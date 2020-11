LUCHA SIN LÍMITES CON WWE® 2K BATTLEGROUNDS – ¡Ya disponible!

Combates estilo arcade, acción competitiva y juego social unen a amigos y familiares para luchar en el ring

2K ha anunciado hoy que WWE® 2K Battlegrounds, el juego de lucha estilo arcade que llevará la acción de la WWE a un nuevo nivel de intensidad, ya está disponible para PlayStation®4, Xbox One, incluida la Xbox One X, Windows PC a través de Steam, Nintendo Switch ™ y Stadia por 39,99 euros PVPR*. WWE 2K Battlegrounds ofrece unas batallas frenéticas en una experiencia accesible para todos, desde fans apasionados por la WWE hasta jugadores casuales, con varias formas de jugar. Los jugadores podrán luchar con sus amigos, o contra ellos, en sus modos en local y online preferidos, con un arsenal de increíbles maniobras, habilidades especiales y potenciadores devastadores.

«Estamos emocionados de dar la bienvenida a WWE 2K Battlegrounds a la creciente cartera de 2K de franquicias deportivas con licencia, y ofrecer una nueva forma de jugar para que los jugadores disfruten de la acción de los videojuegos de la WWE», dijo David Ismailer, presidente de 2K. «Este juego de lucha de estilo arcade ofrece una experiencia completamente diferente de nuestra franquicia de simulación WWE 2K y el juego de lucha de cartas coleccionables WWE SuperCard, y estamos seguros que los fans lo disfrutarán».

Una lista de más de 70 Superstars, miembros del Salón de la Fama y Leyendas de la WWE está disponible en WWE 2K Battlegrounds, y más de 60 Superstars adicionales están programadas para después del lanzamiento a través de actualizaciones gratuitas** descargables, incluido «Macho Man» Randy Savage, Ultimate Warrior, Ric Flair y muchos más. El amplio y variado roster permite a los jugadores dar vida a un innumerable número de batallas de ensueño, como Andre the Giant ™ contra Undertaker®, Roman Reigns® contra The Rock, Charlotte Flair® contra Beth Phoenix®, Stone Cold Steve Austin® contra John Cena, Edge® vs. AJ Styles y muchos más. Los jugadores también pueden crear sus propias Superstars personalizadas de la WWE con diferentes tipos y tamaños de cuerpo, rasgos faciales, ropa, cabello y estilos de lucha. Todas las superestrellas utilizan uno de los cinco estilos de clase: Powerhouse, Technician, High-Flyer, Brawler y All Rounder, y cada clase tiene sus propios movimientos de combate, fortalezas y debilidades. Los potenciadores ofensivos y defensivos de estilo arcade, como Flaming Fist, Ice Breath y Earthquake, ofrecen una dimensión adicional de estrategia que puede cambiar rápidamente la dirección de una partida.

“WWE 2K Battlegrounds marca un nuevo capítulo en nuestra asociación con 2K”, dijo Sarah Cummins, Vicepresidente Senior de Productos de Consumo de la WWE. «La combinación de acción arcade, diversión social para amigos y familiares y enfrentamientos de fantasía entre las actuales Superstars y Leyendas de la WWE mantendrá a los fans al borde de sus asientos».

WWE 2K Battlegrounds ofrece varias formas de disfrutar de batallas frenéticas:

Combates de exhibición : participa en combates de exhibición dentro o fuera de casa, en cualquier momento y en cualquier lugar, en multijugador local y online, con hasta cuatro jugadores;

Campaña: únete a las aventuras de siete nuevos aspirantes a la WWE, creados exclusivamente para WWE 2K Battlegrounds, en el modo Campaña y compite por la oportunidad de ganar un contrato con WWE. En el camino, desbloquearás nuevas arenas, inspiradas en lugares como los Everglades, un Bootcamp de estilo militar, México, Nueva York y Escocia, mientras recibes los consejos de leyendas como «Stone Cold» Steve Austin® y Paul Heyman™;

King of the Battleground : enfréntate a todos los que vengan al King of the Battleground, un Last Man Standing online en el que cuatro jugadores comienzan en el ring mientras cuatro más esperan junto al ring listos para entrar;

Online : pon a prueba tu resistencia en torneos online y combates de exhibición.

Ocho entornos únicos juegan un papel importante en la acción, muchos de ellos con elementos interactivos que se suman al caos junto con una variedad de armas cuerpo a cuerpo escandalosas que los jugadores pueden usar para golpear a los oponentes. Los jugadores pueden volar helicópteros militares, aplastar a los oponentes con coches en un taller y tíralos a las mandíbulas de un cocodrilo hambriento en el pantano. Los comentaristas de la WWE Mauro Ranallo ™ y Jerry «The King» Lawler® se encargarán de narrar el caos de los combates. Además, los jugadores también pueden personalizar sus propias arenas para dar a cada batalla un toque personal y usar el Superstar Creator para crear sus propias Superestars de la WWE con diferentes tipos y tamaños de cuerpo, rasgos faciales, ropa, cabello y estilos de lucha.

La Edición Estándar y la Edición Digital Deluxe de WWE 2K Battlegrounds ya están disponible. Los jugadores que adquieran la Edición Digital Deluxe recibirán a Edge®, Superstar del Hall of Fame de la WWE, así como todas las versiones de «Stone Cold» Steve Austin, The Rock y Ronda Rousey®, y más 1100 Golden Bucks adicionales, moneda en el juego que se puede usar para desbloquear Superstars, así como artículos cosméticos***. La Edición Deluxe sólo está disponible en su versión digital.

Desarrollado por Saber Interactive, WWE 2K Battlegrounds tiene una clasificación de PEGI +12, y ya está disponible para PlayStation®4, Xbox One, incluida la Xbox One X, Windows PC a través de Steam, Nintendo Switch ™ y Stadia. Para obtener más información sobre WWE 2K Battlegrounds y 2K, visita WWE.2K.com/Battlegrounds, sigue el juego en Twitter e Instagram usando el hashtag # WWE2KBattlegrounds o suscríbete a YouTube.

* Precio de la Edición Estándar.

** Es posible que sea necesario desbloquear los personajes a través de los modos de juego o la moneda del juego. La moneda del juego se puede ganar o pagar.

*** Las Superstars de la WWE, la moneda del juego y los artículos cosméticos también pueden desbloquearse logrando objetivos en el juego. No se requiere compra adicional.