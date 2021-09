Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake para PS5

Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake para PS5 Aspyr Media, Lucasfilm Games y SIE están rehaciendo el clásico RPG desde cero para adaptarlo a los tiempos que corren. Algo que agradecemos los más frikis.

Desde que el juego se anunció en el pasado PlayStation Showcase nos ha dejado un buen sabor de boca su trailer. Todavía están en las primeras fases del desarrollo, pero nos alegra saber de este remake.

Star Wars Caballeros de la Antigua República (KOTOR) se anuncia oficialmente, aunque durante el evento de Sony para PS5 y PC pero no sabemos aún si llegará a Xbox.

El equipo de Aspyr y Sony Interactive Entertainment han unido sus fuerzas con Lucasfilm Games para traeros un remake de esta aventura clásica de Star Wars. Estamos rehaciendo uno de los mejores RPG de todos los tiempos para una nueva generación con tecnología, características y gráficos modernos, sin perder la integridad de la historia y de los personajes que tanto nos gustan.

En el momento del lanzamiento, el juego será exclusivo para PlayStation 5

Star Wars: Knights of the Old Republic, la cúspide de las historias de Star Wars Legends, está ambientado 4000 años antes de los acontecimientos de la trilogía original y presenta una trama de héroes y villanos inéditos en una lucha épica por el destino de la galaxia.

Si todavía no conocéis “KOTOR”, como le llaman cariñosamente los fans, os espera una agradable sorpresa. El Star Wars: Knights of the Old Republic original fue un auténtico logro sin precedentes: un laureado RPG con un enorme alcance, inmersivo y ambicioso con una narrativa épica a juego. Un variopinto elenco de personajes, montones planetas que descubrir, batallas complejas y una narrativa cinemática que responde a las decisiones que toméis: no es de extrañar que hasta el día de hoy KOTOR siga siendo uno de los videojuegos más famosos que se hayan hecho.

¿Por qué hacer un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic? Casi 20 años después de su lanzamiento, el KOTOR original sigue siendo uno de los juegos más queridos de todos los tiempos. Aunque Star Wars se esté abriendo hacia nuevos horizontes, sabemos que la comunidad está deseando volver a esta emblemática era de historias y acción.

Con Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake esperamos proporcionaros, tanto a los recién llegados como a los fans más veteranos, una experiencia capaz de convivir con los mejores lanzamientos modernos. Estamos rehaciéndolo desde cero con la tecnología más reciente para ir a la par con el revolucionario estándar de innovación establecido por el juego original, a la vez que nos mantenemos fieles a la historia original.

Aspyr ha reunido a los profesionales con más talento de la industria para crear Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake: veteranos que han trabajado en importantes RPG, además de algunos miembros del equipo de desarrollo del Knights of the Old Republic original. Nadie puede competir con su conocimiento y pasión por estos personajes, la historia y este mundo. ¿Y quién es Aspyr? Probablemente nos conozcáis como el estudio responsable de llevar varios juegos de Star Wars a los sistemas modernos, como Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars: Episode I – Racer, Star Wars: Republic Commando y, sí, ¡el Star Wars: Knights of the Old Republic original!

Durante años, hemos trabajado codo con codo con Lucasfilm Games en juegos clásicos de Star Wars y eso ha hecho que nuestro equipo sienta un profundo cariño y respeto por estos títulos, además de proporcionarnos una perspectiva única sobre cómo adaptarlos a los tiempos que corren. Es un orgullo colaborar con Sony Interactive Entertainment y Lucasfilm Games para dar vida a este sueño.

¿Cuándo llegará Star Wars: Caballeros de la Antigua República Remake a PC? Pues parece bastante claro que lo hará junto a la versión para PS5, aunque su desarrollo aún está en una fase muy temprana, por lo que quizá no lo veamos hasta 2023.

Fuente: https://blog.es.playstation.com/2021/09/09/star-wars-knights-of-the-old-republic-remake-trae-la-historia-legendaria-a-playstation-5/