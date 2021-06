Amazon abrirá su servicio de juego en ‘streaming’ Luna a los usuarios de Prime el 21 y 22 de junio

Amazon abrirá su servicio de juego en ‘streaming’ Luna a los usuarios de Prime para una prueba temporal gratuita. Amazon Luna presenta aproximadamente 50 juegos de una variedad para comenzar a usar el servicio.

Los miembros del programa Prime de Amazon podrán acceder a una prueba temporal gratuita del servicio de juego en ‘streaming’ Luna los próximo 21 y 22 de junio sin tener que recurrir a una invitación para el acceso anticipado. Este evento coincide con el Amazon Prime Day con sus descuentos. Este evento comercial se celebrará el 21 y 22 de junio y se podrá disfrutar de dos millones de productos con descuento Amazon presentó Luna a finales de septiembre del año pasado. El servicio de juego en ‘streaming’ se basa en Amazon Web Services desde donde se transmiten los juegos a los equipos de los usuarios, y cuenta con su propio controlador, que incorpora la tecnología Cloud Direct para conectarse directamente a los servidores de Amazon. Desde su presentación ha estado disponible bajo invitación para el acceso anticipado en Estados Unidos, donde ofrecerá a finales de este mes, la posibilidad de acceder a un periodo de prueba limitado de siete días a los miembros de Prime. Amazon ha informado en una actualización en la página de Luna de que ofrece un acceso prioritario a los miembros de Prime los días 21 y 22 de junio, sin tener que obtener una invitación, aunque tras el periodo de prueba mantiene el precio de la suscripción: 5,99 dólares al mes.

¿Qué es Amazon Luna?

Amazon Luna es la entrada de Amazon en el espacio de la plataforma de juegos en la nube, con la compañía ingresando oficialmente al acceso temprano y ofreciendo a los jugadores la oportunidad de suscribirse a su servicio y descargar juegos para jugar en una amplia variedad de dispositivos.

Amazon Luna es una plataforma de juegos en la nube que funciona con la plataforma de computación en la nube de Amazon, Amazon Web Services (AWS). Al igual que otras plataformas de juegos en la nube como Google Stadia o Xbox Cloud Gaming, Luna permite a los jugadores transmitir juegos al instante desde varios dispositivos y navegadores diferentes.

La suscripción a Amazon Luna ($ 5,99 por mes) permitirá a los jugadores acceder a un catálogo de juegos, así como a diferentes canales de contenido que los editores pueden ofrecer por una tarifa adicional. Por el momento, solo Ubisoft tiene un canal, pero es probable que se agreguen más en el futuro.

Amazon Luna no requiere ningún hardware específico para jugar, pero hay un controlador dedicado para usar si lo desea. El controlador de Luna tiene WiFi incorporado para reducir la latencia de entrada mientras se juega y dar a los jugadores otra opción para jugar.

Lista completa de juegos de Amazon Luna

Abzu A Plague Tale: Innocence AO Tennis 2 Aragami Assassin’s Creed Valhalla Atomik: RunGunJumpGun Blasphemous BlazBlue: Cross Tag Battle Blazing Chrome Bloodstained Brothers: A Tale of Two Sons Castlevania Anniversary Collection Contra Collection Control Cook Serve Delicious 3 CrossCode Deponia Doomsday Edna y Harvey: Harvey’s Nuevos ojos Edna y Harvey: The Breakout Everspace Far Cry 6 FIFA 21 Furi Fantasma de un cuento Adiós Deponia Grid Restablecimiento completo Redux Iconoclastas Inmortales Fenyx Rising Indivisible Infinite Minigolf Los pilares de la tierra de Ken Follett La leyenda de los héroes: Rastros de Cold Steel III Lumines ¡Metro Exodus Mighty Switch Force remasterizado! Colección Obduction Overcooked 2 Panzer Dragoon Paper Beast R-Type Dimensiones EX Redout Resident Evil 7: Biohazard Rez Infinite Rime River City Girls Shadow Tactics Shantae y la maldición del pirata Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition Shantae: Risky’s Revenge Sonic Mania Plus Steamworld Dig Steamworld Dig 2 Steamworld Heist Steamworld Quest: Hand of Gilgamech Super Mega Baseball 3 Sythentik: Legion Rising Tacoma Tangledeep Tennis World Tour 2 Trails of Cold Steel 3 The Mummy Demastered The Sexy Brutale The Surge The Surge 2 Thimbleweed Park Under Night In-Birth Valfaris Victor Vran Watch Dogs: Legion Wonderboy XIII Yoku’s Island Express Yooka-Laylee Yooka-Laylee Impossible Lair Ys VIII: Lacrimosa of Dana