The Last Oricru muestra el tráiler de la Gamescom

Studio GoldKnights muestra el tráiler de la Gamescom de “The Last Oricru”

Prime Matter y GoldKnights se complace en mostrar un nuevo vistazo a la jugabilidad de su próximo título de debut, el RPG de acción “The Last Oricru”. The Last Oricru se lanzará digitalmente en 2022 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X , y llevará a los jugadores a una sangrienta guerra civil por la supremacía en Wardenia. La experiencia para un jugador y cooperativa combina opciones significativas de la historia con un sistema de combate exigente y basado en la habilidad que desafiará a los jugadores en partidas 1 contra 1 y en batallas masivas contra múltiples enemigos.

Puedes ver el tráiler de la Gamescom de “The Last Oricru” con otra muestra de lo que espera a los usuarios en 2022 en el siguiente vídeo:

Resulta peligroso ir solo, The Last Oricru ofrece un sistema cooperativo al que se puede acceder tras el tutorial durante todo el juego. Un sistema “hop-in/hop-out” que permite a un Segundo jugador incorporarse a la acción en cualquier momento o que la abandona con la misma facilidad. La equiparación de niveles asegura una experiencia de juego fluida. El sistema cooperativo añade otra capa integral al juego y permite reacciones en cadena especiales con tu compañero en el modo cooperativo, nuevos caminos y rompecabezas que se pueden abordar e incluso trampas especiales para los jefes que no se podrán activar solos.

Para celebrar este momento, Prime Matter y GoldKnights han puesto en marcha la página de Steam de The Last Oricru y, una vez más, invitan a los usuarios a visitarla para recabar más información poner al juego en su lista de deseos:

https://store.steampowered.com/app/1663640/The_Last_Oricru/

Acerca de The Last Oricru

The Last Oricru es un juego de rol de acción con un fuerte énfasis en la narración dinámica impulsada por las decisiones del jugador. Al despertar en el mundo medieval y de ciencia ficción de Wardenia, los jugadores se encuentran en medio de una guerra civil por la supremacía del planeta. Combates basados ​​en habilidades, peleas masivas y una oscura conspiración eclipsan la tierra que alguna vez fue tan pacífica. Define tu propio camino, ponte del lado de las diferentes facciones o traiciónalas, ¡influye en el resultado de la guerra con tus decisiones! The Last Oricru está diseñado tanto para un jugador como para una experiencia cooperativa.

The Last Oricru se lanzará en 2022 en PlayStation® 5, Xbox Series X y PC.