Los juegos gratis de PS Plus en julio de 2021 para PS5 y PS4

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que podrán disfrutar sin coste adicional los suscriptores de PlayStation®Plus en el mes de julio.

Call of Duty: Black Ops 4, A Plague Tale: Innocence, WWE 2K Battlegrounds y The Five Tales son los juegos escogidos por Sony para PS4 y PS5 con PS Plus en julio



1. A Plague Tale: Innocence* para PS5™. *A Plague Tale: Innocence solo en consola PS5™. Beneficio no aplica para A Plague Tale: Innocence en PS4™.

2. Call of Duty®: Black Ops 4 para PS4™ y WWE 2K Battlegrounds para PS4™.

3. Apoyando el talento nacional, y como juego extra del mes, los suscriptores de PlayStation®Plus podrán descargar sin coste adicional The Five Covens para PS4™.

Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty: Black Ops 4, desarrollado por Treyarch, es una de las entregas de la popular saga de disparos en primera persona de Activision. Además de incluir el modo multijugador y el modo zombis, los jugdores pueden acceder a Blackout, la primera aproximación de la saga al género del batte royale, que luego se ha desarrollado con Call of Duty: Warzone. Nos esperan luchas encarnizadas y una guerra dentro del universo Black Ops.

A Plague Tale: Innocence

A Plague Tale: Innocence, esta vez en su versión mejorada para la nueva generación. Se trata de un juego de acción y aventura ambientado en la Francia medieval. Los dos protagonistas, Amicia y su hermano Hugo, tendrán que recorrer los caminos más sórdidos, todo ello mientras resuelven puzles y utilizan los poderes del crío para seguir avanzando. En el contexto de esta ficción, la peste negra continúa asolando el Reino de Francia y la Santa Inquisición les pisa los talones sin ningún miramiento.

WWE 2K Battlegrounds

WWE 2K Battlegrounds traslada a los videojuegos esta forma de lucha coreografiada con 70 Superstars y leyendas de la WWE disponibles, un modo historia narrado en formato cómic (por Paul Heyman y Stone Cold Steve Austin), así como un buen número de opciones de personalización para que el jugador construya a su luchador a su gusto. Es posible competir en torneos online y reclamar el título de King of the Battleground luchando contra jugadores de todo el mundo. Tampoco falta el modo multijugador local.

The Five Covens

The Five Covens una aventura de plataformas y puzles en 3D para toda la familia que cuenta la aventura de Brenda, una joven hechicera que deberá escapar de las mazmorras del castillo del malvado Deon Kenot. Para ello, tendrá que completar desafíos, usar su magia y desbloquear los encantamientos que le permitirán seguir progresando.

A su vez, los suscriptores de PlayStation®Plus de PS5™ pueden disfrutar de una ventaja sin coste adicional a su suscripción, La Colección PlayStation®Plus, una biblioteca de 20 juegos de PS4™ que definieron su generación, como por ejemplo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 y muchos más.

Juegos incluidos en PS Plus Collection

De PlayStation Studios

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Juegos third party

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

El servicio de suscripción PlayStation®Plus además de ofrecer a los suscriptores contenidos gratuitos adicionales cada mes, ofrece la mejor forma de estar conectado con amigos o con otros jugadores del mundo para que el jugador encuentre un rival a su medida y pueda sacar el máximo partido a los videojuegos, descuentos exclusivos en una amplia variedad de contenidos en PlayStation™Store que el usuario podrá identificar con el logo de PlayStation®Plus, La Colección PlayStation®Plus para los usuarios de PlayStation®Plus de PS5™ donde podrán jugar a 20 títulos de PS4™ que definieron su generación, acceso a torneos y retos con grandes premios como PlayStation®Plus Trophy Challenge, 100Gb de almacenamiento en la nube para guardar los progresos de todas las partidas, contenidos gratuitos descargables para juegos como Fortnite, Call Of Duty® Warzone, GTA V Online, Red Dead Redemption 2 o Apex Legends y un programa de recompensas en PlayStation®Plus Rewards.

El jugador puede acceder al servicio PlayStation®Plus por 8,99 € un mes, 24,99 € por tres meses o 59,99 € el año comprando su suscripción en PlayStation™Store o en su tienda habitual de videojuegos.