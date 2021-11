Análisis JUST DANCE 2022 Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración Sin cambios en su gran jugabilidad para toda la familia, el usuario de Just Dance 2022 estará muy contento con la selección musical se esta entrega de. Ubisoft ha construido una franquicia de éxito alrededor de la música. Que nadie dude que será otro éxito de ventas. User Rating: Be the first one !

BAILA AL RITMO DE 40 NUEVOS ÉXITOS CON JUST DANCE 2022, YA DISPONIBLE

Ubisoft ha anunciado que Just Dance 2022, la última entrega de la serie de videojuegos musicales número uno de todos los tiempos, está ya disponible en Nintendo Switch™, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, las consolas Xbox Series X|S y también en Stadia.

“Rock Your Body” al ritmo de 40 nuevas canciones, y accede a más de 700 canciones con un mes de prueba gratuita de Just Dance® Unlimited**, el servicio de baile bajo demanda en streaming de Ubisoft, incluido en todas las copias***. El juego, con más opciones para bailar que nunca, llega con el regreso de la World Dance Floor y de varios modos de juego clásicos de la serie, entre ellos Kids, Sweat y Coop.

Nosotros lo hemos probado en una Playstation 5.

Se acercan las fiestas navideñas y hay que comenzar a buscar actividades jugables que permitan disfrutar de los videojuegos a toda la familia. ¿Qué tal si tiramos de un auténtico clásico del baile como es Just Dance? Este seuro que sera uno de los juegos más vendidos estas navidades y Ubisoft mantien como todos los años esta icónica entrega.

Ubisoft se las ha ingeniado para crear una saga que ha trascendido generación tras generación ofreciendo los mejores bailes y la música más actual en la consolas del momento.

La mejor recomendación que te puedo hacer para disfrutar del juego en PlayStation 5, por ahora y salvo cambio de plan por parte de Ubisoft en los próximos tiempos, es que te descargues la aplicación oficial del juego. Es clave para poder disfrutar de Just Dance y su sencilla instalación te permitirá jugar en pocos minutos a la nueva entrega. La aplicación gratuita Just Dance Controller permite a los jugadores usar su smartphone para jugar al juego sin tener ningún periférico o cámara de consola adicional. La app transforma el móvil de un usuario en un sensor de movimiento que registra la precisión de sus movimientos, y le permite moverse y ver el contenido del juego.

Como cualquier otro juego musical que se precie, la jugabilidad lo es todo es sencillo en la práctica y complicado de amaestrar en los niveles superiores: el software detecta tu destreza imitando los movimientos del personaje de cada vídeo.

Cambiar algo que funciona tan bien con cada nueva entrega es muy difícil. A parte de los modos online. Está claro que Ubisoft ha vuelto a acertar con este juego.

Los gráficos no son un prodigio, pero entretiene y son coloristas. Con respecto al sonido que vamos a decir de un juego musical, es muy bueno. La lista alcanza los 39 temas con canciones muy variadas. El mérito de Ubisoft radica en haber sido capaz de construir una identidad visual para la franquicia.

Con Just Dance 2022, los jugadores se encontrarán universos alucinantes y disfrutarán de un auténtico festival de colaboraciones, incluyendo entre ellas las de Todrick Hall y el fenómeno surgido en TikTok Ayo & Teo, los talentosos bailarines de 1M studio y K/DA. Por último, y a partir del 12 de noviembre, Camila Cabello lanzará su TikTok Challenge en colaboración con Just Dance 2022, presentando su canción “Don’t Go Yet.” Los jugadores podrán bailar su coreografía usando #JustDanceItOut.

La lista de canciones de Just Dance 2022 incluye:

“Baianá” de Bakermat.

“Believer” de Imagine Dragons.

“Black Mamba” de aespa.

“BOOMBAYAH” de BLACKPINK.

“Boss Witch” de Skarlett Klaw.

“Build a B****” de Bella Poarch.

“Buttons” de The Pussycat Dolls Ft. Snoop Dogg.

“Chacarron” de El Chombo.

“Chandelier” de Sia.

“China” de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G Ft. Ozuna, J Balvin.

“Don’t Go Yet” de Camila Cabello.

“Flash Pose” de Pabllo Vittar Ft. Charli XCX.

“Freed From Desire” de GALA.

“Funk” de Meghan Trainor.

“GIRL LIKE ME” de Black Eyed Peas X Shakira.

“good 4 u” de Olivia Rodrigo.

“Happier Than Ever” de Billie Eilish.

“Human” de Sevdaliza.

“I’m Outta Love” de Anastacia.

“Jerusalema” de Master KG Ft. Nomcebo Zikode.

“Jopping” de SuperM.

“Judas” de Lady Gaga.

“Last Friday Night (T.G.I.F.)” de Katy Perry.

“Level Up” de Ciara.

“Levitating” de Dua Lipa.

“Love Story (Taylor’s Version)” de Taylor Swift.

