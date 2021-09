Sony Interactive Entertainment (SIE) anunció anoche todas las novedades que PlayStation® recibirá próximamente en un emocionante PlayStation Showcase 2021, que mostró una gran variedad de tráilers e imágenes inéditas de los videojuegos más esperados por la comunidad.

Medre mía nos espera unos mese muy divertidos.

PlayStation Showcase: todas las novedades para Playstation

El evento digital, de alrededor de una hora de duración, arrancó con un original spot de apertura, donde el espectador viaja a través de uno de los juegos más antiguos y venerados de la historia reinventado: el ajedrez. En una ciudad fantástica como telón de fondo, el juego se rige por reglas y limitaciones, hasta que un jugador desafía las convenciones y logra triunfar, demostrando que jugar no tiene límites.

PlayStation®Showcase 2021 contó, además, con una serie de entrevistas conducidas por Sid Shuman, Senior Director, Global Content Communications, y Hermen Hulst, director de PlayStation Studios, quienes entrevistaron a Cory Barlog, director de God of War y Eric Williams, director de God of War: Ragnarok, así como Ryan Treadwell, Lead producer de Aspyr, autores de Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Puedes verla en este enlace.

Estos fueron todos los anuncios:

God of War: Ragnarok (Santa Monica): la esperada continuación de la aventura nórdica de Kratos presentó un emocionante primer tráiler.

Marvel’s Spider-Man 2 , (Insomniac Games): la segunda parte del aclamado Marvel’s Spider-Man , está siendo desarrollada actualmente para PS5™.

, (Insomniac Games): la segunda parte del aclamado , está siendo desarrollada actualmente para PS5™. Marvel’s Wolverine, (Insomniac Games): con un inesperado tráiler, el estudio reveló que el juego está siendo desarrollado actualmente para PS5™.

Forspoken , (Square Enix): presentó nuevas imágenes de la historia de Frey, su protagonista, que llegará a PS5™ la próxima primavera. Ver artículo Forspoken

, (Square Enix): presentó nuevas imágenes de la historia de Frey, su protagonista, que llegará a PS5™ la próxima primavera. Ver artículo Forspoken Project Eve , (Shift Up Cord): mostró nuevo contenido del juego, que está siendo desarrollado para PS5™.

, (Shift Up Cord): mostró nuevo contenido del juego, que está siendo desarrollado para PS5™. Tiny Tina’s Wonderlands (Gearbox Software), un caótico shooter de fantasía con uno de los icónicos personajes de Borderlands como protagonista, la alocada Tiny Tina, se anunció para PS4™ y PS5™ con este tráiler. Ver artículo del Tiny Tina’s Wonderlands

Alan Wake Remastered (Remedy Entertainment), el clásico anunció su remasterización para PS4™ y PS5™con un emocionante tráiler.

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos-Montréal), presentó el trailer de la historia del videojuego de la aclamada saga de películas.

(Eidos-Montréal), presentó el trailer de la historia del videojuego de la aclamada saga de películas. Ghostwire:Tokyo, (Bethesda/Tango Softworks): con un sobrenatural tráiler reveló su llegada a PS5™ en 2022.

Kid A Mnesia, exhibición: Un universo digital/analógico invertido creado a partir de grabaciones y obras de arte originales para conmemorar los 21 años de Kid A y Amnesiac de Radiohead. A partir de noviembre de 2021.

Para más información, visita el Blog Oficial de PlayStation España