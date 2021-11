El último F1 2021 ‘After the Apex’ desvela los nuevos elementos diseñados por Daniel Ricciardo

Los elementos diseñados por George Russell también están disponibles en el Podium Pass Series 3

Codemasters® y Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) han desvelado hoy los nuevos elementos de juego diseñados por el piloto de Fórmula 1® de McLaren, Daniel Ricciardo, para los modos My team y online de F1® 2021. En el último episodio de After the Apex, Ricciardo asume el papel de director creativo con el diseño de un traje de carreras exclusivo, un casco y carrocería disponibles en el juego a partir de hoy.

En el nivel gratuito Podium Pass*, todos los jugadores de F1® 2021 podrán desbloquear el contenido a través de la XP jugando a varios modos de juego y desafíos. El piloto George Russell, de Williams, también ha diseñado un conjunto de elementos de juego para los 30 niveles de contenido adicional de la Serie 3.

«Hemos disfrutado mucho trabajando con Daniel y viendo cómo su creatividad cobraba vida«, ha dicho Paul Jeal, director Senior de Franquicias de F1® en Codemasters. «Nuestros jugadores también podrán desbloquear los objetos diseñados por George Russell a partir de hoy, y estoy seguro de que habrá una carrera para mostrarlos online«.

F1® 2021, el juego oficial de FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™, cuenta con varias novedades, como el nuevo y emocionante modo historia, «Braking Point», un modo Carrera ampliado que permite a dos jugadores juntarse y competir, y Real-Season Start con la opción de saltar al campeonato en cualquier momento ya ocurrido, adoptando la clasificación de pilotos en tiempo real.