“Mood” de 24kGoldn Ft. iann dior.

“Mr. Blue Sky” de The Sunlight Shakers.

“My Way” de Domino Saints – available on November 9.

“Nails, Hair, Hips, Heels (Just Dance Version)” de Todrick Hall.

“POP/STARS” de K/DA, Madison Beer, (G)I-DLE Ft. Jaira Burns.

“Poster Girl” de Zara Larsson.

“Rock Your Body” de Justin Timberlake.

“Run the World (Girls)” de Beyoncé.

“Save Your Tears (Remix)” de The Weeknd & Ariana Grande.

“Smalltown Boy” de Bronski Beat.

“Stop Drop Roll” de Ayo & Teo.

“Sua Cara” de Major Lazer Ft. Anitta & Pabllo Vittar.

“Think About Things” de Daði Freyr.

“You Can Dance” de Chilly Gonzales.

“You Make Me Feel (Mighty Real)” de Sylvester.

Por primera vez además, Just Dance 2022 ofrecerá una Digital Deluxe Edition y una Ultimate Digital Edition en todas las plataformas:

La Digital Deluxe Edition incluye el juego original y un pase de 4 meses de Just Dance Unlimited, disponible a un precio recomendado de 69,98 €.

Por comprar el juego en las distintas versiones Premium, podrás acceder por tiempo limitado a Just Dance Unlimited y ver cómo es el servicio de Just Dance en streaming. Se resume sencillo: es el cajón con todas las canciones lanzadas en el juego de Ubisoft hasta la fecha, es decir, 700 canciones.

En resumen. Sin cambios en su gran jugabilidad para toda la familia, el usuario de Just Dance 2022 estará muy contento con la selección musical se esta entrega de. Ubisoft ha construido una franquicia de éxito alrededor de la música. Que nadie dude que será otro éxito de ventas en las Navidades para jugar en familia.

Todo lo que te pase en tu día, ¡Just Dance It Out con Don’t Go Yet de Camila Cabello! Ponle Just Dance a cómo te sientes cada día, a tus rutinas, ¡pero por encima de todo ponle Just Dance compartiéndo con los demás! Just Dance 2022*, cuyo lanzamiento será el 4 de noviembre de 2021, te hará bailar, hacer ejercicio y compartir momentos inolvidables con 40 nuevos temazos y grandes éxitos de las listas. ¿Quieres ampliar tu experiencia Just Dance? Accede a más de 700 canciones incluyendo los mayores éxitos, y también clásicos para toda la familia, con Just Dance Unlimited.

JUST DANCE 2022 CONVOCA DESDE HOY A TODO EL MUNDO EN TIKTOK CON SU NUEVO CHALLENGE,

JUST DANCE IT OUT

¡Ya es viernes y no nos puede apetecer más compartir esta noticia! 😊 Seguimos celebrando el lanzamiento de Just Dance 2022 y lo hacemos en colaboración con Camila Cabello para proponeros un nuevo challenge en TikTok, “Just Dance It Out”. Desde hoy y hasta el 17 de noviembre, los fans de Just Dance podrán bailar la coreografía de “Don’t Go Yet” con la artista cubano-estadounidense usando el hashtag #JustDanceItOut.

Camila Cabello hace realidad los deseos de sus fans sorprendiéndolos mientras prueban «Don’t Go Yet» en Just Dance 2022.

Y aquí contamos con un motivo más para unirte a este challenge, ya que los jugadores españoles podrán participar en el sorteo de un iPhone 13 de 128 GB y una copia de Just Dance 2022. Solo tendrán que seguir a @JustDance_es en TikTok y subir su vídeo bailando la canción “Don’t Go Yet” de Camila Cabello con los hashtags #JustDanceConCamila, #JustDanceItOut y #JustDance2022.

A partir de hoy, Camila Cabello lanzará su TikTok Challenge en colaboración con Just Dance 2022, presentando su canción “Don’t Go Yet”. Ha llegado el momento de dejarse llevar por estos sonidos latinos y sus ritmos festivos, con los que no podrás dejar de bailar. Ya sea a solas o con más gente, los fans de Just Dance podrán bailar con la artista su coreografía usando el hashtag #JustDanceItOut.

Los jugadores españoles cuentan además con una motivación extra para participar en este reto: un sorteo con el que podrán ganar un iPhone 13 de 128 GB y una copia de Just Dance 2022*. Para optar a estos premios deben:

Seguir a @JustDance_es en TikTok

en TikTok Subir un TikTok bailando la canción de Camila Cabello “Don’t Go Yet” con los hashtags #JustDanceConCamila, #JustDanceItOut y #JustDance2022.

Pueden participar desde el 12 y hasta el 17 de noviembre, bailando un solo o en grupo y tienen a su disposición la función Dúos o, como alternativa, pueden grabarse a pantalla completa. ¡En la pista de baile de Just Dance lo importante es divertirse!

Para más información sobre el sorteo y sus bases, visita: http://justdanceconcamila.com