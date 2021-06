Operation: Tango, STAR WARS: Squadrons y Virtua Fighter V los juegos gratis de PlayStation Plus en junio 2021.

Operation: Tango para PS5 y STAR WARS: Squadrons para PS4 estarán disponible para los suscriptores de PlayStation Plus y sin coste adicional desde el 1 de junio hasta el 5 de julio.

Virtua Fighter V para PS4 estará disponible para su descarga sin coste adicional a través de PlayStation Store a partir del 1 de junio hasta el 2 de agosto.

Los suscriptores de PlayStation®Plus podrán continuar descargando hasta el 5 de julio sin coste adicional a través de PlayStation Store y para PS4 Waves Out!, perteneciente a la iniciativa de apoyo al videojuego nacional, PlayStation Talents.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que podrán disfrutar sin coste adicional los suscriptores de PlayStation®Plus en el mes de junio:

Operation: Tango* para PS5. STAR WARS: Squadrons para PS4 y Virtua Fighter V para PS4. Apoyando el talento nacional, y como juego extra del mes, los suscriptores de PlayStation Plus podrán continuar descargando sin coste adicional Waves Out! para PS4.

A su vez, los suscriptores de PlayStation Plus de PS5 pueden disfrutar de una ventaja sin coste adicional a su suscripción, La Colección PlayStation Plus, una biblioteca de 20 juegos de PS4 que definieron su generación, como por ejemplo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 y muchos más.

El servicio de suscripción PlayStation®Plus además de ofrecer a los suscriptores contenidos gratuitos adicionales cada mes, ofrece la mejor forma de estar conectado con amigos o con otros jugadores del mundo para que el jugador encuentre un rival a su medida y pueda sacar el máximo partido a los videojuegos, descuentos exclusivos en una amplia variedad de contenidos en PlayStation Store que el usuario podrá identificar con el logo de PlayStation Plus, La Colección PlayStation Plus para los usuarios de PlayStation Plus de PS5 donde podrán jugar a 20 títulos de PS4 que definieron su generación, acceso a torneos y retos con grandes premios como PlayStation Plus Trophy Challenge, 100Gb de almacenamiento en la nube para guardar los progresos de todas las partidas, contenidos gratuitos descargables para juegos y un programa de recompensas en PlayStation®Plus Rewards.

El jugador puede acceder al servicio PlayStation®Plus por 8,99 € un mes, 24,99 € por tres meses o 59,99 € el año comprando su suscripción en PlayStation Store o en su tienda habitual de videojuegos.

Juegos del mes de junio de 2021 gratis para Playstation Plus

Operation: Tango*

Operation: Tango para PS5, es una aventura de espionaje que desafía de forma cooperativa a dos jugadores a completar peligrosas misiones por todo el planeta en un futuro cercano de alta tecnología. Los jugadores se convertirán en agente y hacker, y trabajarán juntos para infiltrarse, investigar y erradicar las fuerzas que amenazan al mundo libre, todo ello utilizando la voz como elemento clave para comunicarse.

Para ello, los jugadores deberán resolver puzles cooperativos combinando conjuntos de habilidades desde diferentes puntos de vista para superar retos asimétricos, utilizar herramientas de alta tecnología con las que experimentar el espectáculo visual y los avances tecnológicos de un mundo hiperconectado construido en torno a la realidad aumentada que les llevará a vivir una experiencia de espionaje trepidante.

STAR WARS: Squadrons

STAR WARS: Squadrons para PS4 es un título de combates espaciales y aéreos basado en el universo ficticio de STAR WARS. En él, el jugador dominar el arte del combate con cazas estelares en frenéticas batallas espaciales multijugador y descubrir lo que significa ser piloto en una emocionante aventura de STAR WARS para un jugador.

El jugador se podrá unir a los mejores pilotos de la galaxia mientras se embarca en la aventura para un jugador ambientada tras los sucesos de El Retorno del Jedi y visto desde perspectivas alternas de los dos bandos. La Nueva República lucha por la libertad. El Imperio exige orden.

Además, podrá tomar el control de cazas estelares de ambas flotas, la Nueva República y del Imperio, como el Ala-X y el caza TIE, Personalizar equipos y cosméticos, administrar la energía entre armas, escudos y motores mientras se adentra en la cabina. ¡También está la opción de jugar al juego completo en realidad virtual en PSVR!

Virtua Fighter V

Virtua Fighter V, para PS4™, es la última entrega de la saga de lucha, Virtua Fighter.

En ella, los luchadores han vuelto: más duros, más listos… ¡y más reales que nunca! Con un reparto estelar de 17 luchadores, entre los que hay personajes nuevos como El Blaze y Eileen.

Virtua Fighter V incorpora el sistema de combate de «maniobras ofensivas» (que permite al jugador atacar a su rival desde el flanco). Además, el jugador podrá disfrutar de estilos de combate y movimientos únicos individualizados y personalizar a su personaje con cuatro atuendos distintos y elementos exclusivos

Los suscriptores podrán continuar descargando forma extra y sin coste adicional el título Waves Out!, perteneciente a la iniciativa de apoyo al videojuego local, PlayStation®Talents.

Waves Out!, para PS4, es una entrañable aventura de plataformas para toda la familia que presenta la historia del simpático Magnetín, un intrépido personaje con poderes magnéticos que serán fundamentales para abrirse paso por los diferentes escenarios y superar todas sus pruebas. El título cuenta con un modo de un jugador que contiene 13 niveles repartidos en cinco ambientaciones diferentes, además de un modo competitivo local de uno contra uno con cuatro niveles y un modo survival, en el que los jugadores podrán retarse a sí mismos. En el modo competitivo, los jugadores podrán disponer, junto con diferentes alternativas de enfrentamientos, de dos tipos de potenciador, que se añaden a los logrados en el modo solitario, junto con una nueva habilidad para Magnetín: empujar al jugador rival para lograr ser el vencedor.

El título ha sido desarrollado por el estudio Crevice en el PlayStation Talents Games Camp de Bilbao.