando un cambio de imagen de la sala de juegos que viene con una exhibición artística de dos décadas del legado de Xbox, y solo los fanáticos de Xbox FanFest tienen la oportunidad de ganar. O Ingresa a www.xbox.com/fanfest y opt-in para el 20 º aniversario de Xbox FanFest sorteo para tener la oportunidad de ganar. El período de inscripción comienza a las 10:00 am PT del 15 de noviembre de 2021 y finaliza a las 11:59 pm PT del 21 de noviembre de 2021. No es necesario realizar ninguna compra. Abierto solo para residentes legales de un país compatible con Xbox Live 18+. Consulte las Reglas oficiales para obtener detalles completos.

¡Celebra el aniversario con nuestra colección de equipos de Xbox y Halo que conmemoran los 20 años en los juegos! Echa un vistazo a una variedad de artículos, desde camisetas hasta sudaderas con capucha, adornos y más, en Xbox Gear Shop . También estamos celebrando con algunos obsequios digitales que los fans pueden equipar para mostrar su amor por Xbox, incluida una camiseta de Avatar del 20 ° aniversario gratis (¡cógela de la tienda aquí!) Y un nuevo fondo dinámico inspirado en Xbox 360 que estará disponible en Xbox Series X | S a partir del 16 de noviembre.

Para aquellos fanáticos que quieran escuchar más sobre los primeros días de Xbox y la innovación que Xbox ha fomentado dentro de los juegos, también nos complace anunciar Xbox Pioneers: Creativity and Innovation – Pasado, Presente y Futuro. Esta discusión será moderada por el ex presidente y director de operaciones de Nintendo USA, Reggie Fils-Aime, y contará con los visionarios de Xbox Robbie Bach, Ed Fries, Peter Moore y Bonnie Ross. Podrá sintonizar el Panel de pioneros de Xbox el 22 de noviembre a las 10:00 a.m. PT en el canal de YouTube de Microsoft Alumni Network y el canal oficial de Xbox Twitch.

Únase a nosotros para una transmisión en vivo de juegos de 24 horas el martes 30 de noviembre de Giving para celebrar el vigésimo aniversario y recaudar fondos a través de Extra Life , un programa de Children’s Miracle Network Hospitals . En conmemoración del aniversario, estamos jugando durante 20 años de juegos con favoritos nostálgicos y títulos nuevos y emocionantes. El evento de transmisión comienza a las 10:00 am (hora del Pacífico) en el canal oficial de Xbox en Twitch e incluirá personalidades populares de Xbox, celebridades, jugabilidad inolvidable y premios épicos.

Finalmente, prepárate para un torneo Halo Infinite en línea de 128 equipos que se llevará a cabo a través de Smash.gg y se transmitirá en Twitch.tv/Xbox. La competencia se llevará a cabo el sábado 11 de diciembre y el domingo 12 de diciembre y cuenta con un gran premio de un viaje con todos los gastos pagados al primer evento en vivo de HCS (Halo Competitive) en Raleigh, Carolina del Norte. La inscripción para este evento comienza hoy, 15 de noviembre a las 12:00 p.m. PT en Smash.gg/Xbox.

Gracias a todos los que han participado en nuestro viaje a Xbox durante los últimos 20 años. ¡Estamos emocionados por lo que nos depara el futuro y esperamos coescribir el guión de lo que serán los juegos en los próximos años!